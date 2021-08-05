‫عملية زرع MitraClip تُجرى في مستشفيات أبولو تنقذ حياة مزارع يبلغ من العمر 41 عامًا انتظر لمدة 91 يومًا للخضوع إلى عملية زرع قلب

يقول الدكتور ساي ساتيش – “يمكن استبعاد 1 من 5 مرضى من قائمة انتظار عمليات زرع القلب إذا تمكن من الخضوع إلى هذا العلاج”

تشيناي، الهند، 5 أغسطس/آب 2021 /PRNewswire/ — أعلنت مستشفيات أبولو، أبرز مجموعات الرعاية الصحية وأكثرها موثوقية في قارة آسيا، اليوم عن إجراء عملية زرع MitraClip ناجحة لمزارع يبلغ من العمر 41 عامًا انتظر لما يزيد عن ثلاثة أشهر ضمن قوائم انتظار مستشفيات مختلفة للخضوع لعملية زرع قلب. وقد عاد المريض لحياته الطبيعية خلال بضعة أيام بعد إجراء العملية، وربما لن يحتاج إلى زرع قلب على الإطلاق.

صرحت السيدة Preetha Reddy (بريثا ريدي)، نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة مستشفيات أبولو قائلة “باعتبارنا واحدة من المستشفيات القليلة المعتمدة في الهند لإجراء عمليات زرع MitraClip، فإن نجاحنا في إنقاذ حياة مريض ينتظر للخضوع إلى عملية زرع قلب يساعدنا على منح الأمل للعديد من المرضى الآخرين. وقد أثبتت الأبحاث أن استخدام إجراء MitraClip تمهيدًا لعمليات زرع القلب لا يشكل أي خطورة ويمكن أن يؤدي إلى تحسينات وظيفية تسمح باستبعاد المرضى من قوائم الانتظار للخضوع إلى عمليات زرع القلب. ويشرفنا أننا قد تمكنّا من إثبات هذه النظرية في مستشفيات أبولو من خلال حالة مريض يبلغ من العمر 41 عامًا كان ينتظر دوره للخضوع لعملية زرع قلب منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وساعد نجاح هذه العملية على تجديد التزامنا بتطبيق هذا الابتكار الطبي المتطور على الأفراد ممن هم في أمس الحاجة إليه.”

ومن جهته، قال الدكتور ساي ساتيش، اختصاصي أول لأمراض القلب التداخلية في مستشفيات أبولو إن MitraClip (مشبك الصمام التاجي) هو إجراء مقبول عالميًا لمرضى قصور القلب. ونُجري هذا الإجراء على المرضى على مدار ثلاث سنوات حتى الآن، وشهدنا نتائج مذهلة في نوعية الحياة التي يمكنهم الرجوع إليها. وقد مكنتنا خبرتنا في هذا المجال من تحقيق العديد من الإنجازات بما في ذلك عمليات زرع متتالية لجهاز MitraClip لدى أربعة مرضى في حالة حرجة في يوم واحد فقط. واليوم نحن في الصدارة، حيث تم إجراء 70% من عمليات MitraClip كافة في الهند حتى الآن في مستشفيات أبولو، ونسعى لتحقيق إنجازات أكبر في مسيرتنا المقبلة.

وقد صدر أول بحثين علميين في الهند عن MitraClip من مستشفيات أبولو. ويُشارك الدكتور ساي ساتيش في تأليف دليل APAC لعمليات زرع MitraClip. وقد أجري أول برنامج تدريبي حول MitraClip في آسيا تضمن النظرية وأربع حالات على مدار يومين في مستشفيات أبولو، مما عزز مكانتها كمركز للتميّز في أمراض القلب التداخلية.

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سوراب بوز

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