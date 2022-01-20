‫(عمرة مي) تختتم مشاركتها في الملتقى الدولي لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين بالقاهرة 2022

Press Release

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جدة، المملكة العربية السعودية 20 يناير 2022 : اختتمت (عمرةمي)منصةالسفرالإلكترونيةالرائدةفيتقديمخدماتالعمرةمشاركتها فيالملتقى الدولي لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين بالقاهرة (2022م) الذي أقيم بفندقسميراميسإنتركونتيننتالالقاهرةيومي 4-5 يناير 2022م للتعرفعلىآخرمستجداتموسمالعمرةالجديد، والتعريفبالمنتجاتالجديدةفيالعمرةوالخدماتالتيتقدمهاالشركات، منصاتالسفرالإلكترونيةوالفنادقالسعوديةللمعتمرين.

افتتح الملتقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي، وبحضور عدد من كبار الشخصيات والمسئولين والزوار من المملكة العربية السعودية وعدد من المسئولين من داخل وخارج جمهورية مصر العربية ووكلاء وممثلي كبرى شركات الحج والعمرة بجمهورية مصر العربية ونخبة من مسئولي كبرى الفنادق العالمية العاملة بقطاع الحج والعمرة.

وشاركت ( منصة عمرة مي ) في المعرض لتحقيق أحد خططها الإستراتيجية التي تهدف لزيادة التوعية للعمل بالحلول التقنية المعاصرة والتي تواكب رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال حجز باقات العمرة عبر المنصات الإلكترونية التي تساهم في تذليل العقبات لإثراء رحلات الحج والعمرة.

وهدفت المشاركة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاستراتيجية وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات في جمهورية مصر العربية التي تعد من أهم الأسواق في العالم العربي والإسلامي، ولمناقشة سبل زيادة أعداد المعتمرين وتقديم أفضل وأرقى الخدمات.

زار جناح شركة (عمرة مي) مجموعة من كبار الشخصيات على رأسهم معالي سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ أسامة نقلي، وسعادة الأستاذ مروان شعبان نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من المسئولين وممثلي الشركات والفنادق.

يظهر في الصورة من اليمين إلى اليسار، السيد مروان حفظي نائب المدير التنفيذي لفندق المدينة أوبروي – معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية السيد أسامة بن أحمد نقلي – السيد محمد بن محفوظ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لعمرة مي – وأخيراً السيد محمد هباش مالك شركة الهباش لخدمات المعتمرين

ونظمت (عمرة مي) جلستين للتعريف بالشركة، منتجاتها وأحدث الخدمات التي تعمل بها عبر منصتها الإلكترونية، كما استعرضت آخر تحديثات إصدار تأشيرات العمرة والإجراءات التي ترعاها وزارة الحج والعمرة لأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين.

وشهدت الجلسات حضور كثيف وتفاعل كبير من قبل المشاركين في الملتقى، وتم فتح النقاش وتوجيه الأسئلة لممثلي الشركة وتم التفاعل والتجاوب مع جميع الاقتراحات والتساؤلات وشرح آلية عمليات حجز الحج والعمرة وذلك في أجواء سادها الود والمحبة.

حضر الملتقى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (عمرة مي) الأستاذ محمد بن محفوظ وعدد من أعضاء فريق العمل بالشركة إضافة إلى فريق عمل فرع الشركة بجمهورية مصر العربية، وأجرى بن محفوظ عدد من اللقاءات الصحفية مع كوكبة متميزة من ممثلي الفنادق العالمية العاملة بقطاع الحج والعمرة لمناقشة آخر مستجدات موسم عمرة 1443هـ والتي سوف يتم الاعلان عنها قريباً في المنصة الإعلامية للشركة ( مدونة عمرة مي ).

وصرح بن محفوظ، إن مشاركة (عمرة مي) في الملتقى تأتي ضمن مجموعة من المشاركات بعدد من المعارض العالمية والجولات التسويقية التي نقوم بها في موسم العمرة هذا العام للتعريف باستراتيجيات الشركة التي تعتبر أحد أكبر وأهم منصات السفر الإلكترونية في العالم، والجهود التي تبذلها في خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل رحلات الحج العمرة، وأضاف بأن الشركة تسخر كافة مواردها نحو التحول التكنولوجي لابتكار المزيد من الحلول التقنية، الأمر الذي جعل من حجز باقات العمرة أسرع من أي وقت مضى.

وأضاف، نجحنا في تحويل عملية الحجوزات المعقدة التي كانت تستغرق ساعات إلى عملية سهلة تتم من خلال خطوات بسيطة لتوفير الوقت والجهد ليستطيع وكيل العمرة بدء وإنهاء إجراءات الحجوزات خلال دقائق معدودة، وبأسعار متفاوتة تناسب جميع الشركات لتلائم جميع فئات المعتمرين وبأعلى معايير الجودة.

وأكد محمد بن محفوظ أن طموح (عمرة مي) هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة وإبراز دور المملكة العربية السعودية المشرف في خدمة حجاج ضيوف بيت الله الحرام ومسجد نبيه محمد صل الله عليه وسلم.

لمشاهدة مقتطفات من مشاركة (عمرة مي) بالملتقى يمكنكم زيارة هذا الرابط: umrah.me/masr

نبذةعن “عمرة مي“

تأسست عمرة مي في عام 2017 كواحدة ضمن أسرع المنصات الإلكترونية نموًا في سوق منتجات العمرة والحج عربياً وعالمياً والتي تعمل تحت مظلة وزارة الحج والعمرة ولديها عضوية رسمية بمحرك البحث المركزي “مقام”. كما أنها تتمتع بخبرات عريقة بقطاع السياحة والضيافة ضمن مجموعة ترافيزي الشهيرة والتي تضم أيضاً العلامة التجارية هوليداي مي. وتنفرد عمرة مي بمجموعة من الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التعاون مع كبار مقدمي خدمات العمرة في المملكة العربية السعودية.

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/media/1730638/Umrahme_Egypt_Exhibition.jpg