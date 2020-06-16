‫في اختبار إسباني مستقل: تقنية بلازما إير تثبت فعاليتها في تقليل الفيروسات القاتلة للبكتريا MS2 المستخدمة كعلاج بديل لفيروس كورونا بنسبة 99%

أثبت اختبار معتمد ناجح تم إجراؤه بإحدى المنشآت فعاليته في القضاء على الفيروس

ستامفورد، كونيكتكت، 16 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — أثبت اختبار أجري في إسبانيا تولت تنفيذه شركة تايرا “Tayra” وبدعم من المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الدفاع الإسبانية فعالية تقنيات بلازما إير “Plasma Air” في تقليل الفيروسات القاتلة للبكتريا MS2، التي تستخدم كعلاج بديل لفيروس كورونا SARS-CoV-2 (COVID-19) في بيئات داخلية.

وظهرت العديد من الأبحاث التي تقترح أن الهواء النظيف المعقم يلعب دورًا حيويًا في مكافحة انتشار فيروس SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لمرض COVID-19. وفي حين أن الرذاذ التنفسي يعد بمثابة الناقل الرئيسي للعدوى، تعتبر العديد من المؤسسات الصحية الهباء الجوي بمثابة نمط محتمل لنقل العدوى بالإضافة إلى الاتصال السطحي. ويقترح ذلك أن الجزيئات الفيروسية تظل معلقة في الهواء لفترات طويلة ويمكن استنشاقها.

وتم إجراء الاختبارات البحثية بأحد فنادق مدريد التي تم تحويلها إلى مركز عزل وإقامة للطواقم الطبية في أثناء الجائحة. وأجريت التجارب في غرف تحاكي وحدات الرعاية المركزة داخل الفندق. وصممت هذه البيئة بشكل صريح لاختبار تأين الهواء على الجزيئات الفيروسية الصغيرة المنتشرة. كما أجري التحليل المختبري في مركز عمليات قريب يتبع وزارة الدفاع الإسبانية خلال الفترة من الرابع وحتى الرابع عشر من مايو/ أيار.

وتم اختيار جهاز ترشيح الهواء المقدم من شركة بلازما إير كي يلاءم تدفق الهواء المحدد ويثبت في المدخل بوحدة الملف المروحية لتوصيل مساحة الاختبار بأنابيب الهواء. ثم يتم تحويل الفيروسات القاتلة للبكتريا MS2 إلى رذاذ في المساحة المختبرية. وفي أثناء مرحلتي الاختبار المنفصلتين، يتم تأين الهواء الداخل إلى غرفة الاختبار باستخدام نظام التأين ثنائي القطب بلازما إير. وعلى النقيض، ففي أثناء المرحلة الثانية، لا يتم معالجة الهواء الداخل إلى الغرفة. ولوحظ انخفاض الفيروسات القاتلة للبكتريا بنحو وحدتين في الهواء الذي خضع للتأين بواسطة نظام بلازما إير. ويمثل انخفاضًا بنسبة 99% بعد 10 دقائق من التعرض لعملية التأين.

وخضع المشروع البحثي للتوجيه والتنسيق بواسطة، شركة تايرا، شريك أعمال بلازما إير على المدى الطويل والشريك التقني في إسبانيا، والمتخصصة في تنقية الهواء. وبالإضافة إلى الوزارات الحكومية الإسبانية، شارك في التجارب أكاديميون في مجالات الهندسة، وعلم الأحياء المجهرية، وديناميكيات السوائل، بالإضافة إلى مختبرات عينتها الحكومة الإسبانية.

كما تتضمن الاختبارات كذلك استخدام الدمى لمحاكاة مرضى وحدات الرعاية المركزة. وتم تجهيز الدمى بمرشحات متخصصة لقياس مقدار الفيروسات القاتلة للبكتريا التي تم استنشاقها باستخدام تقنية تأين الهواء ومن دون التقنية. وتم قياس مستويات الفيروسات القاتلة للبكتريا MS2 وعدد الجزيئات المصاحبة باستخدام أجهز المسبار المتصادم الكهربية منخفضة الضغط، وتم أخذ المسحات من الجدران والأسطح لتحليلها. وتم قياس مستوى الفيروسات القاتلة للبكتريا MS2 المحمولة جوًا باستخدام معدات المعايرة الخاصة بالسلطات الإسبانية لرصد التهديدات البيولوجية. وأظهرت نتائج هذا الاختبار انخفاض بمقدار 0,70 – 0,85 وحدة تشكيل الوباء/ سم2 بما يعادل انخفاض بنسبة 80% تقريبًا في الفيروسات القاتلة للبكتريا السطحية MS2 بعد 10 دقائق بين الاختبار باستخدام التأين ومن دون استخدامه.

ويشير كريس راسيل “Chris Russel“، نائب رئيس مجلس إدارة بلازما إير، قائلاً: “يعد فيروس كورونا بمثابة أزمة عالمية ويتفشى بشكل أكبر في البيئات الداخلية مثل مراكز النقل وبيئات العمل”. كما يضيف، “ويعد التخلص الفعال من الفيروسات المحمولة جوًا بمثابة إنجاز كبير يجعل بيئات العمل، ومرافق النقل، والمنشآت الترفيهية والتعليمية أكثر أمنًا للموظفين والركاب والطلاب”.

ومن جانبه، صرح المقدم خوان كارلوس كابريا “Juan Carlos Cabria“، المدير التقني لمختبرات الأمن البيولوجي بوزارة الدفاع، قائلاً: “لدينا دافع هائل لتيسير إجراء هذه الاختبارات الحساسة بمختبراتنا هنا في مدريد، ونحن سعداء للغاية بالنتائج التي تم تحقيقيها حتى الآن”. ويضيف، “ونشعر بالامتنان الشديد لفرق العملاء، والمهندسين، وعلماء الأحياء المجهرية والأكاديميين الذين عملوا طواعية دون كلل طوال الأسابيع الثلاثة الماضية لتحقيق هذه النتيجة المدهشة والمهمة في معركتنا ضد فيروس كورونا”.

نبذة عن تأين الهواء

يتم تأين الهواء من خلال تفاعل الأيونات المشحونة بالشحنات السالبة والموجبة. وترفق الأيونات بمسببات الأمراض المحمولة جوًا التي من قبيل الفيروسات مما يسبب تفاعلاً كيميائيًا على سطح غشاء الخلية. ويثبط ذلك الفيروس، ويجعله غير مؤذ، وبالتالي لم يعد من الممكن انتشاره أو نقله العدوى.

ويتاح تجاريًا نظام التأين التابع لشركة بلازما إير المستخدم في التجارب الإسبانية في كافة أنحاء العالم من خلال شبكة من الموزعين ويستخدم بالمكاتب، والفنادق، ومراكز النقل، والمدارس، والمستشفيات، بالإضافة إلى مطار لوس أنجلوس وشبكات المترو الجديدة بالدوحة والرياض.

نبذة عن بلازما إير

تعد بلازما إير بمثابة شركة رائدة مبتكرة تعني بجودة الهواء الداخلي من خلال تصنيع أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومنتجات تنقية الهواء سعيًا لتوفير بيئات داخلية أكثر صحة وإنتاجية في الاستخدامات المؤسسية والتجارية والسكنية والصناعية. وتستخدم أنظمة بلازما إير للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء تقنيات التأين ثنائي القطب عالية الفعالية لقتل الفيروسات الضارة المحمولة جوًا والقضاء على ملوثات الهواء الداخلية. وثبتت فعالية أنظمة بلازما إير في آلاف الاستخدامات لتوفير أعلى مستويات تحسين جودة الهواء بالمطارات، وشبكات القطارات، والمدارس، والفنادق، والملاهي، والصالات الرياضية، والمكاتب والمنازل.

نبذة عن تايرا

تايرا شركة متخصصة في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومقرها مدريد. وتأسست الشركة في عام 2004، وتوفر بالسوق تقنيات ومنتجات متقدمة. ويقدم فريق تايرا التقني أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال تركيبات تكييف الهواء، في تصميم واستخدام الأنظمة المتقدمة عالية الأداء والجودة. وعلى مدار العامين الماضيين تتعاون تايرا بشكل وثيق مع بلازما إير ونجحت في استخدام تقنيات التأين بنجاح مع شركات كبرى من أمثال إنجي “Engie” ودانون “Danone” في المنطقة.