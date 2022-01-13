‫عينت شركة Securrency Capital د. ريان ليمند مستشارًا لمجلس الإدارة

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Securrency Capital اليوم انضمام د. ريان ليمند كمستشار لمجلس إدارة الشركة لشؤون وساطة DeFi المؤسسية (أو “التمويل اللامركزي”). يتميز د. ليمند بعقود من الخبرة في مجال الخدمات المالية، ولديه سجل حافل بقيادة فرق الاستثمار الرائدة والمبتكرة والمتنوعة حول العالم.

سيشارك د. ليمند معرفته الواسعة وخبرته الفريدة في الخدمات المالية لتقديم المشورة لمجلس الإدارة في تحديد الاتجاه الاستراتيجي لشركة Securrency Capital. Securrency Capital هي شركة وساطة تدعم تقنيات العملات المشفرة (blockchain) وتركز على كونها رائدة إقليمياً وعالمياً في توفير سبل الوصول إلى التداول في الأصول التقليدية والرقمية.

صرح الدكتور ليمند قائلًا: “لقد اتفقت منذ فترة طويلة مع شركة Securrency Capital وقادتها على أن تقنية العملات المشفرة توفر القدرة على تحسين الحياة وبناء نظام مالي أكثر موثوقية وأمانًا”. “وإنه لشرف كبير أن أنضم إلى شركة Securrency Capital كمستشار لمجلس الإدارة وأن أكون جزءًا من شركة مدفوعة بالقيم، وتهتم باستمرار الابتكار لتمكين وتعزيز طريقة الاستثمار.”

وأضاف أمير طبش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الأول لشركة Securrency Capital قائلًا: “لطالما كان د.ليمند رائدًا ذا رؤية في الخدمات المالية وإدارة الأصول وصناعات الوساطة، حيث طبق رؤيته وخبرته وشغفه غير العادي بأسواق رأس المال من أجل تحسين الحياة وتعزيز نظام مالي أكثر أمانًا” . “ويسعدنا الترحيب به كمستشار لمجلس إدارة شركة Securrency Capital، وأنا واثق من أننا سنستفيد جميعًا من قيادته ومعرفته.”

د. ليمند هو الرئيس التنفيذي السابق ومدير مجلس إدارة شركة ADS لحلول الاستثمار (ADSI)، وهي شركة إدارة الثروات والأصول التابعة لمجموعة ADS Securities، والتي أسسها نيابة عن المجموعة ونمت لتصبح واحدة من أكبر الشركات في سوق أبو ظبي العالمية

(ADGM).

حتى عام 2015، شغل الدكتور ليمند منصب المستشار الأول ورئيس إدارة المخاطر في هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهي الجهة المنظمة للأوراق المالية الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة. وبهذه الصفة، قاد الدكتور ريان المبادرات التي مهدت الطريق لتطوير العديد من اللوائح المالية الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وساهم فيها بقوة، بما يتضمن لوائح مخطط الاستثمار الجماعي وكذلك اللوائح المتعلقة بالتحليل المالي، والخدمات الاستشارية،وصناعة السوق، وغيرها. وقد كان مسؤولاً بشكل أساسي عن قيادة فريق إدارة الصناديق والاستثمار الذي تعامل مع التراخيص والموافقات لصناديق الاستثمار المشتركة المحلية والأجنبية ومديري الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساعد في تطوير إطار عمل لإدارة المخاطر للوسطاء المرخصين في الإمارات العربية المتحدة.

أما قبل ذلك، فقد شغل د. ليمند منصب مدير المحفظة الرئيسي في شركة Fortis Investments في أوروبا، حيث كان مسؤولاً عن إدارة محفظة أصول بقيمة 14.6 مليار يورو، وتحديداً في مجال المشتقات الائتمانية.

يعتبر د. ليمند متحدثًا مطلوبًا ومساهمًا في مناقشات وأحداث الأسواق المالية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

د. ليمند حاصل على درجة الدكتوراه (بامتياز) في الاقتصاد القياسي المالي من المدرسة العليا نورمال سوبريور في فرنسا، وهو مؤلف لكتابين عن العدوى المالية، بالإضافة إلى العديد من المقالات البحثية حول الارتباط المالي. كما قام الدكتور ليمند بتدريس دورات الاقتصاد القياسي المالي في جامعة Paris II-Assas وجامعة Paris IX-Dauphine في باريس بفرنسا.

شركة Securrency Capital المحدودة هي شركة وساطة مالية تدعم تقنية العملات المشفرة (blochchain).وهي مسجلة في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، وحصلت على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الخدمات المالية في ADGM كوسيط احترازي من الفئة 3A، وهي في طور الحصول على تصريح بتقديم الخدمات المالية. تنشر شركة Securrency Capital تقنية ترميز الأصول المملوكة لها، والتي تستخدم لأتمتة الامتثال متعدد الاختصاصات وتقديم الخدمات المالية وتمكّن من حركة القيمة المنظمة بسرعة تلائم مستقبل هذا المجال.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1724018/Securrency_Capital_Dr_Ryan_Lemand.jpg

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