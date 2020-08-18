Press Release

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سنغافورة، ٧ اغسطس ٢٠٢٠/ بي أر نيوزواير/– حصلت شركة غواردنت هيلث على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (U.S. FDA) في إستخدام تحليل الخزعة السائلة Guardant360® CDx لتشخيص طفرات الأورام في المرضي بجميع أنواع السرطانات الصلبة.

تمثل موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اختبارGuardant360 إنجازًا غير مسبوق لشركة غواردنت هيلث آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA) حيث يتوفر حاليًا اختبار الخزعة السائلة تجاريا في ٤١ دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA). كما تُضيف موافقة هيئة الغذاء والدواء بالنسبة للمرضى المصابين بالسرطان في مراحله المتأخرة مصداقية أكبر للاختبار وقدرته على إعطاء معلومات تشخيصية جينومية شاملة حيث تُعد هذه المعلومات هامة للغاية أثناء علاجهم من مرض السرطان.

“تعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية علامة مهمة وميزة رائعة ستُعزز بالتأكيد جهودنا لتوفير اختبارGuardant360 بإعتباره الأختيار المُفَضل لإجراء تحليل الخزعة السائلة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA)” حيث صرح السيد/ سيمران جيت سينج، الرئيس التنفيذي لشركة غواردنت هيلث آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA) قائلًا “بأننا سنظل ملتزمين بجعل اختبار Guardant360 متوفرًا لأكبر عدد ممكن من المرضي المصابين بالسرطان في مراحله المتأخرة حيث يمكنهم إجراء تنميط جيني متكامل لتحديد نوع السرطان الذي يعانون منه وبذلك ستتاح لهم أفضل فرصة لتلقي العلاج الصحيح وفقًا لنوع السرطان”.

“تعتمد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (U.S. FDA) على التحقق من صحة التكنولوجيا المُستخدمة في اختبار Guardant360 والتي نقدمها للمرضى المصابين بالسرطان في مراحله المتأخرة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA)، حيث يوصي دليل الإرشاد العلاجي بإجراء فحوصات لأكثر من ٢٠ من الدلالات البيولوجيه الوراثية المتنوعه، فأن فحص كل طفرة على حدة بشكل فردي سوف يهدر الوقت ويؤخر وضع الخطة العلاجية، بينما عند استخدام تحليل Guardant360 سيشعر كلا من الأطباء والمرضى بالثقة والاطمئنان لأن فحص الجينات ذات الصلة سيكون من خلال إجراء اختبار واحد بالدم، حيث ستكون النتائج متوفرة في غضون ٧ أيام من تاريخ تسليم العينة إلى المختبر. وطبقًا لتصريح الدكتور: ستيف أولسن رئيس الشئون الطبية في شركة غواردنت هيلث آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA) ” أن ذلك سيساعد المزيد من المرضى على البدء فورًا في تلقّي العلاج باستخدام الأدوية المضادة للسرطان وفقًا لنوع السرطان الذي يعانون منه “.

تتطلع شركة غواردنت هيلث آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA) إلى أن يتمّ التسريع باستخدام التشخيص الجينومي الوراثي الموصي به على نطاق واسع وطبقًا لدليل الإرشاد العلاجي في الممارسات السريرية بين اطباء الأورام حتى يتمكّن المرضى المصابين بالسرطان في مراحله المتأخرة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA) من الاستفادة من التحاليل الموثوقة والشاملة للخزعات السائلة مثل اختبار Guardant360 ومن ثم يتم تحديد الخطة العلاجية بشكل سريع ودقيق.

نبذة عن شركة غواردنت هيلث آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ( AMEA ):

شركة غواردنت هيلث آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA) هي شراكه بين كلا من سوفت بنك وشركة غواردنت هيلث، وهي شركة رائدة في علاج الأورام الدقيقة حيث تهدف إلى المساعده في القضاء على السرطان عالميًا من خلال استخدام فحوصات الدم الخاصة بها وقواعد البيانات الضخمة وأساليب التحليل المتقدمة.

تم تصميم منصة علم الأورام الخاصة بشركة غواردنت هيلث للإستفادة من امكانياتها في التكنولوجيا وتطوير التجارب السريرية في تحسين النتائج السريرية المرجوة للمرضى وخفض تكاليف الرعاية الصحية.

وقد أطلقت غواردنت هيلث في ضوء سعيها لتحقيق هدفها المتمثّل في السيطرة على مرض السرطان في جميع مراحله فحوصات عديدة تعتمد على تحليل الخزعة السائلة مثلGuardant360 وGuardantOMNI للمرضى المصابين بالسرطان في المراحل المتأخرة، ودعم برنامجها “LUNAR” الخاص بمعدل تكرار الإصابة بالسرطان والكشف المبكر.

منذ إطلاق اختبار Guardant360 في عام ٢٠١٤ تم استخدامه من قبل أكثر من ٧٠٠٠ طبيب أورام و٦٠ شركة أدوية بيولوجية.

يرجي زيارة موقعنا الإلكتروني: www.guardanthealthamea.com.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1174811/Guardant_Health_Logo.jpg