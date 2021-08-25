‫طفرة في التجارة الإلكترونية العالمية من خلال حل مدفوعات الموردين المخصص الذي تقدمه PingPong للمدفوعات

مع ظهور متحورات جديدة لكوفيد 19، تواجه بعض الأماكن في العالم مزيدًا من عمليات الإغلاق وفرض قيود على السفر. ومن المُتوقع نتيجة لذلك أن يحافظ المستهلكون على سلوكيات الإنفاق الرقمي الجديدة، مما يعني وجود مزيد من الفرص أمام البائعين الآن لتنمية أعمالهم والتوسع عالميًا.

يبحث الكثير من الموردون والتجار عن قنوات دولية للتوسع في سبيل مواكبة اتجاهات الصناعة المتطورة.

تُوضع ميزة Supplier Pay الخاصة بـPingPong في موقع استراتيجي لتمكين التجار والموردين العالميين عبر الإنترنت من إجراء معاملات سلسلة التوريد الدولية والمدفوعات في الوقت الحقيقي بشكل آمن.

تكون مدفوعات الموردين الدوليين بطيئة عادةً، كمّا أنها تتضمن العديد من الرسوم الإضافية- وتكون خفية غالبًا- لكلا الطرفين- المرسل والمرسل إليه. مع استخدام PingPong، يتجنب الموردون الاتجاه الحالي الخاص بانتظار المدين فترات زمنية طويلة والتأخير في الحصول على المدفوعات الواردة. ينتظر الموردون الصينيون حاليًا ما يصل إلى 92 يومًا حتى تمام سداد الفواتير، في حين أن المُعدل في بقية العالم وصل إلى 66 يومًا في المتوسط. يتغلب نظام “دفع المورد” على تلك الأنواع من العقبات من خلال تسهيل المدفوعات الفورية من حسابٍ إلى آخر بالعملات المحلية، من دون وجود وسطاء بين الطرفين، فضلاً عن توفير المال الخاص برسوم الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى تجنب العديد من العوامل الاقتصادية مثل التضخم وتقلبات أسعار العملات.

منذ إنشاء PingPong في عام 2015، أجرت معاملات تجاوزت قيمتها 90 مليار دولار لعملائها في التجارة الإلكترونية حول العالم، حيث يثق أكثر من مليون تاجر عبر الإنترنت في نظامها الأساسي.

تعد الصين والولايات المتحدة حاليًا أكبر المشترين عبر الإنترنت على مستوى العالم، وتتبعهما دول أخرى. نظرًا لدعم PingPong وتمتعها بالخبرة في علاقات الموردين، يتمتع البائعون بوصول ذا فائدة إلى الموردين الصينيين والدوليين الذين تم التحقق من هويتهم. ومن ثم يتمتع البائعين بوضع جيد عند التفاوض على سعرٍ أفضل مع مورديهم نظرًا للسرعة والكفاءة والثقة التي توفرها PingPong. كمّا تتيح للموردين والتجار إدارة جميع مدفوعاتهم والمبالغ المستحقة لهم حول العالم، بالإضافة إلى توطين السوق، وذلك في مركز واحد مناسب.

تتوسع الآن ميزة الدفع الشامل للموردين في شركة Fintech Unicorn لتشمل فيتنام والهند، وذلك بعد أن حققت نجاحًا في إطلاقها المبدئي في الولايات المتحدة في شهر مايو من هذا العام، إضافة إلى مجموعتها القوية من المنتجات المُصممة لتناسب احتياجات العملاء- سواء من المرسلين أو المستقبلين للمدفوعات حول العالم، بالإضافة إلى إنشاء عملية داخلية تدعم كشوف المرتبات وحسابات العملة الافتراضية وسداد ضريبة القيمة المضافة والكثير غير ذلك.

جاء تعليق السيد شوي، الذي يعمل لدى شركة يونهونج للتجارة الدولية، على النحو التالي: “يوجد لدى PingPong أكثر من عشرة مكاتب في الخارج حيث تقدم خدمات توطين رائعة بالفعل. كمّا تجري مدفوعاتنا بسلاسة دون أي مشاكل في التسليم وذلك بمساعدة فريقهم المحلي.

وتعد الشركة أيضًا رائدة من الطراز الأول في مجال المدفوعات. تربط PingPong الموردين بالمشترين، وتعمل على تذليل عقبات الدفع والمعلومات، إلى جانب تسهيل فرص التسليم. وبالتالي، فإنها تحقق لنا نموًا أسرع في الأعمال التجارية الدولية “.

وقد علّق كيث ماندر، والذي يعمل لدى شركة يوكا ليمتد، قائلاً: “يُعد النظام الأساسي لدى PingPong في النهاية منتج خدمة ذاتية، حيث يمكنني معرفة رصيدي وإضافة الموردين وإجراء مدفوعات فورية من نظام أساسي واحد. كمّا أنه يمتاز بالسهولة. وقد سهّل مزود PingPong عليك تنمية الأعمال التجارية على المستوى الدولي. إنهم يقضون على كثير من المعناة التي نتعرض لها، مع دمج جميع الاحتياجات في مكان واحد- بدءًا من تلقي الأموال وضمان أسعار تنافسية لتأمين تسليم المدفوعات في الوقت المحدد إلى جميع من أتعامل معهم.”

نبذة عن PingPong للمدفوعات

تأسست PingPong للمدفوعات في عام 2015 بهدف مساعدة البائعين عبر التجارة الإلكترونية حول العالم في الحفاظ على المزيد من أرباحهم من خلال التغلب على الأسعار التي تقدمها البنوك التقليدية. تُعد الشركة حاليًا شريك نمو متعدد الأبعاد لأكثر من 750,000 بائعًا عبر الإنترنت في شتى أنحاء العالم، وقد أجرت معاملات تجاوزت قيمتها 90 مليارًا من المدفوعات خارج البلاد لصالح تجار التجارة الإلكترونية حتى الآن، بالإضافة إلى تحويل أكثر من 150 مليونًا يوميًا لصالح البائعين في مجال التجارة الإلكترونية حول العالم. يثق التجار حول العالم في PingPong للمدفوعات بسبب مساعدتهم على التوفير في المدفوعات الخارجية وضريبة القيمة المضافة ومدفوعات الموردين وغير ذلك. تعمل PingPong مع علامات تجارية مرموقة مثل سيتي بنك، وجي بي مورجان، وولز فارجو التي حصلت على تراخيص للعمل بكفاءة وتخضع لأطر تنظيمية ورقابية قوية في شتى أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.