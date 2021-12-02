‫عملاق التجارة الإلكترونية SharafDG.com يعتمد تقنية الأتمتة الإبداعية من شركة Rocketium لتعزيز حملاته في التسويق الرقمي

بنغالور، الهند ونيويورك، 2 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — عقد موقع SharafDG.com، موقع سوق التجارة الإلكترونية من مجموعة شرف دي جي، شراكة مع منصة التكنولوجيا Rocketium ومقرها الولايات المتحدة لأتمتة الإنتاج الإبداعي في حملات التسويق الرقمي الخاصة بهم.يبيع موقع SharafDG.com مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات من بينها الإلكترونيات والأزياء والعديد من الفئات الأخرى ويخدم شهريًا أكثر من مليون عميل.مع انتشار أوسع للتسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تستعد الشركة لتحقيق نمو هائل في أعمالها التجارية الرقمية في المستقبل القريب.

تتمحور إستراتيجية نمو شرف دي جي حول ركيزتين أساسيتين هما: محرك اكتساب قوي من خلال الإعلانات، ومركز تحويل قوي للعملاء في التطبيق والموقع الإلكتروني. تُعد الإعلانات القائمة على العروض والترويج المرئي داخل التطبيق من العوامل الحاسمة لهاتين الركيزتين، وكلاهما يتطلب صورًا على نطاق واسع نظرًا لقاعدة مستخدمي شرف دي جي المتنوعة وآلاف المنتجات. ستمكن منصة الأتمتة الإبداعية من Rocketium الفريق من تبسيط وتوسيع نطاق عملياتهم الإبداعية من خلال الإنتاج الآلي للافتات ومقاطع الفيديو.

“تمنحنا المرونة في طرح حملات العروض بوتيرة سريعة ميزة هائلة في مشهد التجارة الإلكترونية الحالي الذي يتسم بالتغير السريع والقائم على التنافس الشديد.تقضي تقنية الأتمتة من Rocketium على العمل الزائد في الإنتاج الإبداعي عبر مئات من متغيرات المنتجات والأحجام.يقول بيرون ديسوزا، مدير التسويق الرقمي في شرف دي جي: “هذه هدية رائعة لفريق التسويق لدينا الذي دائمًا ما يكون جاهزًا للعمل بشكل أسرع مع الحملات”.

يقول ساتيج سيرور، الرئيس التنفيذي لشركة Rocketium: “يسعدنا العمل مع شرف دي جي وتحقيق نمو هائل جنبًا إلى جنب مع الحملات التسويقية الناجحة”.تعمل Rocketium مع العلامات التجارية العالمية الرائدة بما في ذلك معظم الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، والتي تستفيد من إمكانات النظام الأساسي القوية مثل إنشاء الشعارات المستندة إلى جداول البيانات وتعديلات الحجم وكذلك كتابة الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتكامل النظام الأساسي وغيرها الكثير.

وأضاف ساتيج سيرور قائلاً: “تحتاج العلامات التجارية في مجال التجارة الرقمية إلى ضمان أن تكون كل نقطة اتصال مع جمهورها ملائمة، وتتم في الوقت المناسب، وتكون جذابة بصريًا.إن قضاء أسابيع في إنتاج هذه المواد الإبداعية المرئية يدويًا يمثل تكلفة فرصة ضخمة لفرق التسويق السريع اليوم”.

نبذة عن الشركة:

Rocketium هي مساحة عمل متكاملة وشاملة تجمع بين إنشاء المحتوى المرئي والتعاون والنشر والتحليل حتى تتمكن الفرق من تنفيذ حملات أكثر فاعلية بشكل أسرع.تشمل قائمة العملاء أمازون والعلامات التجارية عالية النمو مثل Invygo و Byju’s و Swiggy و Groww و Urban Company وغيرها.

للتواصل:

Nityashree Yadunath

مدير تسويق المنتجات

الهاتف:

9035475214 91+

nityashree@rocketium.com