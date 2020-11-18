‫فوروارد بمكاس (ForwardPMX) توسع انتشارها المتزايد في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستراتيجي وتعين كينلوش ماجوان مديراً إقليمياً

دبي 18 نوفمبر2020 /PRNewswire/ – أعلنت –شركة خدمات التسويق العالمية القائمة على البيانات والتكنولوجيافوروارد بمكاس (ForwardPMX)، عن تعيينها السيد/ كينلوش ماجوان مديرًا إقليميًا جديدًا لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كان السيد/ ماجوان حديث عهد بمنصب قيادي في شركة جليفيش، ثم انضم إلى شركة فوروارد بمكاس حيث تسعى الشركة إلى تعزيز فريقها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيًا لقيادة الرؤية الاستراتيجية والتوسع في المنطقة سريعة النمو.

توظف فوروارد بمكاس 1000 خبير في أكثر من 20 مقرًا حول العالم، إلى جانب وجود محلي رئيسي لها في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهدت الشركة انتشارًا سريعًا بشكل خاص نتيجة لتحول السوق الرقمي على نحو متزايد. ومن الجدير بالذكر أنه عقب فوزها بجائزة MENA Search لأفضل أداة برمجية في البحث لعام 2019، حصل الفريق مؤخرًا على ترشيح في حفل توزيع جوائز MENA Search لعام 2020 لأفضل وكالة متكاملة كبيرة، وهو ما يعكس النمو الهائل والنجاح الكبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا الصدد صرح السيد/ جيمس تاونسند، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة فوروارد بمكاس، قائلًا: “إننا نرى سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءًا أساسيًا من وكالتنا العالمية المتنامية بشكل هائل، حيث يستمر تسريع التكنولوجيا الرقمية في دفع العلامات التجارية إلى زيادة تركيزها على قاعدة المستهلكين المؤثرين وذوي الخبرة في المجال الرقمي في المنطقة”. وأعقب قائلًا: إنه لأمر رائع انضمام السيد/ كينلوش للشركة في إطار مواصلة تنمية جدول أعمالنا العالمي لمساعدة العلامات التجارية على إيجاد التغيير الذي من شأنه دفع النمو، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات محلية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستخدام البيانات والتكنولوجيا باعتبارها داعم الابتكار للعملاء.”

تزايد تأثير شركة فوروارد بمكاس في دبي بشكل كبير، منذ افتتاحها في مايو 2017، وتم إدراجها حاليًا باعتبارها واحدة من الشركاء الرقميين الرائدين للعلامات التجارية المشهورة عالميًا مثل مجموعة لاندمارك ومجموعة الطاير ومجموعة أباريل. كان لخبرة الشركة المتعمقة القائمة على البيانات عظيم الأثر في مساعدة تجار التجزئةسلسلة هوم سنتر (Homecentre)، على زيادة نمو الإيرادات غير المتصلة بالإنترنت بنسبة 410%، كجزء من مبادرة إستراتيجية تم الاعتراف بها بحصولها على وسام شرف في حفل توزيع جوائز التميّز العالمي في الأداء التسويقي.

وفي تصريح للسيد/ فيصل دين، رئيس شركة فوروارد بمكاس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذكر فيه: “يسعدنا الترحيب بالسيد/ كينلوش بانضمامه لمجال الأعمال في دبي”. وأضاف قائلًا: أن بإمكان السيد/ كينلوش تحسين الأعمال بشكل استراتيجي وبجانب تنظيم الفرق لتنفيذ استجابات سريعة لتحديات السوق، فضلًا عن العمل بمثابة مستشار استراتيجي أول لعملائنا. كما يمثل السيد/ كينلوش -بفضل خبراته الواسعة- أحد الدعائم القوية لتوسعنا المستقبلي في المنطقة”.

وفي هذا السياق صرح السيد/ كينلوش ماجوان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلًا: “إنه لمن دواعي سروري وشعوري بالفخر أن أكون ضمن فريق شركة فوروارد بمكاس في دبي. وأضاف قائلًا: لقد شكل عام 2020 تحديات أمام العديد من العلامات التجارية في المنطقة، لكنني أتطلع إلى مساعدة عملائنا على تحويل هذه التحديات إلى فرص عظيمة مع اقترابنا من عام 2021. وأخيرًا: بفضل موظفينا المتميزين والقدرات التكنولوجية والأساليب الإستراتيجية الفريدة فإننا نتبوأ منزلة رفيعة تضعنا في وضع مثالي للنمو، وإنني متحمس لما يحمله المستقبل”.

نبذة عن شركة فوروارد بمكاس:

شركة فوروارد بمكاس هي شركة خدمات تسويق عالمية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا، وهي مصممة لمساعدة العلامات التجارية في العثور على التغييرات التي تحقق نموًا كبيرًا لأعمالهم. بفضل أكثر من 20 مقرًا حول العالم وفريق قوامه 1000 فرد من أكثر المواهب تميزًا في المجال، تقدم شركة فوروارد بمكاس رؤية عالمية موحدة تقوم على الخبرة المحلية عبر مجموعة شاملة من البيانات والتكنولوجيا وحلول الأداء التي تصل إلى الأشخاص في جميع أنحاء العالم. وتتبوأ شركة فوروارد بمكاس منزلة متميزة في مجال تقديم النطاق وتسريع حل المشكلات وذلك نتيجة إقران الأشخاص بالإجراءات التي تقودها البيانات والقدرات التكنولوجية الهائلة. علمًا بأن شركة فوروارد بمكاس عضو مميز في ستيجول جروب (Stagwell Group).

جهات الاتصال:

نيمي رانداوا

مسؤول تنفيذي أول في مجال التسويق

فوروارد بمكاس (ForwardPMX)

nimi.randhawa@forwardpmx.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1010535/ForwardPMX_Logo.jpg