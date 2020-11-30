‫فيتنس تايم Fitness Time توقّع اتفاقية حصرية مع تكنوجيم Technogym على مدى خمس سنوات، بقيمة 50 مليون دولار أميركي

أكبر سلسلة نوادي للياقة البدنية في المملكة العربية السعودية تختار تكنوجيم لتجهيز 138 مركزاً للّياقة و 70 فرعاً جديداً، وذلك لإرساء معيار جديد تماماً في قطاع اللياقة البدنية في المنطقة

تكنوجيم Technogym العلامة التجارية الرائدة عالمياً في منتجات وخدمات اللياقة البدنية والعافية، والتقنيات الرقمية التابعة لها، والمورّد الرسمي للدورات الأولمبية السبع الأخيرة، حصلت على تعاقد مدّته خمس سنوات مع فيتنس تايم Fitness Time وهي أكبر شبكة من أندية الرياضة واللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية تضمّ 138 نادياً وما لا يقلّ عن 70 فرعاً من المقرّر افتتاحها قريباً، وذلك لتزوّيدها بأحدث المعدّات والحلول الرقمية الرياضية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

فيتنس تايم Fitness Time تضمّ أكثر من 2600 موظف و138 فرعاً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ما يجعلها واحدة من أكبر شبكات أندية اللياقة البدنية في الشرق الأوسط وأكثرها تقدّماً. وبموجب التعاقد الجديد، ستكون تكنوجيم Technogym المورّد الحصري لجميع أندية فيتنس تايم Fitness Time الحالية وعددها 138 نادياً، وكذلك الفروع الجديدة المقرّر افتتاحها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويتجسّد هذا التعاون بين العلامتين التجاريتين الرائدتين من خلال المهمّة المشتركة التي تجمعهما، ألا وهي توجيه المجتمع نحو أسلوب حياة أكثر صحة وعافية وتشجيع الناس على الحركة والنشاط بانتظام، ما من شأنه إرساء معيار جديد لهذا القطاع في المملكة العربية السعودية. حيث ستتيح هذه الشراكة لفيتنس تايم Fitness Time تعزيز ريادتها من حيث التقدّم الرقمي ومستوى الابتكار اللذان توفّرهما منصّة تكنوجيمTechnogym الحاسوبية السحابية لتكون العلامة التجارية الرائدة في مجال معدّات اللياقة البدنية والتكنولوجيا الرقميّة في المنطقة.

وستمتاز مرافق فيتنس تايم Fitness Time بمنتجات تكنوجيم Technogym الحديثة وحلولها الرقمية، مثل ARTIS LINE، وهي مجموعة المعدّات الذكية المتّصلة الفريدة من تكنوجيم Technogym والمخصّصة لتمارين القلب والقوّة التي تغطّي جميع مجموعات العضلات، وتمتاز بسهولة الاستخدام والراحة مع أعلى مستوى من الأداء والتفاعل مع المستخدم. وكذلك جهاز الجري EXCITE LINE، ودرّاجة Varios. ولتزويد أعضائها بإمكانية “التدريب مثل الرياضيين المحترفين”، اختارت فيتنس تايم Fitness Time مجموعة SKILL LINE التي صمّمتها تكنوجيم Technogym بالاستناد إلى خبرتها الطويلة كمورّد رسميّ للأولمبياد ولأفضل الرياضيين في العالم.

في هذا الصدد قال جاستن موسغروف، الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة، الشركة المالكة لشبكة الأندية فيتنس تايم Fitness Time: “يسعدنا أن نتشارك مع تكنوجيم Technogym ما نعتبره الأفضل في مجال معدّات اللياقة البدنية والتكنولوجيا. ذلك أن فيتنس تايم Fitness Time ترسي معياراً جديداً للجودة والقيمة، حيث تتمثّل مهمتها في أن تكون سلسلة نوادي اللياقة البدنية الأفضل في المنطقة “.

من جهته قال نيريو أليسّاندري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تكنوجيم Technogym: “نيابة عن كامل فريق تكنوجيم Technogym، نحن فخورون فعلاً بهذه الشراكة مع علامة تجارية رائدة مثل فيتنس تايم Fitness Time والتي لا تساهم فقط في رفع مستوى الابتكار في الصناعة، بل وتشاركنا أيضاً المهمة الاجتماعية المتمثلة في تعزيز العافية في عالم أفضل يعتمد على تحسين صحّة الناس”. ويضيف: “من ناحية الأعمال، هذه الشراكة تعني الكثير بالنسبة لنا وستسمح بتعزيز وتقوية موقع تكنوجيم Technogym الرائد في منطقة سريعة النمو مثل الشرق الأوسط، أكان ذلك من حيث التجهيزات الذكية المتّصلة أو التقنيات الرقمية.