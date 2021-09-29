‫فوز ميدالية تقدير دار سك العملة الملكية الكندية بالجائزة الدولية لأفضل مبادرة خاصة بالعملات للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

أوتاوا، أونتاريو، 29 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — تشرفت دار سك العملة الكندية الملكية (Royal Canadian Mint) بحصول ميدالية التقدير الخاصة بها على جائزة الاتحاد الدولي لشؤون العملات (IACA) الخاصة باعتبارها أفضل مبادرة خاصة بالعملات تم تنفيذها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) (منظمة أخرى). أُطلقت ميدالية التقدير في يونيو 2020، وكانت بمثابة جهد قام به الموظفون لتحويل المنتجات الثانوية والاحتياطية الخاصة بتصنيع العملات المتداولة إلى طريقة بارعة وهادفة وخالدة للتعبير عن شكرنا للعاملين في الخطوط الأمامية والأبطال الذين نتعامل معهم يوميًا الذين ساعدوا الكنديين في مواصلة حياتهم اليومية بأمان طوال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتم التبرع بصافي العائدات كافة الناتجة عن بيع كل ميدالية لصندوق طوارئ جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التابع لنادي دعم وجبات الإفطار الكندي (Breakfast Club of Canada). وإجمالاً، جمعت دار سك العملة 743,845.88دولارًا لمساعدة الأطفال الكنديين وعائلاتهم على تخطي أزمة انعدام الأمن الغذائي خلال الجائحة.

صرحت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الكندية الملكية قائلة “لقد حصلت دار سك العملة على العديد من الجوائز الدولية للابتكار في الماضي، ولكن جائزة الاتحاد الدولي لشؤون العملات الخاصة تحمل معاني خاصة لموظفينا، الذين اتحدوا معًا لتحويل مواد صنع العملات الاحتياطية إلى شيء ما من شأنه إحداث تغيير إيجابي لصالح المجتمعات في جميع أنحاء كندا في ظل وقت صعب للغاية نمر به في تاريخنا.” “هذا التكريم من قبل نظرائنا في المجال، واستجابة وإسهام الكنديين الذين ساعدونا في التبرع بالكثير للأطفال المحتاجين قد منحنا الإلهام والتشجيع لبذل المزيد لمساعدة زملائنا الكنديين الذين ما زالوا يواجهون تحديات جراء هذه الجائحة. ونظرًا لهذا النجاح الذي تم تحقيقه، نتطلع إلى الإعلان عن ميدالية جديدة في وقت لاحق من هذا العام”.

يحمل أحد جانبي ميدالية التقدير رمز القلب وورقة القيقب التي تمثل الروح الجماعية للكنديين، ويرمز تداخل ورقة القيقب والقلب معًا إلى الكنديين الذين يتحدون معًا لمساعدة المحتاجين. كما نخلق تأثيرًا ضوئيًا نابضًا يعكس نبضات القلب القوية التي تنبض بها كندا من خلال مجموعة معقدة من المرايا الصغيرة التي تغطي القلب.

أما الجانب الآخر يمثل روح امتنان الأمة حيث يرمز القلب الموجود في وسط الأشخاص المجسدة على العملة إلى اتحاد الكنديين معًا تقديرًا لعمالنا الذين يقومون بأدوار مهمة. نحن نقدر تفانيهم وشجاعتهم، لذلك يمثل النص الصغير المكتوب أصوات الأمة التي تحمل الشكر والعرفان.

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تقنية النبض الخاصة بدار سك العملة على مادة مطلية متداولة. وكانت هذه المعالجة لآلاف المرايا الصغيرة المكعبة، التي تعكس الضوء بزوايا مختلفة لمحاكاة الحركة، مقصورة في السابق على العملات المعدنية الفضية المخصصة للتجميع، التي يتم إنتاجها بكميات أقل بكثير.

أثبت إنتاج أكثر من 100,000ميدالية بهذا التأثير أنه يمكننا توفير قوالب متينة لسك العملة وجودة متسقة للخواص البصرية على منتجات العملات المعدنية منخفضة التداول. تم أيضًا إعادة تشكيل سبائك العملات المعدنية ثنائية المعدن من خلال عملية تقطيع تم إعادة تجهيزها لضمان إجراء طلي كهربائي مناسب وسك عالي السرعة للعملة.

وقد تم وضع تصور لكل هذا وتنفيذه في أقل من شهرين.

يمكن الاطلاع على المعلومات الكاملة عن هذا المشروع، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور من هنا .

نُبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة المَلَكية الكندية هي شركة تابعة للبلاد “Crown” مسؤولة عن سك العملات المعدنية المتداولة وتوزيعها في كندا. وتُعَد دار سك العملة الملكية الكندية واحدة من أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، تفضل بزيارة www.mint.ca . تابع دار سك العملة الملكية الكندية على تويتر و فيسبوك و إنستجرام .

نُبذة عن الاتحاد الدولي لشؤون العملات

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص، يتمثل هدف الاتحاد الدولي لشؤون العملات في إجراء تبادل على الصعيد الدولي للتشاور والتعاون بشأن المسائل التي تهم أصحاب المصلحة في دورة المدفوعات النقدية فضلًا عن رد الجميل للمجال من خلال المزايا المقدمة من أعمال المشاريع والبرامج ومصادر المعلومات الخاصة بنا. تشمل الشركات الأعضاء جميع أصحاب المصلحة في دورة المدفوعات النقدية، بما في ذلك: البنوك المركزية، وجهات إصدار العملات، ووزارات المالية، والمطابع الحكومية والتجارية، ودور سك العملة الحكومية والتجارية، وشركات إدارة النقد، وجهات التوريد في مجال صناعة العملات، وجهات التوريد في مجال تداول الأموال النقدية.

أليكس ريفز، مدير أول للشؤون العامة، 6370-884 (613)، reeves@mint.ca