‫فونكس كونتاكت (Phoenix Contact) تتحرك سريعًا بإجراءات مؤسسيّة لحماية المناخ: إنشاء ملف للعناصر والحلول لإحداث ثورة في مجال المناخ والطاقة، والانضمام إلى التحالف المؤسسيّ “Foundation 2°”

بلومبرغ، ألمانيا, 16 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — تحمّلت شركة فونيكس كونتاكت مسؤولية اتخاذ الاجراءات الفورية لمنع حدوث الاحتباس الحراري ودفع ثورة الطاقة إلى الأمام. وتحقيقًا لهذه الغاية، تستند الاستراتيجية المؤسسية على مبدأ “All Electric Society“، وهي الرؤيا التي تتمثل في إمكانية استعمال المصادر المتجددة لتوليد ما يكفي من الطاقة النظيفة لإيقاف ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك عبر الإمداد الشامل للعالم كله بالكهرباء. وتعمل شركة فونيكس كونتاكت على مواءمة منتجاتها وحلولها لهذا المبدأ، ممكِّنة بذلك الصناعات المختلفة من الإسهام في حماية المناخ عبر تبني الحلول الرقمية.

ولكي توسع من مساهمتها النشطة في ثورة الطاقة والمناخ، أصبحت فونيكس كونتاكت راعية مؤسسيّة لمبادرة “Foundation 2°“. وتعتزم هذه المبادرة، التي أطلقها الدكتور مايكل أوتو (Michael Otto) (مجموعة أوتو، هامبورغ، ألمانيا)، دعوة السياسيين إلى تأسيس إطار عمل فعال لحماية المناخ مُوجَّه للسوق. وصرحت سابين نالينجر ، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة “Foundation 2°” بقولها: “يسعدنا جدًا تولي شركة فونيكس كونتاكت لدور الراعي المؤسسي. ستمثل التقنيات الممكنة للتنقل الكهربائي والطاقة المُتجددة والبنايات الذكية عوامل محورية في تقليص الانبعاثات الكربونية في جوانب بالغة الأهمية من الاقتصاد والمجتمع عمومًا خلال السنوات القليلة المقبلة”. وأضافت قائلة: “إن شركة فونيكس كونتاكت على قناعة تامّة بأن على الشركات القيام بالمشاركة الفعالة في حملات تدعو للحياد المناخي، وهي تمثل بذلك قدوة للآخرين. ويشمل ذلك التزامًا واضحًا من فريق إدارة الشركة”.

وأعرب الرئيس التنفيذي فرانك شتورنبرغ عن موافقته على هذا الالتزام قائلاً: “إن الأبعاد الفنية لثورة المناخ والطاقة تحوِّل التحديات إلى فرصٍ رائعة. وثورة All Electric Society تجيب عن جميع الأسئلة المحورية التي تواجه مُستقبلنا لأن الطاقة المحايدة الكربون ستكون عاملاً أساسيًا للتوفيق بين حماية المناخ وتحقيق االازدهار العالمي. وتأتي شركة فونيكس كونتاكت في صدارة هذه الحركة، إذ تُمكِّن شركاءها وعملاءها أيضا من العمل على هذا المبدأ. ويمثل تعاوننا مع مؤسسة “Foundation 2°” خطوة أخرى في هذا الاتجاه”.

لمزيدٍ من المعلومات: www.phoenixcontact.com , www.stiftung2grad.de/en

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