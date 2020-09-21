‫طُرح سوار أمازفت باند 5 لقياس تشبع الأكسجين في الدم مزود ببطارية تدوم لمدة 15 يومًا[1] بسعر 44.9 دولار أمريكي [2] بتاريخ 21 سبتمبر،[3] وسيُدمج به تطبيق أمازون أليكسا قريبًا

هل يمكن لسوار المعصم أن يصبح أكثر ذكاءً؟ تفقد هذا السوار الشامل المزود بأنظمة إدارة صحية متنوعة تطبيق أليكسا مُدمجًا به.

شنتشن، الصين،, 21 سبتمبر 2020 / بي ار نيوزواير / — سوار أمازون باند 5، سوار ذكي للمعصم، تم طرحه كأحدث إصدارات شركة هوامي متميزًا عن تشكيلة أمازفيت القابلة للارتداء. يتميز سوار أمازفت باند 5 (Amazfit Band 5) بأكثر الخصائص التي ترغب في التمتع بها في سوار الصالة الرياضية، بالإضافة إلى دقيق لإدارة الجوانب الصحية، وسوار ذكي للمعصم يتسم بتفاعلات متكررة بفضل الخصائص القوية لتطبيق أليكسا المُدمج به. ويكمن الهدف من سوار أمازفيت باند 5 في مساعدة عامة الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 18-50 سنة بل وحتى من يتخطى ذلك بتكلفة يمكن تحملها للمحافظة على النشاط وملامح الشباب في عالم ملئ بالتحديات، وخاصةً للشخص الواعي بصحته وممارس الرياضات الخفيفة الذي يسعى للحصول على سوار بتكلفة أقل.

سوار لإدارة الصحة الشخصية بصورةٍ دقيقةٍ ومستندة إلى العلم[4]

عادة ما كانت تُعد فئة السوار الذي يمكن ارتداؤه على أنه جهاز أساسي بسعر منخفض. لكن سوار أمازفت باند 5 يمثل فئة “السوار” الحديثة، وخاصةً إدارة الصحة الشخصية.

المتعقب الحيوي الدقيق ( BioTracker™) 2 : بالرغم من أن جهاز أمازفيت ليس جهازًا طبيًا، فهو مزود بمستشعر بصري لتخطيط التحكم من الجيل الأحدث، والمتعقب الحيوي الثاني ( BioTracker™ ) من هوامي ، لتوفير دقة عالية طوال اليوم في القياس المتواصل لمعدل نبضات القلب وكذلك قياسها أثناء الراحة وفي مناطق نبضات القلب. كما يتميز بإصدار إنذار لتسارع معدل نبضات القلب؛ مما يجعله المستشعر الحيوي الأكثر تفوقًا ودقةً بين إنتاجات هوامي.

بالرغم من أن جهاز أمازفيت ليس جهازًا طبيًا، فهو مزود بمستشعر بصري لتخطيط التحكم من الجيل الأحدث، والمتعقب الحيوي الثاني ( ) من هوامي ، لتوفير دقة عالية طوال اليوم في القياس المتواصل لمعدل نبضات القلب وكذلك قياسها أثناء الراحة وفي مناطق نبضات القلب. كما يتميز بإصدار إنذار لتسارع معدل نبضات القلب؛ مما يجعله المستشعر الحيوي الأكثر تفوقًا ودقةً بين إنتاجات هوامي. يمكّن محرك البيانات المتطور أكسجين بيتس ( OxygenBeats TM ) سوار أمازفت باند 5 من قياس تشبع الأكسجين بالدم مدعومًا من محرك الذكاء الاصطناعي للبيانات المُطور ذاتيًا من هوامي. مقدم بواسطة البيانات المحدثة عن نسب الأوكسجين في محرك الذكاء الاصطناعي، هوامي. ومقارنة بنتائج محللي نسبة الأكسجين الاحترافيين، ظهرت نسبة الخطأ المتوسطة في محرك أكسجين بيتس ( OxygenBeats TM ) فقط 1.67% [5] التي تعكس مدى الدقة المتفوقة على معظم أجهزة المعصم القابلة للارتداء للكشف عن نسبة الأكسجين في الدم. يوضح علو الدقة والاختلاف عن أجهزة معرفة نسبة الأوكسجين في الدم. يُطبق العمل بمحرك أكسجين بيتس ( OxygenBeats TM ) في زيارات م متابعة المتعافين من مرض كوفيد-19 في الصين.

) سوار أمازفت باند 5 من قياس تشبع الأكسجين بالدم مدعومًا من محرك الذكاء الاصطناعي للبيانات المُطور ذاتيًا من هوامي. مقدم بواسطة البيانات المحدثة عن نسب الأوكسجين في محرك الذكاء الاصطناعي، هوامي. ومقارنة بنتائج محللي نسبة الأكسجين الاحترافيين، ظهرت نسبة الخطأ المتوسطة في محرك أكسجين بيتس ( ) فقط 1.67% التي تعكس مدى الدقة المتفوقة على معظم أجهزة المعصم القابلة للارتداء للكشف عن نسبة الأكسجين في الدم. يوضح علو الدقة والاختلاف عن أجهزة معرفة نسبة الأوكسجين في الدم. يُطبق العمل بمحرك أكسجين بيتس ( ) في زيارات م متابعة المتعافين من مرض كوفيد-19 في الصين. يمثل محرك البيانات PAI ™ المُدعم علميًا نظامًا لتقييم ذكاء النشاط الشخصي استنادًا إلى دراسة PaiHealth [ 6] (صحة ذكاء النشاط الشخصي) من النرويج. بواسطة وباستخدام مقياس تتبع نشاط بسيط، يمكنك ترجمة البيانات اليومية لمعدل نبضات قلبك لتسجيل مفرد وشخصي لمعرفة مقدار النشاط اليومي المطلوب للمحافظة على صحتك. استنادًا إلى البحث العلمي، يرتبط الحفاظ الإبقاء على أكثر من 100 نقطة في ذكاء النشاط الشخصي ( PAI ) بإضافة إلى ما يصل إلى 5 سنوات [7] لحياتك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25% [8] . قم بتجربة سوار أمازفت باند 5، وستقوم بتجديد فهمك عن رياضة القلب.

نظامًا لتقييم ذكاء النشاط الشخصي استنادًا إلى دراسة (صحة ذكاء النشاط الشخصي) من النرويج. بواسطة وباستخدام مقياس تتبع نشاط بسيط، يمكنك ترجمة البيانات اليومية لمعدل نبضات قلبك لتسجيل مفرد وشخصي لمعرفة مقدار النشاط اليومي المطلوب للمحافظة على صحتك. استنادًا إلى البحث العلمي، يرتبط الحفاظ الإبقاء على أكثر من 100 نقطة في ذكاء النشاط الشخصي ( ) بإضافة إلى ما يصل إلى 5 سنوات لحياتك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25% . قم بتجربة سوار أمازفت باند 5، وستقوم بتجديد فهمك عن رياضة القلب. يتميز السوار بإمكانية رصد طبيعة النوم عبر قياس عدد ساعات نومك، النوم الخفيف، والنوم العميق، وحركة العين السريعة ( REM ) حتى تعرف ما هو أسلوب نومك. يقوم سوار أمازفت باند 5 بالعناية بك أثناء نومك حتى خلال وقت القيلولة وإن كانت أكثر من 20 دقيقة في النهار.

عبر قياس عدد ساعات نومك، النوم الخفيف، والنوم العميق، وحركة العين السريعة ( ) حتى تعرف ما هو أسلوب نومك. يقوم سوار أمازفت باند 5 بالعناية بك أثناء نومك حتى خلال وقت القيلولة وإن كانت أكثر من 20 دقيقة في النهار. تساعد متابعة فترة الحيض الفتيات في تتبع فترات الحيض وفترات الإباضة، وتنبه الفتيات قبل أن يحين موعد الحيض.

الفتيات في تتبع فترات الحيض وفترات الإباضة، وتنبه الفتيات قبل أن يحين موعد الحيض. ستحسب خاصية مراقبة نسبة الضغط نسبة الضغط من خلال تغير معدل نبضات القلب بأربع مراحل بما فيهم حالة الهدوء، والحالة الطبيعية، والمتوسطة، والعالية.

نسبة الضغط من خلال تغير معدل نبضات القلب بأربع مراحل بما فيهم حالة الهدوء، والحالة الطبيعية، والمتوسطة، والعالية. ستوجهك تمارين التنفس لجلسة تنفس عميقة مساعدة في خفض درجة التوتر.

سوار للمعصم شامل يستحقه الجميع للاستخدام في الصالة الرياضية وللمحافظة على الصحة

حاليًا، يعد سوار أمازفت باند 5 سوارًا شاملًا في السوق الذي يقوم بالمنافسة في المعدات، البرمجيات، والخصائص بين باقي الأساور التي يمكن ارتداؤها بالأسعار المماثلة. كما أنه مزود بشاشة عرض مقاس 1.1 بوصة بإضاءة AMOLED ودقة 126×294. حتى بسعر جيد مثل هذا، تظهر الشاشة بزجاج معالج بحافة 2.5D وغطاء مضاد للبصمات.

كما يتميز بوزنه الخفيف؛ حيث يزن 12 جرام بدون الرباط. وبتوفر تقنية البلوتوث 5.0 وتقنيات توفير الطاقة، تستطيع بطارية أمازفت باند 5 ذات سعة 125 مللي أمبير في الساعة أن تعمل حتى 15 يومًا بأسلوب الاستخدام المثالي، و25 يوم بأسلوب توفير الطاقة، والاحتياطي يعمل حتى 3 شهور.[9]

يأتي سوار أمازفت باند 5 بثلاث ألوان ومصنوعًا من البولي يوريثان غير المضر بالبشرة ويدعم 11 نظامًا رياضيًا، متضمنًا السباحة بفضل أنه مضاد للماء بمعيار المستوى الخامس[10] لمستوى الضغط عند سطح البحر. كما يقدم تشكيلة كبيرة لأكثر من 45 واجهة ساعة تُحمّل من التطبيق، وواجهتا ساعة تدعمان قطع معدلة فيمكن للمستخدم تخصيصهما، وإضافة الصورة الشخصية في خلفية الواجهة.

يمكن أن يكون سوار أمازفت باند 5 الأذكى بين جميع الأساور

هل يمكن لسوار المعصم أن يصبح أكثر ذكاءً؟

الإجابة، نعم بالتأكيد. يمكن أن يجعل سوار أمازفت باند 5 يمكن أ الحياة أكثر سهولة ومرح مع أمازون أليكسا[11]. مع ألكسا، يمكن أن تسأل، تبحث عن معلومات، تقوم بالترجمة، تقوم بعمل قائمة مشتريات، ضبط المنبه وعداد الوقت، المنبهات، تفقد حالة الطقس، تحقق من الإشعارات، تقوم بعمل أوامر منزلية ذكية وأخرى. يمكنك التحدث إلى سوار أمازفت باند 5، وتقوم بالرد للمستخدمين تعريف صوتي على الشاشة مع ردود نصية. وكمثال، قل،

“أليكسا اضبطي عداد وقت للمعكرونة. “

أليكسا قومي بإضافة البيض لقائمة المشتريات”.

“أليكسا قومي بإضاءة أنوار الغرفة”.

“أليكسا من هو باراك أوباما؟”

تتمركز أليكسا في النظام السحابي؛ لذا فدائمًا يقوى ذكاءها، وتُضاف إليها القدرات الجديدة التي يتم توصيلها لجهازك تلقائيًا. يعد استخدام أليكسا بسوار أمازفت 5 بسيطًا ولا يتطلب استخدام اليدين. كل ما عليك فعله هو أن تسأل وستقوم أليكسا بالرد عليك فورًا.

هام :

سيبدأ بيع سوار أمازفت باند 5 بداية من يوم 21 سبتمبر من خلال سوق أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية. ستتابع باقي الأسواق طرح المنتج بها من أكتوبر.

ستُفعّل قدرات أليكسا المدمجة عن طريق التحديثات عبر الهواء ( OTA ) في الأسواق المتاحة.

) في الأسواق المتاحة. حمل صور سوار أمازفت 5 بجودة عالية من هنا، https://bit.ly/3hbyk6M

نبذة أمازفت

تُعد أمازفت، التي أُسست في سبتمبر عام 2015، علامة تجارية خاصة تمتلكها شركة هوامي تكنولوجي (بورصة نيويورك: HMI) تقدم سبع سلاسل من منتجات الأساور والساعات الذكية تشمل سلسلة ستراتوس، وبيسك، وفلاج شيب، وهيلث، وفاشون، وأوت دور، وإكس. كما تقدّم أمازفت بعض الأجهزة الذكية الأخرى المتعلقة بالصحة والرياضةـ تشمل سماعات أّذن تي دابليو اس الرياضية، وأجهزة المشي الذكية، والميزان الذكي لمعرفة نسب الدهون في الجسم، ومعدات رياضية. مع تصميم وصناعة بارزة في الإبداع، فازت منتجات الساعات الذكية لأمازفت بالعديد من الجوائز، مثل جائزة التصميم الألمانية، وجائزة تصميم النقطة الحمراء. وبالوقت الحالي، تغزو منتجات أمازفت أسواق أكثر من 70 دولة ومنطقة، تشمل الولايات المتحدة، ألمانيا، واليابان. طبقا لتقرير تعقب سوق الجهاز العالمي القابل للارتداء من شركة البيانات الدولية، حصلت ساعات أمازفت في النصف الأول من عام 2020، على نسبة المبيعات الكبرى في سوق ساعات البالغين في إيطاليا، إسبانيا، الهند، والكثير من المناطق الأخرى، وكانت، أيضًا، بين أكثر المنتجات مبيعًا في العديد من المناطق في الصين، ألمانيا، فرنسا، روسيا، والبرازيل.

اعثر على المزيد من التفاصيل عنا، https://en.amazfit.com/about.html

هوامي تكنولوجي، تعمل منذ 2013، هي قاعدة سحابية ومقدم خدمات الرعاية الصحية تقدم أكثر التقنيات تطورا للأجهزة التي يمكن ارتداؤها. في فبراير عام 2018، أُدرجت شركة هوامي تكنولوجي ضمن قائمة بورصة نيويورك (NYSE) (رمز السهم: HMI).

جهة التواصل الإعلامية

press@huami.com



[1] تم اختبار البطارية تحت إشراف المختبر، قد تختلف حسب الاستخدام والظروف

[2] قد يختلف سعر التجزئة في الأسواق.

[3] سيصبح سوار أمازفت 5 مطروحًا بالأسواق بالحديث عبر الهواء في حالة إتاحة تطبيق أليكسا في السوق. عندما توافره، سيظهر إشعار من خلال تطبيق زيب (Zepp) (المعروف باسم تطبيق أمازفت) والجهاز. قد يختلف موعد إطلاق التحديثات عبر الهواء في الأسواق.

[4] لا يعد المنتج جهازًا طبيًا. كل البيانات والقياسات ليست بقصد التشخيص أو المراقبة الطبية.

[5] طبقا للمؤتمر الافتتاحي لابتكارات الذكاء الاصطناعي من شركة هوامي في يونيو 2020

[6] علم ذكاء النشاط الشخصي. استخدم الباحثون بيانات دراسة HUNT للتحقق من ذكاء النشاط الشخصي. تعد دراسة HUNT واحدة من أكبر الدراسات الصحية على الإطلاق وقد أدّاها الحاصلون على جائزة نوبل من كلية الطب، جامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا. تحتوي على قاعدة بيانات فريدة عن التواريخ الشخصية والعائلية الطبية لأكثر من 45,000 شخص على مدى 25 عاما. https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm

[7] بتطبيق خوارزمية ذكاء النشاط الشخصي لبيانات دراسة HUNT اكتشف الباحثون أنه عندما يقوم الفرد بعمل تمارين بانتظام لفترات متساوية للمحافظة على 100 نقطة في ذكاء النشاط الشخصي قد كانت مرتبطة بتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25% وتقليل مخاطر الوفيات من الأمراض المتعلقة بأسلوب الحياة أمراض المشاكل الحياتية للرجال والنساء في جميع الأعمار. لقد وجدوا أيضًا أن المحافظة على 100 نقطة في ذكاء النشاط الشخصي يرتبط بزيادة مدة عمر الانسان لمدة تصل إلى 5 أعوام مقتبس من https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm الرابط الأصلي https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fd1pf7owi، شاهد أيضا <نظام ذكاء النشاط الشخصي للوقاية من أمراض القلب وزيادة النشاط البدني> https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(16)31069-5/abstract

[8] شاهد الهوامش بالأعلى

[9] تم اختبار البطارية تحت إشراف المختبر، قد تختلف حسب الاستخدام والظروف

[10] تم اختبار الجهاز بنجاح لمقاومة المياه للمستوى الخامس للضغط الجوي عند سطح البحر بيد جهات خارجية.

[11] يأتي بتحديث عبر الهواء. يطرح بسوق الولايات المتحدة أولًا. سيُطرح بباقي الأسواق إذا توافر تطبيق أليكسا.