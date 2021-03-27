‫علماء الآثار يكتشفون في العلا أقدم دليل على وجود كلب مستأنس في شبه الجزيرة العربية

Press Release

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تم العثور على عظام كلب في شمال غرب المملكة العربية السعودية بين حوالي 4200 و 4000 قبل الميلاد.

يُظهر العمل الميداني أن سكان المنطقة القدامى كانوا أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا، مع عمليات دفن متعددة على مدى مئات السنين في معالم بارزة تحدد المشهد الطبيعي

العلا، المملكة العربية السعودية، 27 مارس 2021 / بي آر نيوزواير/ — اكتشف فريق من علماء الآثار في شمال غرب المملكة العربية السعودية أول دليل على استئناس الكلاب من قبل سكان المنطقة القدامى.



جاء هذا الاكتشاف من أحد مشاريع المسوحات والتنقيب الأثرية واسعة النطاق في المنطقة بتكليف من الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وجد الباحثون عظام الكلب في مدفن معلمي يُعد أحد أقدم المدافن الأثرية التي تم اكتشافها في شبه الجزيرة العربية، وهي مدافن معاصرة لمدافن مكتشفة ومؤرخة بالفعل في مناطق أبعد شمالا في بلاد الشام.

تُظهر الأدلة أن أول استخدام للمقبرة كان حوالي 4300 قبل الميلاد وأن تلك المقبرة كانت استخدمت للدفن لمدة 600 عام على الأقل خلال العصر الحجري الحديث – النحاسي – وهو مؤشر على أن السكان ربما كانت لديهم ذاكرة مشتركة عن الأشخاص والأماكن والعلاقة بينهم.

“ما نكتشفه سيحدث ثورة في الطريقة التي ننظر بها إلى فترات مثل العصر الحجري الحديث في الشرق الأوسط. للحصول على هذا النوع من الذاكرة، أي أن الناس ربما كانوا يعرفون منذ مئات السنين أين دفن أقاربهم – هذا أمر لم يسمع به في هذه الفترة في هذه المنطقة”، كما قالت ميليسا كينيدي في مشروع المسح الجوي الأثري في المملكة العربية السعودية – مشروع العلا.

وقال مدير مشروع المسح، هيو توماس، “العلا في مرحلة سنبدأ فيها بإدراك مدى أهميتها لتطور البشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وهذا هو أول دليل على وجود كلب مستأنس في شبه الجزيرة العربية بهامش زمني يبلغ حوالي 1000 عام.

سيتم نشر النتائج في مجلة Journal of Field Archaeology.

ركز فريق المشروع، الذي يضم أعضاء سعوديين ودوليين، جهوده على موقعي دفن فوق الأرض يعود تاريخهما إلى الألفية الخامسة والرابعة قبل الميلاد ويقعان على بعد 130 كيلومترًا من أحدهما الآخر، أحدهما في المرتفعات البركانية والآخر في الأراضي الوعرة القاحلة. يقع الموقعان فوق الأرض، وهو أمر فريد من نوعه لتلك الفترة من التاريخ العربي، وتم وضعهما في موقع يسمح بأعلى درجة من الوضوح.

اكتشف فريق البحث المواقع باستخدام صور الأقمار الصناعية ثم التصوير الجوي من طائرة هليكوبتر. وبدأ العمل الميداني الأرضي في أواخر العام 2018.

وفي موقع المرتفعات البركانية تم العثور على 26 قطعة من عظام كلب واحد، إلى جانب عظام 11 شخصًا – ستة بالغين ومراهق وأربعة أطفال.

أظهرت عظام الكلب علامات التهاب المفاصل، مما يشير إلى أن الحيوان عاش مع البشر في منتصف عمره أو شيخوخته.

بعد تجميع العظام، كان على الفريق بعد ذلك تحديد أنها تعود لكلب وليست لحيوان مشابه مثل ذئب الصحراء.

تمكنت عالمة آثار الحيوان في الفريق، لورا سترولين، من إثبات أن تلك العظام كانت بالفعل عظام كلب من خلال تحليل عظمة واحدة على وجه الخصوص، من الرجل الأمامية اليسرى للحيوان. كان عرض هذا العظم 21.0 مم، وهو في نطاق عرض كلاب الشرق الأوسط القديمة الأخرى. بالمقارنة، كان عرض عظم الذئاب في ذلك الزمان والمكان من 24.7 إلى 26 ملم لنفس العظم.

تم تأريخ عظام الكلب بين حوالي 4200 و 4000 قبل الميلاد.

يشير الفن الصخري الموجود في المنطقة إلى أن سكان العصر الحجري الحديث استخدموا الكلاب عند قيامهم بصيد الوعل والحمير البرية والحيوانات الأخرى.

كشف العمل الميداني عن قطع أثرية أخرى جديرة بالملاحظة، بما في ذلك قلادة من عرق اللؤلؤ على شكل ورقة شجر في موقع المرتفعات البركانية وحبة من العقيق تم العثور عليها في موقع الأراضي الوعرة القاحلة.

يتوقع الباحثون المزيد من النتائج في المستقبل نتيجة المسح الهائل من الجو وعلى الأرض، والحفريات المتعددة المستهدفة في منطقة العلا التي يقوم بها مشروع المسح الجوي الأثري في المملكة وفرق أخرى، التي تعمل تحت رعاية الهيئة الملكية لمحافظة العلا. يقود فريق مشروع المسح الجوي الأثري في المملكة باحثون من جامعة غرب أستراليا في بيرث، أستراليا.

لاحظ الباحثون أن العلا منطقة غير مستكشفة إلى حد كبير تقع في جزء من العالم يحتوي على تراث أثري خصب ذي قيمة عالمية معترف بها.

“هذا المقال من عمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا في العلا يحدد المعايير. وهناك المزيد مما سيكشف عنه في المستقبل مع قيامنا بالكشف عن عمق واتساع التراث الأثري للمنطقة”، كما قالت ريبيكا فوت، مديرة البحوث الأثرية والتراث الثقافي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

سيتم الكشف عن جوانب أخرى من النشاط الأثري المكثف في العلا في برنامج قناة ديسكفري الجديد “معماريو الجزيرة العربية القديمة”، الذي يبدأ عرضه في 31 مارس.

وهذا يعكس التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بإبراز تاريخ وتراث المحافظة، وتحويل العلا إلى أكبر متحف حي في العالم، بما يتماشى مع أهداف رؤيا المملكة العربية السعودية 2030.

حول العلا

تقع العلا على بعد 1100 كيلومتر من الرياض في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهي مكان ذو تراث طبيعي وإنساني استثنائي. تغطي المنطقة الشاسعة مساحة 22.561 كيلومترًا مربعًا، وتشمل وادي واحة خصبة وجبالًا شاهقة من الحجر الرملي ومواقع تراث ثقافي قديم يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

الموقع الأكثر شهرة واعترافًا في العلا هو الحجر، وهو أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية. وهي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتارًا، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسية لمملكة النبطيين وتضم ما يقرب من 100 مقبرة محفوظة جيدًا بواجهات متقنة مقطوعة في نتوءات من الحجر الرملي. تشير الأبحاث الحالية إلى أن الحجر كانت البؤرة الاستيطانية الأبعد جنوبا للرومان بعد غزو الأنباط في العام 106 م.

بالإضافة إلى الحجر، كانت العلا موطنًا لسلسلة من المواقع التاريخية والأثرية الرائعة مثل: دادان القديمة، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، التي تعتبر واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطورًا في شبه الجزيرة العربية؛ والآلاف من مواقع الفن الصخري والنقوش القديمة؛ ومحطات سكة حديد الحجاز.

عن الهيئة الملكية لمحافظة العلاتأسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمرسوم ملكي في يوليو 2017 للحفاظ على العلا وتطويرها، وهي منطقة ذات أهمية طبيعية وثقافية بارزة في شمال غرب المملكة العربية السعودية. تحدد خطة الهيئة الملكية لمحافظة العلا على المدى الطويل نهجًا مسؤولًا ومستدامًا وحساسًا للتنمية الحضرية والاقتصادية، يحافظ على التراث الطبيعي والتاريخي للمنطقة، مع ترسيخ العلا كموقع جاذب للعيش والعمل والزيارة. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من المبادرات في مجالات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون، مما يعكس التزامًا بتلبية التنويع الاقتصادي، وتمكين المجتمع المحلي، وأولويات الحفاظ على التراث في برنامج رؤيا المملكة العربية السعودية 2030.

أعمال تطوير أخرى للهيئة الملكية لمحافظة العلاعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أجرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أعمال تطوير أخرى مع شركاء متعددين حول العالم. وقد اشتمل ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية في مطار العلا بنسبة 300 في المئة وبناء مرايا، مركز المؤتمرات والترفيه متعدد الأغراض الحائز على الجوائز. استضاف مركز مرايا الذي يتسع لـ500 مقعد، وهو أكبر مبنى عاكس في العالم، فعاليات عالمية بارزة، مثل مؤتمر الحجر للحائزين على جائزة نوبل ومهرجان شتاء طنطورة الثقافي، والذي ضم فنانين من بينهم أندريه بورسيلي ولانغ لانغ. بالإضافة إلى ذلك، تشمل مشاريع الضيافة المميزة التي تم الإعلان عنها سابقًا تطوير منتجعات فاخرة بالشراكة مع شركات أكور، هابيتاس، أمان وجان نوفيل.

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