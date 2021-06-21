‫فوز منتجين من منتجات EZVIZ بجوائز “ريد دوت” للتصميمات المبتكرة الموجهة للمستخدم والمصممة خصيصًا للمنازل الذكية العصرية

هوفدورب، هولندا, 21 يونيو / حزيران 2021 / بي آر نيوزواير الإخبارية/ — تفخر شركة EZVIZ، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال أمن المنازل الذكية، بحصولها على جائزتي “ريد دوت” لتصميم المنتجات عن كلا منتجيها من طقم مستشعرات المنازل الذكية وأقفال الأبواب الذكية، فالمنتجان يمزجان بين تقنيات الأمان المتقدمة والتصميم الأنيق العصري، ويفوقان التوقعات بما يتميزان به من منح أسلوب حياة مريح ومتصل. وبفضل مظهرهما المصمم على غرار الملحقات الزخرفية، يتوافق طقم المستشعرات وأقفال الأبواب بسهولة مع أي منزل ليوفرا طريقة إعداد بسيطة للغاية وحماية متعددة الطبقات للمنزل من خلال الميزات المدروسة بدقة.

وبما إن EZVIZ علامة تجارية تعتمد على التكنولوجيا وتركز على المستخدم في الوقت نفسه، فإنها تتطلع إلى سد الفجوة بين التقنيات المتطورة والحياة اليومية من خلال تصميمات فعالة، وهذا ما أكده فوز EZVIZ بجوائز “ريد دوت” الذي يعكس ريادة الشركة في هذا المسار المبتكر، حيث إن جوائز “ريد دوت” لا تُمنح إلا للمنتجات التي تتفوق في خصائصها الجمالية والقابلة للتنفيذ والعملية نظرًا لأنها واحدة من أرقى وأكبر مسابقات التصميم في العالم.

منتجات EZVIZ الحائزة على الجوائز

لقد أحدثت أقفال الأبواب الذكية المطورة من خلال شركة EZVIZ ثورة في عالم الأقفال الذكية التقليدية الضخمة، فهي تجسيد لفكرة “البساطة” – في كونها تتضمن أساليب إلغاء القفل المعقدة مدمجة في لوحة لمس واحدة تفاعلية تشبه بكرة التمرير. ولكي يتم تركيبها، لن يحتاج المستخدمون سوى تثبيتها بالقفل الحالي دون حفر أو توصيل أسلاك. ويمكن استخدام بصمات الأصابع أو كلمات المرور أو البطاقات الممغنطة أو تطبيق EZVIZ للهواتف المحمولة لإلغاء القفل. هذا بالإضافة إلى أنها تحتوي على جرس للباب وقفل في مكان واحد، وتعزز أيضًا ميزات أمنية متعددة، بما في ذلك القفل التلقائي، والتصميم لمكافحة العبث، وكلمات المرور الافتراضية المضادة للنظر.

وقد عُرف طقم مستشعرات المنازل الذكية المطور من EZVIZ كحزمة انطلاقة رائعة لتحويل المنازل العادية إلى منازل ذكية، حيث يضم هذا الطقم سبع مستشعرات ذكية معًا، مما يسمح للمستخدمين برصد حالات اقتحام المنزل وتسرب الغاز والمياه ومخاطر الحريق والاستجابة لها حتى عندما يكونون بعيدين عن المنزل. وبفضل محور EZVIZ، فإن جميع المستشعرات تكون قابلة للتشغيل البيني ويمكنها إرسال تنبيهات في الوقت الحقيقي إلى الجهاز المحمول الخاص بالمستخدم، وبالتالي يمكن للمستخدمين بأقل مجهود الاستمتاع بالتحكم عن بُعد في أجهزتهم المنزلية.

وقد أعرب ويكي تشو، رئيس المصممين في قسم التصميم الصناعي بشركة EZVIZ عن سعادته بهذا الفوز معبرًا: “تغمرنا سعادة بالغة بالفوز بهذه الجوائز، فهي الدليل على نجاحنا في دمج التقنيات مع تصميمات تركز على المستخدم تناسب الجيل القادم من المنازل الذكية”. “ونحن متحمسون لابتكار وتنفيذ المزيد من المنتجات المثيرة وتيسير الحياة اليومية من خلال التفاعل البسيط والذكي في الوقت نفسه بين الإنسان والآلة.”

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1524005/EZVIZ.jpg