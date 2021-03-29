‫عيد 2021: Banggood تطلق تجربة تسوق Epic عبر الإنترنت في رمضان على أكثر من 100 مليون منتج

جوانزو، الصين, 29 مارس 2021 /PRNewswire/ — أعلن متجر Banggood، وهو المتجر الإلكتروني الرائد عالميًا، عن بدء حملة مبيعاته لكسب موطئ قدم في عالم التسوق العربي عبر الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك هذا العام والمعروف بشهر الصيام وتبادل الهدايا والعطاء، وتنطلق الحملة من 1 أبريل إلى 15 مايو.

في عام 2017، دخل متجر Banggood سوق الشرق الأوسط كأحدث منصة للتجارة الإلكترونية لبيع أي شيء تقريبًا، بداية من مجموعات الأدوات وأجزاء المحرك وصولًا إلى أحدث الهواتف المحمولة. فقد اكتسب متجر Banggood سمعة طيبة في السوق كمنصة سهلة وآمنة للناس لاكتشاف وتسوق المنتجات التي يحبونها. وعلاوة على ذلك، يقدم متجر Banggood أسعارًا تنافسية وتسليمًا سريعًا وخطط دفع سهلة مع خدمة عملاء على مدار 24 ساعة.

وبمناسبة حلول شهر رمضان، قرر متجر Banggood تحسين درجة الرضاء لدى عملائها وذلك من خلال ترقية خدمات التوصيل. كم يقدم المتجر خصمًا يصل إلى 60 بالمائة على أكثر من 100 مليون منتج من عناصر الموضة والإلكترونيات إلى الأجهزة المنزلية.

صرح آرون تشين ، الرئيس التنفيذي لمتجر Banggood.com: “كانت هناك زيادة كبيرة في مبيعات رمضان في عام 2020 مقارنة بالفترة السابقة حيث شهدنا ارتفاعًا في مبيعات الأزياء والإكسسوارات خلال شهر رمضان. وأيضًا بسبب الزيادة الملحوظة في عدد البالغين العملاء الذكور، ونتوقع نمو المبيعات بشكل ملحوظ في منتجات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية”.

كما أعلن متجر Banggood عن تدشين سياسة مفيدة جديدة يمكن للعملاء الجدد الذين يسجلون في الفترة من 13 أبريل إلى 13 مايو 2021 الاستمتاع بالدفع النقدي عند التسليم دون رسوم. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء الذين يصنف إجمالي مدفوعاتهم ضمن الخمسة الأوائل تلقي هدايا بمتوسط قيمة تبلغ 200 دولار أمريكي.

يمكن لعملاء شحن البضائع البسيطة في المملكة العربية السعودية والكويت وعُمان والبحرين وقطر والكويت والمغرب والجزائر ومصر الذين اختاروا استخدام البطاقات المصرفية لتسديد مدفوعات تزيد عن 80 دولارًا أمريكيًا الحصول على خصم بقيمة دولارين للعملاء، وذلك في الفترة من 13 أبريل إلى 13 مايو 2021. كما يشهد الإطلاق المكثف للمنتجات عالية الجودة صفقات إضافية تبدأ من 0.01 دولار أمريكي فقط.

يُقدم متجر Banggood تجربة العملاء على كل شيء، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل خلال شهر رمضان، ولذلك عرض المتجر خيار تسليم حزم العملاء في غضون ثلاثة أيام من مستودع Banggood في دبي لضمان التسليم السريع وتجربة العملاء عالية الجودة.

نبذة عن Banggood

تأسس متجر Banggood في عام 2006، وهو عبارة عن شركة عالمية رائدة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تُقدم أكثر من 1,000,000 نوع من المنتجات لـ 66 مليون مستخدم مسجل، وتغطي كل شيء من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الملابس. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:https://ar.banggood.com.