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Press Release

‫في صفقة قيمتها 28.3 مليون دولار أمريكي، شركة سنيورة للصناعات الغذائية تطلق عملياتها في الجمهورية التركية بعد الاستحواذ على شركة تراكيا لصناعة اللحوم مالكة العلامة التجارية Polonez””

 |  Mar 2, 2021

عمّان، الأردن، 2 مارس 2021، أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائيةم.ع.م، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال تصنيع اللحوم في المنطقة، وهي شركة تابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)،عن اتمام الاستحواذ على حصة 77% من أسهم شركة تراكيا لصناعة اللحوم مالكة العلامة التجارية “Polonez ” في الجمهورية التركية في صفقة بلغت قيمتها الاجمالية 28.3 مليون دولار أمريكي.

In a deal worth USD 28.3 million, Siniora Food Industries launches its operations in Turkey by acquiring Trakya ET Co., the owner of Polonez

وقال السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة أيبك وسنيورة، بأن هذا الاستحواذ يعد اضافة نوعية لسنيورة، مشيراً في الوقت ذاته الى خطط سنيورة الاستراتيجية للتوسع وزيادة حصتها السوقية الإقليميةوالدولية من خلال توسيع خطوط الانتاج في مصانعها القائمة، وكذلك استهداف أسواق جديدة، مؤكداً أن السوق التركي سيكون ركيزة اساسية لوصول منتجات سنيورة الى الأسواق الأوروبية والعالمية.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة سنيورة، السيد مجدي الشريف، أنه سيتم العمل على تحسين وتطوير خطوط الإنتاج الحالية في شركة تراكيا (Polonez)، مؤكداً في الوقت ذاته بأن هذه الاضافة لمحفظة سنيورة ستساهم في تعزيز ايرادات وارباح الشركة وكذلك تدعيم مركزها المالي، وستساهم في زيادة مبيعات سنيورة بحوالي 40 مليون دولار أمريكي في العام 2021.

In a deal worth USD 28.3 million, Siniora Food Industries launches its operations in Turkey by acquiring Trakya ET Co., the owner of Polonez

وسنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA).http://www.siniorafood.com

للمزيد من المعلومات حول :Polonez  http://polonez.com.tr

   صورة – https://mma.prnewswire.com/

Siniora Food Industries logo

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الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1447308/Polonez.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/492392/Siniora_Food_Industries_Logo.jpg

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