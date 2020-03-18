‫في ظل تباطؤ السوق وانخفاض الأسهم الملحوظ تطلق “ويلث فيس” منصتها “استشارات الروبو” المتقدّمة والتي تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدّة- ١٨ مارس/آذار ٢٠٢٠:

أعلنت شركة “ويلث فيس” (Wealthface) لإدارة المحافظ الاستثمارية اليوم عن إطلاق منصة الفهرسة المباشرة “للاستشارات الروبوتية” للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وستعمل الشركة من مكاتبها المرخّصة في أبوظبي.

تقدّم شركة ” ويلث فيس” خدمات استثمارية متخصصة من خلال مجموعة من الخيارات الاستثمارية والتكنولوجيا المالية المتقدّمة والخبرة البشرية المهنية وهي مرخصّة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ((SEC وأسواق أبوظبي العالمية (ADGM).

كما أن شراكتها الأخيرة مع “درايف ويلث (DriveWealth)” -وهي من كبار تجار العالم الرقمي في الولايات المتحدة- سوف تمكّن عملاء ” ويلث فيس” من أي مكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستثمار في أسواق الولايات المتحدة.

تتيح المنصة درجة شفافية عالية للمستخدمين من خلال سهولة استخدامها وعدم وجود أي رسوم خفية وعدم الحاجة لحد أدنى من الودائع كما وإتاحتها الوصول لأي معلومة في أي وقت وهوما يفتقره السوق في الوقت الحالي ما يجعل المستثمرين يشعرون بالقلق أو الصعوبة تجاه عملية التداول بشكل رئيسي.

كما أنها توفر فرصة الاستثمار لأي دخل وفي أي أسهم مهما علت قيمتها، وهي فرصة غير متاحة عادةً تحت سقف استثمار معين.

بالإضافة إلى منصة” استشارات روبوتية”، ستقدم “ويلث فيس” للمستثمرين حلول التخطيط المالي بالإضافة إلى نصائح الخبراء من محترفي الاستثمار، من خلال ثلاث مستويات عضوية تخدم احتياجات كل مستثمر بغض النظر عن مبلغ الاستثمار

الحساب الأساسي متاح للودائع بأي مبلغ يصل إلى١٠٠ ألف دولار، والحساب البلاتيني للودائع بين ١٠٠ ألف و٥٠٠ ألف دولار، والحساب اللامتناهي للودائع التي تزيد عن ٥٠٠ ألف دولار.

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Zina Komad

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