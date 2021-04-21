‫”فيرجن موبايل” السعودية تعلن عن إزالة 100% من البلاستيك أحادي الاستخدام من عملياتها في يوم الأرض العالمي

· إنجاز جديد ضمن التزام “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وأفريقيا بالتخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام في مختلف عملياتها

· شركة الاتصالات المتنقلة الرائدة تعلن كذلك عن مراجعة بصمتها الكربونية في المملكة العربية السعودية بنهاية 2021

· أهداف “فيرجن موبايل” في مجال الاستدامة تعكس التزامها العالمي كمؤسسة مسؤولة

· إزالة أكثر من 50 طن من البلاستيك أحادي الاستخدام منذ 2017

21 أبريل 2021: أعلنت “فيرجن موبايل” عن إزالة البلاستيك أحادي الاستخدام بالكامل من عملياتها في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك كخطوة جديدة نحو تحقيق طموحاتها للاستدامة على المستوى المحلي والإقليمي.

ويبرز هذا الإنجاز جهود “فيرجن موبايل” السعودية على المستوى المحلي، لدعم تطلعات “مجموعة فيرجن” الرامية لتعزيز إنجازاتها في مجال الاستدامة عالمياً، وتسعى هذه الأنشطة على مستوى المجموعة العالمية إلى المساهمة في تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز موقعها كمؤسسة مسؤولة.

وقال يعرب الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة “فيرجن موبايل” السعودية: “ينصب تركيزنا بشكل دائم كشركة رائدة رقمياً على تحسين الاتصالات المتنقلة، وليس ذلك من خلال جودة خدماتنا فحسب، بل أيضاً من خلال التأثير الإيجابي على المستوى الاجتماعي والبيئي في مختلف أعمالنا. فيما نحتفل بيوم الأرض، نود أن نحتفل بنجاحنا في إزالة البلاستيك أحادي الاستخدام بالكامل من مختلف عملياتنا في المملكة العربية السعودية، وذلك كنقطة انطلاق لمختلف الشركات السعودية في قطاع الاتصالات والمجالات الأخرى. ستساعد هذه الخطوة علامتنا التجارية على الاقتراب بشكل أكبر من تحقيق الاستهلاك والإنتاج المسؤول، وستتيح لنا كذلك أن نكون مشغل اتصالات متنقل أكثر مراعاة للبيئة من أجل كل عملائنا في شتى أنحاء المملكة”.

وتم تنفيذ عدد من المبادرات المماثلة من قبل “فيرجن موبايل” في الشرق الأوسط، ما قادها لتخفيض استهلاكها للبلاستيك أحادي الاستخدام في عملياتها في المنطقة بأكثر من 50 طناً.

وبفضل النجاح الكبير الذي حققته “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وأفريقيا في دعم التزامات الشركة العالمية، فازت بجائزة “مجموعة فيرجن” العالمية السنوية للاستدامة عام 2019 مع الانطلاقة الأولى لهذا المشروع.

وإلى جانب نجاحها في التخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام في المملكة العربية السعودية، أعلنت الشركة الرائدة في الاتصالات المتنقلة عن مراجعتها لبصمتها الكربونية، وعن التزامها بالتعاون مع عملائها وشركائها وخبراء الاستدامة لاستكشاف أفضل الطرق الكفيلة بتخفيض انبعاثاتها الكربونية أو إنهائها كلياً.

ويضيف يعرب الصايغ بهذا الخصوص: “إن تخفيض الآثار السلبية لعملياتنا على المجتمع والبيئة، وتوفير الأسس اللازمة لتبني العادات المستدامة في كل ما نقوم به، يأتي في صميم علامة “فيرجن” التجارية، ونتطلع الآن إلى إعلام كافة الأطراف بمدى التقدم المتحقق، وسنصدر المزيد من الإعلانات في هذا الخصوص على مدار العام الحالي”.

ملاحظات للمحررين:

حول “فيرجن موبايل” المملكة العربية السعودية

تغيّر “فيرجن موبايل” في المملكة العربية السعودية ملامح سوق الاتصالات المتنقلة من خلال توفيرها لأفضل تجارب العملاء والمنتجات الرقمية المبتكرة، وإنشائها لبيئة عمل ممتازة. وتبذل الشركة التابعة لمجموعة “فيرجن موبايل” قصارى جهدها من أجل تحسين واقع الاتصالات المتنقلة في السعودية. وتعمل “فيرجن موبايل” بالاعتماد على إحدى أفضل شبكات الجيل الخامس (5G) في العالم، وتمكّن المزيد من العملاء من الاتصال بالأشياء والأشخاص الذي يهتمون بهم.

حول “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وأفريقيا

“فيرجن موبايل” (Virgin Mobile) الشرق الأوسط وأفريقيا جزء من مجموعة شركات “فيرجن”، وهي المسؤولة عن كافة عمليات “فيرجن موبايل” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها.

وتعمل “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وأفريقيا في المنطقة منذ عام 2007، وتدير علامتين تجاريتين هما “فيرجن موبايل” و”فرندي موبايل” في مختلف أنحاء المنطقة. ومن خلال شراكاتها مع مشغلي الاتصالات إقليمياً، يوفّر فريق “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وأفريقيا منتجات وباقات مبتكرة مصممة لتحسّن تجربة استخدام الهاتف المحمول، كما نتعاون مع شركات “فيرجن” الأخرى حول العالم، لنضمن قدرتنا على توفير تجارب لا مثيل لها من شأنها مفاجأة وإسعاد عملائنا.

تؤمن “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وأفريقيا بضرورة وجود أفضل المواهب في فريقها، ولهذا يتألف فريق إدارتها من موظفين مرموقين سابقين في عدد من مشغلي الاتصالات ومشغلي الاتصالات الافتراضية الأكثر نجاحاً على مستوى المنطقة والعالم. كما تتمتع الشركة بأسس مالية متينة، يدعمها مساهموها العالميين والإقليميين، بمن فيهم “مجموعة فيرجن” (Virgin Group) و”جي آي سي” (GIC) و”إي بلانيت كابيتال” (ePlanet Capital) و”دولفين الدولية” (Dolphin International) والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في الكويت، إلى جانب أعضاءٍ من فريق إدارتها العليا.

حول “مجموعة فيرجن”

“فيرجن موبايل” جزء من شركات “مجموعة فيرجن” (Virgin Group)، شركة استثمارات العلامات التجارية الدولية الرائدة، والتي تعد من أكثر العلامات التجارية شهرة واحتراماً في العالم. انطلقت المجموعة على يد ريتشارد برانسون عام 1970، وأصبحت “مجموعة فيرجن” اليوم من أنجح الشركات في عدة قطاعات، تشمل الاتصالات المتنقلة والإعلام والنقل والسفر والخدمات المالية والفنادق والصحة واللياقة، إلى جانب تقنيات الطاقة المتجددة والسياحة الفضائية.

https://mma.prnewswire.com/media/1492990/Virgin_Mobile_Logo.jpg