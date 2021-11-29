‫ضيوف “ياس ووتروورلد أبوظبي” يسجلون ستة أرقام قياسية جديدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 نوفمبر 2021: ضمن عدد من المنافسات الفردية والثنائية، نجح ضيوف “ياس ووتروورلد أبوظبي” في تسجيل ستة أرقام قياسية في أول فعالية تستضيفها مدينة الألعاب المائية بالتعاون مع “غينيس للأرقام القياسية”، والتي نُظمت يومي الجمعة والسبت 26 و27 نوفمبر.

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وتوافد المئات من الأصدقاء والعائلات إلى ياس ووتروورلد حيث أمضوا عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمرح والترفيه، وشاركوا خلالها في عدد من المنافسات المختلفة واختبروا قدراتهم لتسجيل أرقام قياسية جديدة. وتنافس المشاركون لفرصة التأهل ضمن أبرز 10 مراكز لفرصة التقييم من قبل لجنة التحكيم الخاصة بغينيس للأرقام القياسية التي تخولهم المشاركة في المحاولات الرسمية النهائية لتسجيل أرقام قياسية.

وشهدت الفعالية تسجيل رقم قياسي لأكبر كمية ماء يتم نقلها باستخدام اسفنجة خلال دقيقة حيث تم نقل5,928.79 ميليلتر، وتحطيم الرقم القياسي لجمع خمس كرات باستخدام طوافة مائية ثلاثة مرات، كما تم تسجيل أسرع وقت لهذه المحاولة في 1 دقيقة و38 ثانية و82 جزء من الثانية. وتم تسجيل أسرع وقت لإسقاط 10 أهداف باستخدام رشاش مائي بزمن بلغ 13.18 ثانية، وتحطيم الرقم القياسي لأكبر كمية ماء يتم نقلها باستخدام اليدين خلال 30 ثانية (فريق من شخصين) حيث تم نقل 2,640 ميليلتر.

وعلى الرغم من مشاركة المئات في التحديات لتسجيل أرقام قياسية، إلا أن الأرقام القياسية الجديدة سجلت باسم كل من جورج مسعود، وجيكوب كامينغز، وآيرينا سابرن، وراين واتكنز، ورشاد الغضبان على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال راين واتكنز، مدير عام ياس ووتروورلد أبوظبي: “نحن سعداء جداً باستضافة هذه الفعالية بالتعاون مع “غينيس للأرقام القياسية” وراديو الرابعة، وإتاحة الفرصة للضيوف لقضاء عطلة نهاية أسبوع استثنائية حافلة بالمرح والترفيه، والتي تم من خلالها تسجيل ستة أرقام قياسية جديدة في أجواء استثنائية اتسمت بروح التحدي والمرح مع كل محاولة جديدة. كنت من المحظوظين الذين تمكنوا من حضور في هذه الفعالية المميزة بصحبة عائلتي، والمشاركة في التحديات لتسجيل رقم قياسي جديد”.

وتعتبر ياس ووتروورلد أبوظبي الوجهة الترفيهية الأبرز على جزيرة ياس التي تستقطب عشاق المغامرات المائية من الأصدقاء والعائلات من مختلف أنحاء العالم. منذ افتتاحها، حصدت ياس ووتروورلد أبوظبي أكثر من 40 لقب وجائزة مميزة من نخبة من الهيئات المرموقة في صناعة التسلية والترفيه العالمية. وتوفر ياس ووتروورلد أبوظبي تجارب ترفيهية مائية فريدة مع أكثر من 45 لعبة ومرفق ترفيهي ومنزلق مائي، منها 6 ألعاب لا توجد في أي مدينة ألعاب أخرى على مستوى العالم، كما تعتبر من مدن الألعاب المائية الاستثنائية التي تقدم لضيوفها ألعاب وتجارب مائية استثنائية بلمسات من التراث والثقافة المحلية الفريدة.

توفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي،التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع.

نبذة حول ياس ووتروورلد أبوظبي:

توفر ياس ووتروورلد، مدينة الألعاب المائية الإماراتية المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ، مغامرات مشوّقة في أجواء عائلية لا تنسى، من خلال مجموعة واسعة من الألعاب والمنزلقات المائية والتجارب الترفيهية المميزة.

وتضم مدينة الألعاب المائية أكثر من 45 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً تقدم مختلف مستويات المرح والتشويق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الموسمية التي توفر للضيوف تجربة جديدة في كل موسم على مدار العام.

ومنذ افتتاحها في العام 2013، حصدت ياس ووتروورلد أبوظبي العديد من الجوائز والألقاب الرائدة على مستوى صناعة الترفيه في المنطقة والعالم والتي بلغ عددها أكثر من 50 جائزة. وفي العام 2021، فازت ياس ووتروورلد أبوظبي بجائزة “مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط” من قبل جوائز السفر العالمية، وجائزة “أفضل مدينة العاب مائية في الشرق الأوسط” من قبل جوائز السفر الدولية. كما فازت ياس ووتروورلد أبوظبي بالجائزة البرونزية خلال حفل توزيع جوائز بلولوب للابتكار 2021.

وتعد ياس ووتروورلد لؤلؤة جزيرة ياس، وإحدى معالمها الترفيهية الفريدة التي تحتفي بتراثها، حيث تتيح للضيوف من كل مكان الاستمتاع بتجربة عالمية المستوى وبطابع إماراتي مميز.

للمزيد من المعلومات حول “ياس ووتروورلد أبوظبي”، يُرجى زيارة: www.yaswaterworld.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1697814/Yas_Waterworld.jpg