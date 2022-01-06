‫في معرض CES 2022… شركة هايسنس تستعرض الجيل التالي من سلسلة أجهزة تلفاز ULED بتقنية Mini-LED ودقة فائقة 8000 بكسل، وأول حل تكنولوجي من نوعه لشاشات الليزر بدقة 8000 بكسل

تشينغداو، الصين, 6 يناير 2022 /PRNewswire/ — خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2022 (CES 2022)؛ والذي يُعدّ أهمّ حدث تكنولوجي في العالم، استعرضت شركة هايسنس، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، سلسلتها لأجهزة تلفاز ULED (الثنائيات الباعثة للضوء الفائق) بتقنية Mini-LED ودقة فائقة 8000 بكسل، إضافة إلى أول حل تكنولوجي من نوعه في العالم للشاشات التي تعمل بالليزر بدقة فائقة 8000 بكسل. وقال دوجلاس كيرن، كبير مديري التسويق في شركة هايسنس بالولايات المتحدة الأمريكية: «يمكن للتكنولوجيا أن تغيّر حياة الناس إلى الأفضل؛ ونحن في شركة هايسنس نبذل قصارى جهدنا لتصنيع منتجات عالية الأداء والجودة تفوق تطلعات المستهلكين.»

وقد حققت شركة هايسنس نموًا هائلًا في مبيعاتها بفضل التوسّع الكبير في مجموعة منتجاتها واستخدام وسائل مبتكرة رائدة. ووفقًا لما أعلنته الشركة، فقد تجاوزت إيرادات مجموعة هايسنس 27 مليار دولار في عام 2021؛ وهو ما يزيد على إيرادات عام 2020 بنسبة أكثر من 20%.

صور بدقة أعلى وسطوع أفضل بفضل دمج تقنية Mini LED في شاشات ULED المتطوّرة

تُعدّ كفاءة الأداء وجودة الصورة أهم ما يميّز شاشات شركة هايسنس. ففي عام 2022، دمجت الشركة لأول مرّة تقنية Mini LED في مجموعة منتجاتها الجديدة المتميّزة «U9H»، وبفضل هذه التقنية تمكّنت الشركة من إنتاج أجهزة تلفاز بتقنية HDR (المدى الديناميكي العالي) مع تباين أفضل، وصور أكثر سطوعًا، ومجموعة متنوعة من الألوان الجذابة الاستثنائية. وقد فازت أجهزة تلفاز هايسنس 85U9H 8K بجائزة معرض CES® للابتكار لعام 2022؛ وهو ما يُعدّ دليلًا قويًا على جهود الشركة الكبيرة في مجال الابتكار التكنولوجي.

إنجاز تكنولوجي يعزّز مكانة الشركة الرائدة في توفير حلول تكنولوجية لأجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر بدقة 8000 بكسل

من خلال حلولها التكنولوجية المبتكرة، تسهم شركة هايسنس في نقل قطاع تصنيع أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر على مستوى العالم إلى عصر جديد تُستخدم فيه تقنية الليزر الثلاثية “TriChroma”، كما تسهم الشركة في تحقيق طفرة تكنولوجية كبيرة في هذه الأجهزة (والتي تعمل بدقة بدأت بـ 1080 بكسل، ثمّ 2000 بكسل، ثمّ 4000 بكسل، حتى وصلت الآن إلى 8000 بكسل). وقد أشار الدكتور ليو شيان رونغ، كبير العلماء في شركة Hisense Laser Display المحدودة ومديرها العام إلى أنّ أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر بدقة 8000 بكسل هي الخيار الأمثل للمنازل؛ حيث توفّر هذه الأجهزة صورًا بعمق وتفاصيل دقيقة بشكل لم يسبق له مثيل، ومن خلال شاشاتها -التي تُعدّ الشاشات الأكبر من نوعها في العالم بدقة 8000 بكسل- يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مثالية ومشاهدة صور ذات جودة استثنائية.

وفي إطار تركيز شركة هايسنس على تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية لعام 2022، أشار ديفيد فاندروال، نائب مدير إدارة التسويق للشركة في أمريكا، إلى أنّ الشركة مُلتزمة بتقديم منتجات وخدمات مصمّمة بعناية فائقة وذات جودة عالية لجعل حياة الناس أبسط وأفضل وأكثر متعة وترفيهًا. وستواصل شركة هايسنس -في عام 2022- جهودها الهادفة إلى إبراز أهمية الابتكار كقوة دافعة لتحقيق التنمية، والتركيز على احتياجات المستخدمين، والالتزام بتطوير منتجاتها باعتباره أولوية رئيسية للشركة، وتحسين سلسلتها الصناعية باعتبارها العمود الفقري لأنشطتها، وريادة قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال الابتكار والتعاون.

رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=sD0X73kEDWE

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