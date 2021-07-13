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Press Release

‫فريقا ركوب الأمواج الأولمبيان الياباني والأميركي يتدربان على تقنية PerfectSwell

 |  Jul 13, 2021

 سولانا بيتش، كاليفورنيا، 13 تموز/يوليو 2021 / PRNewswire / —  تعلن شركة أميركان ويف ماشينز إنك  أن التدريب الأولمبي لفرق ركوب الأمواج في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية سيجري على PerfectSwell <27®  في شيزونامي (静波サーフスタジアムPerfectSwell®) الموجودة في ماكينوهارا، اليابان. سيتدرب الرياضيون على موجات لم يسبق لها مثيل وابتكارات تقنية PerfectSwell

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حقائق سريعة

مساحة الموقع 2.3 آكر
حجم PerfectSwell 2 آكر

موجات بارزة جديدة:

  • Drainer: ركوبان لمدة 3 ثوان + ركوبات للبرميل المائي على نفس الموجة
  • WedgePop: أكبر قسم هوائي حتى الآن
  • Highball: لوحة أحلام لراكبي الأمواج المحترفين توفر فرصًا لمجموعة متنوعة من المناورات وحركة إنهاء ضخمة
  • Roundhouse: ناعمة في المنتصف لممارسة التقليص التقليدية التي تتحول إلى برميل مائي إسفيني
  • Wedge (Updated): لوح ممتد يؤدي إلى زيادة الوقت في البرميل المائي.
Mahina Maeda laying down a frontside hack in preparation for surfing’s Olympic debut.

التقدم التكنولوجي:  حجم الموجة، معلمات تصميم الموجة الإضافية، تحسين رئيسي للبرمجية، التشويه الزمني يوفر دقة استثنائية.

الجدول:  12-13 يوليو تدريب الفريق الأولمبي الياباني، 16-19 يوليو تدريب الفريق الأولمبي الأميركي

تقدم لطمات وتنوع موجات PerfectSwell إلى جانب التكرار فرصة تدريب غير مسبوقة للرياضيين المحترفين في بيئة آمنة خاضعة للرقابة لضمان أعلى درجة من

Mahina Maeda riding the barrel in preparation for surfing’s Olympic debut.

الصحة والسلامة وفقًا للقيود الحكومية.  أثناء التدريب، ستكون تقنية PerfectSwell  قادرة على محاكاة ظروف الأمواج وشكل المنافسة المتوقعة للألعاب الأولمبية التي ستقام في المحيط على شاطئ تسوريغاساكي، المعروف أيضًا باسم  شاطئ شيداشيتا، في تشيبا، بالقرب من طوكيو.  تم تحديد موعد مسابقة ركوب الأمواج الأولمبية في الفترة من 25 يوليو إلى 28 يوليو.  وفي نسق مشابه لبرنامج الإبحار، سيكون لركوب الأمواج فترة انتظار مدتها 16 يومًا (25 يوليو – 9 أغسطس) لإجراء مسابقة السلم.

حول أميركان ويف ماشينز

Hiroto Ohhara smashing the lip and releasing his fins in preparation for surfing’s Olympic debut

تقنية أميركان ويف ماشينز إنك محمية بـ39 براءة اختراع في 11 سلطة قضائية. تبلغ قدرة مواقع سيرف ستريم® المئات، بينا تبلغ مساحة مسابح ركوب الأمواج بيرفكت سويل ® فدانًا بالإضافة إلى قدرة بالآلاف. منذ العام 2007 تم الاستمتاع بأكثر من 4،000،000 جلسة تزلج على الأمواج في مواقع أميركان ويف ماشينز حول العالم.

حول ملعب PerfectSwell  في شيزونامي

تم تأسيس ملعب PerfectSwell في شيزونامي على مبادئ المجتمع والعطاء.  سيعزز ملعب PerfectSwell في شيزوناميروح ركوب

Shun Murakami bottom turning to set up his next maneuver in preparation for surfing's Olympic debut.

الأمواج القوية التي تزدهر بالفعل في شيزونامي.

Amuro Tsuzuki backside bottom turn on a peeling left in preparation for surfing's Olympic debut.

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/1571984/American_Wave_Machines_Team_USA.jpg

 صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1571900/American_Wave_Machines_Mahina_Maeda.jpg

 صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1571905/American_Wave_Machines_Mahina_Maeda_2.jpg

 صورة- https://mma.prnewswire.com/media/1571906/American_Wave_Machines_Hiroto_Ohhara.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1571902/American_Wave_Machines_Shun_Murakami.jpg

 صورة- https://mma.prnewswire.com/media/1571907/American_Wave_Machines_Amuro_Tsuzuki.jpg

 الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg

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