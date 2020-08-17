Press Release

‫فساتين ZALXNDRA اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﯾدوًﯾﺎ ﻣن اﻟﻛﺗﺎن ﺗﻌﯾد اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ ﻣوﺳم مشمس و مبتهج

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“ﻻ ﺗﻧﺳﻧﻲ أﯾﮭﺎ اﻟﺻﯾف”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 أغسطس 2020 /PRNewswire/ —

ﻗﺎﻣت ZALXNDRA، وھﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻸزﯾﺎء، ذات صيت عالمي في هذا المجال، ﺑﺈزاﺣﺔ الستارعن ﺟﻠﺳﺔ ﺗﺻوﯾر ﺟدﯾدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﻠﺗﮭﺎ اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺷﻌﺎر “ﻻﺗﻧﺳﻧﻲ أﯾﮭﺎ اﻟﺻﯾف.” ﺗﺗﻣﯾز العلامة ﺑﺣﯾﺎﻛﺔ ﻓﺳﺎﺗﯾن ﻣن اﻟﻛﺗﺎن مزينة ﺑﺗطرﯾزات ﻓﻧية تحمل ﻓﻲ طﯾﺎﺗها أﺟواء إﻏرﯾﻘﯾﺔ ﻣﻠﮭﻣﺔ ﻟﻌﺷﺎق اﻟﺳﻔر واﻟﺗﺟوال. و ﺗﮭدف اﻹطﻼﻻت اﻟزاھﯾﺔ ﻣن اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ وراﺋدة اﻷﻋﻣﺎل Alexandra Z. Anna إﻟﻰ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ أﯾﺎم اﻟﺻﯾف اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدﯾناﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم.

ﻗد ﯾطل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﺻل اﻟﺻﯾف ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم، إﻻ أن ﺣﻣﻠﺔ “ﻻ ﺗﻧﺳﻧﻲ أﯾﮭﺎ اﻟﺻﯾف” اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﺗﮭﺎ ZALXNDRA ﺗﻔﺗﺢ ﻟﻧﺎ ﻧﺎﻓذة مشمسة ﻟﺗدﺧل ﻣﻧﮭﺎ أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس، و ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﺗرﺟﻊ اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ

ﻣوﺳﻣﻧﺎ اﻟﻣﻔﺿل ﻓﻲ أﯾﺔ ﻟﺣظﺔ. ﻋﻘدت ﺟﻠﺳﺎت ﺗﺻوﯾر ھذه اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻓﻲ وﺟﮭﺎت ﻣﺷﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﯾوﻧﺎن. وﻗد وﻗﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟوﺟﮭﺎت ﻷﻧﮭﺎ زاﺧرة ﺑﺎﻷلوان اﻟﻧﺎﺑﺿﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة، ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻌﺑق

اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﯾﻧطﻠق ﻣﻧﮭﺎ ﺷﻌور ﯾﺟﺳد ﺑﺷﻛل ﻓرﯾد ﺗﻠك اﻟروح اﻟﺑوھﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾف و هي اﻟﻣميزة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻔﺳﺎﺗﯾن .ZALXNDRA

ﻣﺛل ھذه اﻷﺟواء ﺗﺿﻔﻲ اﻟﻔﺳﺎﺗﯾن اﻟﺗﻲ ﯾظﮭر ﺑﮭﺎءھﺎ ﺑﺄﻟواﻧﮭﺎ اﻟزاھﯾﺔ، ﻟﻣﺳﺔ ﺣﻧﯾن إﻟﻰ أﯾﺎم اﻟﺻﯾف اﻟراﺋﻌﺔ طوال أﯾﺎم السنة. ﺣﯾث نقضي ساعات طويلة ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ استكشاف اﻟﻣﻣرات اﻟﺗﻲ ﺗﺻطف ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾﮭﺎ الشجيرات اﻟﻣزھرة ، أو نقوم بالاسترخاء ﻓﻲ ﻣﻘﮭﻰ ﻣطل ﻋﻠﻰ واﺟﮭﺔ ﺑﺣرﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾزدان اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺧﻣﺳين

درﺟﺔﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻠون اﻷزرق.

ﺗﺗﻧﺎﻏم ﻟﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﺎل اﻟﻘدﯾم ﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾدوﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻹﺣﺳﺎس اﻟﻌﺻري ﻟﻠﻣرأة اﻟﺗﻲﺗﻧﺑض ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ وﺗﺣﻣل روحا فضولية و ذلك عندما تقترن تلك اللمسة ﻣﻊ ﻗﺑﻌﺎت ﺷﻣس ﺑراﻗﺔ وﻧظﺎرات ﺷﻣﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم وأوﺷﺣﺔ ﻣزرﻛﺷﺔ.

ﺧﺎﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣوﺳم اﻟﺻﯾف، ﺣﯾث ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻛﺗﺎن اﻟﻧﺎﻋم اﻟذي ﺣﯾﻛت ﻣﻧﮫ ھذه اﻟﻔﺳﺎﺗﯾن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﺳﯾم اﻟﺑﺎرد ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻣﻧﺢ ﻣﻠﻣﺳﮫ اﻟﻧﺎﻋم ﻣن ﯾرﺗدي ﺗﻠك اﻟﺛﯾﺎب ﺷﻌورا ﺑﺎﻟراﺣﺔ واﻟدﻻل. وﻓﻲ اﻟوﻗت

ﻧﻔﺳﮫ، ﯾﺟﺳد اﻟﺗطرﯾز اﻟﻔرﯾد ﻟﻠﺛﯾﺎب، – اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺣﯾﺎﻛﺔ ﻛل ﻗطﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﯾدويا ﻓﻲ أوﻛراﻧﯾﺎ – إﺑداع أﺷﮭر اﻟﺻﯾف وﺟﻣﺎﻟﮭﺎ، وﯾﺗﺣول ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺣﻠم ﻣوﺳم اﻟﺻﯾف إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ. وﺗﺳﺗﻌﯾن ZALXNDRA

ﺑدرﺟﺎت أﻟوان ﻛﺎﻷﺻﻔر اﻟذھﺑﻲ واﻷزرق اﻟﯾﺎﻗوﺗﻲ وﻟون اﻟﻐروب اﻟوردي ، فتذكرنا بمناطق البحر اﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟروﻣﺎﻧﺳﻲ وﺗﺟﻌل أزﯾﺎءھﺎ ﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ ﻣﻌﮫ ﺗﻧﺎﻏﻣﺎ ﺗﺎﻣﺄ.

وﻣﻊ ھذه اﻟﺻﻔﺎت، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟزﻣﺎن أو اﻟﻣﻛﺎن، ﻓﺈن ارﺗداء ﻓﺳﺗﺎن ZALXNDRA يأخذك لتجربة ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺣﯾث تحس بالسرور واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑروح اﻟﺻﯾف مع حنين إلى الماضي.

واﻟﻣﺗﻌﺔ.

ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ZALXNDRA، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﯾﺎﻛﺔﻛل رداء ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺳودھﺎ اﻷﻟﻔﺔ، ﯾرﺟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ “ﻗﺻﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ “ZALXNDRA اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮭذا اﻹﺻدار.

ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻟﺷراء

ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت: www.zalxndra.com

ﯾﻣﻛﻧﻛم ﺗﻧزﯾل ﺟﻠﺳﺔ ﺗﺻوﯾر “ﻻ ﺗﻧﺳﻧﻲ أﯾﮭﺎ اﻟﺻﯾف” وﺷﻌﺎر اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ:https://zalxndra.com/pages/press-lounge

. ﻧﺑذة ﻋن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻧﺑذة ﻋن ZALXNDRA

ﻧﺣو اﻷزﯾﺎء اﻟراﻗﯾﺔ اﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺿﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻧﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻼﺑس ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن الكتان

ﻗﺎﻣت آﻧﺎ ز. أﻟﻛﺳﻧدرا ﺑﺗﺄﺳﯾس ZALXNDRA ﻓﻲ دﺑﻲ ﺑﺎﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻋﺎم 2017 ﻟﺗﻘدم ﻧﮭجاً مختلفاً

ﺗزدان ﺑﺄﻧواع ﻣن اﻟﺗطرﯾز ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟودة ﯾﻣﻛن ﻟﻣن ﯾﻘﺗﻧﯾﮭﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺧزاﻧﺎت ﻣﻼﺑﺳﮫ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة. ﯾﺳﺗﻐرق ﺗطرﯾز اﻟﻔﺳﺗﺎن اﻟواﺣد ﯾدو ًﯾﺎ ﺷﮭرﯾن داﺧل ورﺷﺔ ﻣﺷﻐل ﻓﻲ أوﻛراﻧﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻓرﯾق ﻣن اﻟﺣرﻓﯾﺎت اﻟﻣﺎھرات، اﻟﻼﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳن ﺗﻠك اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﻛل ﺷﻐف وﻋﻧﺎﯾﺔ. ﺗﺷﻣل ﺗﻠك اﻷزﯾﺎء ﺧﻣس ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻔﺳﺎﺗﯾن اﻷﻧﯾﻘﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌطﻼت وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت

اﻟﺗﻲﺗﺷﻣل ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻌرﯾﻘﺔ، “Tradition“، واﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺧﺎﻟدة، “Timeless“، وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﻊ، “Resort“، وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ذروة اﻟﺻﯾف، Summer” “High، وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﯾﻧﯾﻣﻲ، .”Minime“

وﯾوﻓر اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺗﺎن اﻟﻔﺎﺧر ﻓواﺋد ﺻﺣﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج إﻧﺗﺎج ﺧﺎل ﻣن اﻟﮭدر ﻛﺈﺣدى ﻣﻣﯾزات اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وھذه اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ھﻲ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ

ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﯾﺗﺳﻣن ﺑروح اﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ، وﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺷراء ﻣﻧﺗﺟﺎت ZALXNDRA ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.zalxndra.com وﻣن ﻣﺗﺎﺟرھﺎ ﻓﻲ دﺑﻲ وأﺑو

ظﺑﻲ واﻟﯾوﻧﺎن.

ﻧﺑذة ﻋن ZALXNDRA

اﺟﻌﻠﻲ اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺗﻲ ﺗرﺗدﯾﻧﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد ﻗﻣﺎش. اﺟﻌﻠﯾﮭﺎ ﺗروي ﻗﺻﺔ وﺗﻣﻧﺣك ﺷﻌوراً ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﺣﯾن ﺗظﮭرﯾن ﺑﺈطﻼﻟﺔ راﺋﻌﺔ وﺗﺳﺎﻋدين ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﺣوﻟﻧﺎ. ﺗﺟﻣﻊ ZALXNDRA، وھﻲ ﺗﻧﺳﺞ ھذه اﻷﻓﻛﺎر وﺗﻣزج ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻧﺎﻏم، ﺑﯾن اﻹﺑداع واﻟﺣداﺛﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧﯾن ﺑﺗراث ﯾزﺧر ﺑﺎﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ وﺗراه أﻋﯾﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﺑس اﻟﻛﺗﺎن اﻟﻣطرزة. ﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻣﯾزة، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﻟﻠﻌﻘول

اﻟﻣﺑدﻋﺔ واﻟﻧﻔوس اﻟﺟرﯾﺋﺔ وذواﻗﺔ اﻟرواﺋﻊ، ﺛﻣرة ﻋﻣل ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻐف واﻹﺑداع، ﺣﯾث ﺗﻣت ﺣﯾﺎﻛﺗﮭﺎ ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف ﺳﺣر اﻟﻌﺎﻟم ووﺿﻊ ﻟﻣﺳﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﮫ ﻣﻊ ﻣن ﯾرﺗدﯾﮭﺎ.

ﺑدأت ﻗﺻﺔ ZALXNDRA ﻓﻲ ﻋﺎم 2016 ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺗﮭﺎ آﻧﺎ ز. أﻟﻛﺳﻧدرا ﻋﺎﺋدة إﻟﻰ وطﻧﮭﺎ أوﻛراﻧﯾﺎ ﻣن دﺑﻲ. وﻛﺎﻧت آﻧﺎ ﻗد اﺣﺗﻔﻠت ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺑﻌﯾد ﻣﯾﻼدھﺎ ﺧﻼل ﺟﻠﺳﺔ ﺗﺻوﯾر وھﻲ ترتدي ﻓﺳﺗﺎ ناً ﻣن اﻟﻛﺗﺎن ﻛﺎﻧت ﺟدﺗﮭﺎ ھﻲ ﻣن ﺣﺎﻛﺗﮫ وطرزﺗﮫ ﺑﯾدﯾﮭﺎ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن 60 ﻋﺎﻣﺎ، وﻗد ﺗﺄﺛرت ﺑﻧﻌوﻣﺔ اﻟﻘﻣﺎش ﻋﻠﻰ ﺑﺷرﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ أﺛر ﻓﯾﮭﺎ ذﻟك اﻟﻣظﮭر اﻟراﺋﻊ وظﮭورھﺎ وھﻲ ﺗرﺗدي ﺗﻠك اﻟﺗﺣﻔﺔ. فبقي ذﻟك اﻟرداء ﻓﻲ ﺧزاﻧﺔ ﻣﻼﺑﺳﮭﺎ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ و كلما ﺧرج ﻣﻧﮭﺎ وﯾﻠﻔت اﻷﻧظﺎر وﯾﺄﺳر اﻷﻟﺑﺎب ﺑﻣﮭﺎﺑﺗﮫ ﻋﻧد ارﺗداﺋﮫ. وﻛﺎن ﺟﻣﺎل ذﻟك اﻟﻔﺳﺗﺎن اﻟﻣﻌﻣر وﺑراﻋﺔ ﺣﯾﺎﻛﺗﮫ ھو ﻣﺎ أﻟﮭﻣﮭﺎﻟﺗﻌﯾد ابتكاره بطريقة فنية.

وﻟدى ﻋودة آﻧﺎ لدبي ﻛﺎﻧت ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻰ منافسة ﺻرﻋﺎت اﻟﻣوﺿﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﺑﻘطﻊ ﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗدوم ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة – ﻟﺗﻛون ﻣﻼﺑس ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﺗرﺗدﯾﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻷﻋﯾﺎد

ﻣﻊ ذﻛرﯾﺎت ﻻ ﺣدود ﻟﮭﺎ. ثم ﺑدأت ZALXNDRA ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟرﺳم واﻟﺗﺟرﯾب وﺗﺻور ﻣﺧﺗﻠف أﻟوان وأﻧﻣﺎط اﻟﺗطرﯾز.

وﻗد ﻛرﺳت آﻧﺎ إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻻﺑﺗﻛﺎر أﻏراض ﺷﺧﺻﯾﺔ ذات ﺟودة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﺎﻧطﻠﻘت إﻟﻰ أوﻛراﻧﯾﺎ، ﺣﯾث اﻟﻣﻛﺎن اﻷﻣﺛل ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﻟﺑﺳﺔ اﻟﻛﺗﺎن وﺗطرﯾزھﺎ، ﻛﻲ ﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻟﺻﻧﻊ ﺗﻠك

اﻷﻏراض. وﺑدأت ﻣﮭﺎم ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺔ ﺑﻔرﯾق ﻧﺳﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ورﺷﺔ أﺣد اﻟﻣﺷﺎﻏل ﺣﯾث ﺗﺣﺎك ﻛل ﻗطﻌﺔ ﯾدو ًﯾﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻋﺿوات اﻟﻔرﯾق اﻟﺷﻐوﻓﺎت ﺑﺣرﻓﺗﮭن واﻟﻼﺗﻲ ﯾﺗوﺧﯾن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ

ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷزﯾﺎء ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ أدق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل. ﺗﺳﺗﻐرق ﺣﯾﺎﻛﺔ اﻟﻔﺳﺗﺎن ﺷﮭرﯾن، وﺗﺗوﻟﻰ ﺗطرﯾز ﻛل ﻓﺳﺗﺎن ﻋﻠﻰﺣدة ﻣطرزة ﻣﺧﺿرﻣﺔ وﻣوھوﺑﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺛﺎﺑت ﻷﺷﻐﺎل اﻹﺑرة. ُﺗﺷﺗرى اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء أوروﺑﺎ، وھﻲ ﺧﺎﻣﺎت ﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠل وذﻟك ﻟﺣﯾﺎﻛﺔ ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻣﺣدودة ﻣن اﻟﻔﺳﺎﺗﯾن ﺑدﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ دون ﻓرص ﻟﻠﮭدر ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت.

ُﺳﺟﻠت إطﻼق ﺷرﻛﺔ ZALXNDRA رﺳﻣياً ﻓﻲ ﻋﺎم 2017 وأﺑرﻣت اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻣﻊ ﻣﺗﺎﺟر اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ وأﺑو ظﺑﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018 وﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎن في 2019 وﻗد ﺑدأت ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﯾﺎﻛﺔ ﻓﺳﺎﺗﯾن ﻗﺻﯾرة ﻣطرزة ﯾدوياً . ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻔﺳﺎﺗﯾن ﺗﻣﺛل ﻗطﻌﺎﺑوھﯾﻣﯾﺔ أﻧﯾﻘﺔ ﻧﺎﺑﺿﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ ﯾﻣﻛن ارﺗداؤھﺎ ﻟﻣﺷﺎھدة ﻏروب ﺷﻣس ﺳﺎﻧﺗورﯾﻧﻲ أو اﺳﺗﻛﺷﺎف ﺑﺎزارات اﻟﻣﻐرب. ﻏﺎﻟ باً ﻣﺎ

اﻗﺗرﺑﻧﺎﻣن آﻧﺎ وھﻲ ﺗرﺗدي ﻓﺳﺎﺗﯾﻧﮭﺎ وﺗﻌرﺿﮭﺎ وأﺻﺑﺢ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔﺳﺎﺗﯾن اﻟطوﯾﻠﺔ واﺿﺣﺎ ﻟدﯾﮭﺎﻟﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﺣﺳب اﻟطﻠب. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣن ﻻ ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻓﺗرة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲﺗﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾن، ﻓﻘد

ﺗوﺳﻌت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣرة أﺧرى ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣطرزة آﻟ ًﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑر وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻓﻠﺳﻔﺔ ZALXNDRA ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ودﻗﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل واﻹﺑداع.

وﺑﻔﺿل طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﻼﻓت ﻟﻠﻧظر، ﻧﻣﺎ ﻣﻌدل اﻟطﻠب ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ واﺳﺗﻣرت ZALXNDRA ﻓﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊ. ﺗضم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺎﻟ ًﯾﺎ ﺧﻣس ﺗﺷﻛﯾﻼت: أوﻻھﺎ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ Tradition ﻣن ﻓﺳﺎﺗﯾن اﻟﻛﺗﺎن المطرزة يدويا ﺑﺗﺻﺎﻣﯾم إﺑداﻋﯾﺔ وﻣرﺣﺔ، وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ Timeless ﻣن ﻓﺳﺎﺗﯾن اﻟﻛﺗﺎن اﻟﻣطرزة آﻟياً، وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ Resort اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن أﻗﻣﺷﺔ أﺧف وزﻧﺎً ﻣﻊ ﺗطرﯾز آﻟﻲ؛ وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ Summer High ﻣن ﻗطﻊ اﻟﻛﺗﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑدون ﺗطرﯾز. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ Minime ﻣن اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﻣطرزة آﻟياً ﻣن اﻟﻘﻣﺎش اﻟزاﺋد ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ

ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج إﻧﺗﺎج ﺧﺎل ﻣن اﻟﮭدر، مما ﯾﺟﻌل ZALXNDRA ﺗﺳاهم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺻﺣﺔ – ﯾﺗﺳم اﻟﻛﺗﺎن ﺑﺣﺳن ﻣظﮭره ودوره ﻓﻲ ﺑث اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟراﺣﺔ ﻟﻣن ﯾرﺗدﯾﮫ ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻣطﮭر طﺑﯾﻌﻲ

وﻣﺿﺎد ﻟﻠﺣﺳﺎﺳﯾﺔ. ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ ذﻟك اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﺛﺎﻟ ًﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزاﯾد ﻣﻌدل اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻧﻌﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌل ZALXNDRA ﺗﺳﺎرع إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ مستعينة ﺑﺎﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟزاﺋدة ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺗﺎج.

ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﻘﻠب وﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻣن أﺳﺳﺗﮭﺎ ﺣﯾث ﯾﺣﺗﻔﻲ اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ، ZALXNDRA، ﺑﻌﺎﺋﻠﺔ آﻧﺎ ز. أﻟﻛﺳﻧدرا وﯾﻘﺗرن اﺳﻣﮭﺎ ﺑﺎﺳم واﻟدھﺎ، أﻟﻛﺳﻧدر. وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ، اﺳﺗوﺣت أﺳﻠوب اﻟﺗطرﯾز اﻟﺣدﯾث واﻟﻘﺻﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻣن ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗطرﯾز اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿﻠﮭﺎ اﻟﺳﯾدات اﻷﻧﯾﻘﺎت وھن ﻣﻐﺗرﺑﺎت ﻓﻲﺷﺑﮫ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ. ﺗرﺗدي ﺗﻠك اﻷﻟﺑﺳﺔ ﻧﺳﺎء ﯾﺗﻣﺗﻌن ﺑﺎﻟروح اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘول اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ وروح اﻟﻣﻐﺎﻣرة واﻹﺛﺎرة. ﻛﻣﺎ ﺗرﺗدي ﺗﻠك اﻟﻔﺳﺎﺗﯾن اﻟﺳﯾدات اﻟﻼﺗﻲ ﯾﻘدرن ﻣﺎﺗﻘدﻣﮫ ﻟﮭن اﻟﺣﯾﺎة ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻷﻛﺛر روﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘدرن اﻟﺟﮭد اﻟﻣﺑذول ﻓﻲ ﺛوب ﺗم ﺣﯾﺎﻛﺗﮫﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ

ﺗﺳودھﺎ روح اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟدفء، إذ ﺗﺣظﻰ ZALXNDRA ﺑوﻋﻲ ﻓﺎﺋق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ.

يرجى التواصلمع:

للمزيد من المعلومات أو لطلب لقاء آنا ز. أألكسندرا، مؤسسة ZALXNDRA

ﺑﯾﺛﺎﻧﻲﻣﺎﻧﺎﻟو اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﺷﺧﺻﻲ – ﻣدﯾر اﻟﻣﻛﺗب

ﺑرﯾدإﻟﻛﺗروﻧﻲinfo@zalxndra.com:

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