‫فوز شركة جيزة سيستمز بمشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية لمنجم السكري للذهب – أكبر مشروع محطة طاقة شمسية هجينةفي العالم في منجم خارج الشبكة لشركة سنتامين في مصر

Press Release

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القاهرة , 17 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — منحت شركة سنتامين بي ال سي للتعدين شركة JUWI جوي، وهي شركة رائدة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وشركة جيزة سيستمز، الشركة الرائدة في مجال دمج الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عقود التصميم و التوريد و الإنشاء لمحطة الطاقة الشمسية 36 ميجاوات وبطاريات 7.5 ميجاوات – نظام تخزين الطاقة بمنجم السكرى للذهب بالصحراء الشرقية بمصر.

تم التعاقد مع جيزة سيستمز لإنشاء محطة السكري للطاقة الشمسية، بينما تم التعاقد مع جوي JUWI لتصميم وتوريد محطة السكري للطاقة الشمسية والبطاريات.

“نحن فخورون للغاية بأننا حصلنا على هذا المشروع كمرجع رئيسي في سجل أعمالنا لمصادر الطاقة المتجددة وعلامة بارزة أخرى تشير إلى مساهمتنا في قطاع الطاقة. ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع كل من سنتامين وجوي في هذا المشروع لدعم تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري”. – صرح عمرو شريف، المدير العام لإدارة النقل والتوزيع الكهرباء للأعمال في جيزة سيستمز.

ستكون محطة السكري للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية الهجينة في عملية تعدين خارج الشبكة. من المتوقع أن يقلل المشروع الضخم من استهلاك وقود الديزل بأكثر من 22 مليون لتر سنويًا وخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 60 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. سيؤدي أيضًا إلى تقليل تكاليف التشغيل وزيادة اعتمادية نظام الطاقة. من المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في أواخر النصف الأول من عام 2022.

قال محمد صديق، رئيس العمليات في جيزة سيستمز: “كانت أولويتنا دائمًا هي تمكين شركائنا وعملائنا من تحويل عملياتهم وأعمالهم لتحقيق نمو حقيقي. يدعم هذا المشروع الرائد قوة سجل أعمالنا وعزمنا على العمل في المشاريع الوطنية التي تسرع تحوّل هذه القطاعات من أجل النمو والاستدامة في المستقبل “.

عن شركة جيزة سيستمز

جيزة سيستمز هي شركة رائدة في مجال دمج الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقوم بتصميم ونشر حلول تكنولوجية خاصة بالصناعات ذات الأصول مثل قطاعات الاتصالات والمرافق والنفط والغاز والنقل وقطاعات السوق الأخرى. تساعد جيزة سيستمز عملائها على تنظيم عملياتهم وأعمالهم من خلال مجموعة الحلول والخدمات المدارة والممارسات الاستشارية. ينتشر فريق جيزة سيستمز المكون من ألف ومائتين محترف في جميع أنحاء المنطقة من خلال مكاتب الاتصال في القاهرة والرياض ودبي والدوحة ونيروبي ودار السلام وأبوجا وكمبالا ونيوجيرسي، مما يتيح للشركة خدمة قاعدة عملاء متزايدة في أكثر من أربعين دولة.

عن مجموعة جوي JUWI

مجموعة جوي هي واحدة من أبرز المتخصصين في الطاقات المتجددة. لمدة 25 عامًا قدمت الشركة الألمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة تطويرًا كاملاً للمشروعات بالإضافة إلى خدمات أخرى تتعلق بتخطيط وبناء وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة. تشمل مجالات أعمال مجموعة جوي مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالإضافة إلى أنظمة هجينة مع أنظمة تخزين للتطبيقات الصناعية.

تأسست جوي في عام 1996 في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية. يقع مقر الشركة الآن في فورشتات بالقرب من ماينز وكانت جزءًا من MVV Energie AG ومقرها مانهايم، وهي واحدة من أكبر مزودي الطاقة المحلية في ألمانيا

حتى الآن، نفذت جوي أكثر من 1000 نظام لطاقة الرياح بإنتاج يزيد عن 2400 ميجاوات في حوالي 180 موقعًا حول العالم؛ يوجد في قطاع الطاقة الشمسية حوالي 1800 نظام كهروضوئي بإجمالي إنتاج يزيد عن 3000 ميجاواط. تولد أنظمة الطاقة هذه مجتمعة حوالي تسعة مليارات كيلوواط من الساعات من الكهرباء كل عام. من الناحية الرياضية البحتة، يتوافق هذا مع المتطلبات السنوية لحوالي ثلاثة ملايين أسرة في ألمانيا. من أجل تنفيذ مشاريع الطاقة، بدأت جوي حجم استثمار يقارب عشرة مليارات يورو على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.