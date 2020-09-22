‫فازت شركة برايم لاند للوساطة العقارية بجائزتين من مجلة بزنس وورلدوايد لعام 2020 تكريمًا للشركة ورئيسها التنفيذي

لندن، 22 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / – برايم لاند للوساطة العقارية هي إحدى شركات التطوير العقاري، ويقع مقرها في الدوحة، قطر. حظيت الشركة ورئيسها التنفيذي المهندس فادي كريكر بالتكريم في حفل توزيع جوائز مجلة بزنس وورلدوايد (Business Worldwide) لعام 2020، ونالا كلا من جائزة التميز في قطاعات الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي (GCC Business Excellence Award) وجائزة الرئيس التنفيذي (CEO Award) على التوالي.

تكرم جوائز التميز في قطاعات الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 المنظمات التي تلعب دورًا في تحفيز الابتكارات والإلهامات اللاتي تسهمن في زيادة دفع عملية النمو والتنمية لقطاعها في هذه المنطقة الديناميكية. وقد أُعلن فوز شركة برايم في فئة “أفضل مطور عقاري بدول مجلس التعاون الخليجي”.

تركز جوائز الرؤساء التنفيذيين على رؤساء المنظمات؛ وتستهدف الاستفادة من إنجازاتهم ومهاراتهم القيادية الاستثنائية سعيًا لإلهام الآخرين وتحفيزهم. حصل فادي كريكير على لقب “أفضل رئيس تنفيذي للمجموعة في مجال العقارات – عالميًا”.

وتسبق هذه الجائزة عدة جوائز أخرى حصلت عليها شركة برايم لاند للوساطة العقارية، والتي تركز على بناء مجموعة من الهندسة المعمارية تستفيد منها الأراضي التابعة لشركة برايم ومجتمعاتها. لقد حظيت هذه الشركة التي تأسست في عام 2006 باعتبارها جزءًا من مجموعة برايم لاندز، بنجاح منقطع النظير وتستمر في تقدمها منطلقةً من قوة إلى قوة. ولم يقتصر الأمر على ترسيخ نفسها على أنها مشروع ديناميكي وتقدمي فحسب، بل أصبحت الآن إحدى المجموعات المملوكة لدى القطاع الخاص الرائدة داخل دول التحالف المشاركة في مجلس التعاون الخليجي.

وقد وضع فادي وفريقه مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المصممة خصيصًا لتحسين نوعية الحياة في قطر، والمستوحاة من رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أفصح لمجلة بزنس وورلدوايد: “لقد التزم قسم العقارات في مجموعتنا منذ بدايته بالمساهمة في إثراء مجتمعنا ونوعية الحياة العامة لسكان بلدنا إسهامًا كبيرًا. ونتمكن من تحقيق ذلك بفضل تطوير مشروعات حضرية حديثة ومبتكرة ومتاحة، والتي تتحدث عن التقاليد والعادات التي لا تتميز بدورها في تميز بلادنا فحسب، بل إنها تحظى بمكانة خاصة في قلوبنا”.

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