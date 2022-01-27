‫ـرابطة جي إس إم إيه تضع خارطة طريق للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

تقرير جديد من “GSMA” يجد ان منطقة الشرق الأوسط الرائدة لديها بعض من أسرع خدمات الجيل الخامس على مستوى العالم.

لندن, 27 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أصدرت رابطة “جي إس إم إيه” تحليلا يظهر كيف سجلت المنطقة العربية نموا قويا في خدمات الجيل الخامس بعد ان قامت الدول بتوفير طيف الترددات اللازمة للخدمة بشكل واف. وفيما تطمح الكثير من الحكومات حول العالم لتحقيق اهداف القطاع في توفير ترددات النطاق المتوسط في نطاق 2 جيجاهرتز تظهر الدراسة الجديدة كيف حققت دول الخليج العربي تطورات فائقة في خدمات الجيل الخامس جعلت من شبكاتها من الأسرع عالميا.

التقرير الجديد من رابطة “جي إس إم إيه” بعنوان خارطة الطريق لتوفير ترددات الطيف الراديوي المطلوبة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يحلل ويدرس ما قامت به الدول التي قامت بتوفير ترددات الجيل الخامس بشكل بناء ويعطي التقرير اضاءات على ما تحتاجه الحكومات وواضعي السياسات لتعظيم فعالية إطلاق خدمات الجيل الخامس واستخداماتها. ويقدم التقرير كذلك توصيات مهمة مستندة الى الممارسات الفضلى العالمية.

لقد كانت دول الخليج العربي رائدة في توفير طيف النطاق المتوسط للجيل الخامس من الخدمات الخليوية بحيث تنافس مشغلو الخدمة الخليوية _STC و اتصالات واوريدو _ في السعودية والامارت وقطر لكي يصبحوا أوائل مشغلي الخدمة في العام 2018. ومنذ ذاك الوقت ساهم توفير ترددات الطيف الراديوي في تحفيز النمو في الخدمة حيث ان المشغلين في السعودية والامارات لديهم ترددات تتجاوز الواحد جيجا هرتز لتشغيل الشبكات الخليوية في طيف المدى المتوسط والمنخفض وهو اعلى او يساوي ما تحوزه شركات الخليوي في دول أوروبا وشمال اميركا ودول الشرق الأقصى.

وأفاد السيد جواد جلال عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى رابطة “جي إس إم إيه” “ان السعودية والامارات والبحرين وقطر والكويت وعمان في الخليج العربي ثبتوا مواقعهم كرواد لخدمات الجيل الخامس عندما كانوا من أوائل من أطلقوا شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم. وعليه فان التقرير الجديد سيساعد المنظمين وواضعي السياسات في جميع دول المنطقة لضمان تفعيل خدمات الجيل الخامس بكفاءة عالية. حيث ان دولا مثل الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وتركيا قد بدأوا بتحديد الترددات المناسبة للجيل الخامس بهدف البدء بتشغيل الشبكات في 2023 وما بعده.”

توصيات خارطة طريق ترددات الجيل الخامس

تحدد خارطة طريق ترددات الجيل الخامس الخطوات الأساسية المطلوبة وهي تحديد الترددات المطلوبة وتفريغها وتعريف التقنيات والمحددات المرتبطة بها وتقييم الترددات ماليا وهي خطوة مهمة واساسية بالإضافة لتصميم أسلوب إحالة الترددات من عطاءات وغيرها والتي يجب ان تتم في سياق الأهداف الوطنية الموضوعة من قبل الحكومات وواضعي السياسات.

هذا وقد افرد التقرير قسما لتونس متوقعا نموا قويا في اشتراكات الجيل الرابع لنهاية 2025 وأطلاق خدمات الجيل الخامس في 2023 شريطة إحالة ترددات الجيل الخامس المطلوبة للمشغلين في النصف الأول من 2022.

خرائط طريق للجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتركيا

تلاحظ الرابطة في التقرير ان المشغلين في الجزائر ومصر والمغرب وتركيا دق قاموا بإجراء تجارب واختبارات للجيل الخامس في دولهم. فيما تقوم الحكومة المصرية بتطوير الإطار القانوني لإعطاء ترددات الجيل الخامس للمشغلين. وفي لبنان أيضا يخطط واحد من المشغلين لشبكة الجيل الخامس بينما تقوم الحكومة الأردنية بتطوير خطط إطلاق الجيل الخامس وتوفير الترددات للخدمة.

لا خلاف ان جائحة كوفيد19 العالمية قد تسببت في تأخير العديد من الخطط في الدول أعلاه بخصوص الجيل الخامس لكن رابطة جي إس إم إيه تتوقع ان كل هذه الدول سيكون عندها خدمات جيل خامس بشكل تجاري في غضون العامين القادمين.

الجيل الرابع في العراق وفلسطين

بينما يؤكد التقرير ان الجيل الخامس سيأخذ وقتا طويلا نسبيا للوصول الى انتشار كبير فان خدمات الجيل الرابع سيبقى لها دور رئيسي الى جانب الجيل الخامس وصولا الى ثلاثينيات القرن الحالي. لذلك يشير التقرير ان في دول مثل العراق وفلسطين فان التركيز سيكون على خدمات الجيل الرابع والترددات المطلوبة لها. فالعراق شهد إطلاق خدمات الجيل الرابع في 2020 فيما لا يزال المشغلون في فلسطين بدون خدمات الجيل الرابع. لهذا فقد يكون من الاجدى في العراق وفلسطين التركيز مرحليا على خدمات الجيل الرابع لتطوير وإطلاق خدمات جديدة لا تستطيع شبكات الجيل الثاني والثالث ان تدعمها.

يمكن الحصول على نسخة من تقرير خارطة الطريق لتوفير ترددات الطيف الراديوي المطلوبة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هنا

لمحة عن “رابطة جي إس إم إيه”

رابطة “جي إس إم إيه” هي مؤسسة عالمية تجمع تحت لوائها منظومة الاتصالات بهدف استكشاف وتطوير وتقديم أساسيات الابتكار لبناء بيئات عمل إيجابية وتحفيز التغيير الاجتماعي. وتتمثل رؤيتنا في تحرير الإمكانات الكاملة للاتصالات لتكون أداة لتعزيز ازدهار الناس والمجتمعات والصناعات. وتمثل الرابطة مصالح الشركات المشغّلة للاتصالات الجوالة عبر كامل منظومة الاتصالات والصناعات ذات الصلة، وترتكز في خدماتها للأعضاء على ثلاثة ركائز أساسية، هي توظيف الاتصال لأجل الخير، وتقديم الحلول والخدمات المخصصة بالصناعة، والتواصل والاتصال. وتشمل أنشطتها تطوير السياسات والتعامل مع أكثر التحديات المجتمعية إلحاحًا، وتعزيز التقنيات وقابلية التشغيل البيني التي تدعم الاتصالات، وتوفير أكبر منصة في العالم لجمع أقطاب منظومة الاتصالات، وذلك من خلال تنظيم سلسلة المؤتمر العالمي للاتصالات الجوالة (MWC) وسلسلة مؤتمرات “موبايل 360”.

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