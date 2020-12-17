‫قل “نعم” للمزيد كل يوم – مجموعة إينوك مدعومة بمنصة إدارة الولاء من كومارك تقدم برنامج مكافآت جديدا ومثيرا في الإمارات

Press Release

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كراكاو، بولندا،, 17 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — تأسست شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) في العام 1993 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال النفط والغاز، تعمل في قطاع الطاقة إلى جانب شركة “كومارك”، التي تقدم منذ ما يقرب من 30 عامًا خدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لصناعة النفط والغاز، وتجارة التجزئة، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والرعاية الصحية، وإنترنت الأشياء. معا، يقدم هذا العملاقان في مجالاتهما بفخر برنامج مكافآت “نعم.”

بهدف إضافة قيمة للعملاء الذين يستخدمون الابتكار والتكنولوجيا، أطلقت إينوك، بدعم من برنامج كومارك لإدارة الولاء، برنامج الولاء “نعم” بنجاح. في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بدأت إينوك، إلى جانب الشركاء المشاركين عبر مجالات مثل البيع بالتجزئة (زوم)، الغذاء والمشروبات (بابايز، بافوس، برونتو)، الخدمات (أوتوبرو، بروواش، تسجيل) توفر الفرصة أمام العملاء لكسب النقاط واستردادها على الفور في شبكة “نعم” (أكثر من 50 شريكًا) والاستفادة من الخصومات في مجالات الصحة والعافية وتناول الطعام والضيافة.

النظام ذو المستوى العالمي هو برنامج كومارك الإدارة الولاء (سي أل أم)، إلى جانب وحدة كومارك لمعلومات الأعمال التي تتكون من لوحة إدارية شاملة قابلة للتكوين، وبوابة ويب وتطبيق جوال للأعضاء، يسمح بمراقبة البرامج المتقدمة وتحسينها. يتم استضافة برنامج كومارك لإدارة الولاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز بيانات كومارك.

يتم دعم عمليات إينوك من قبل مركز عمليات الشبكة العالمي التابع لشركة كومارك والفريق الي يتخذ من دبي مقرا له، حيث يقدمون خدمات استشارية تساعد إينوك في تطوير المزيد من البرامج والاستراتيجيات ودعم العمليات اليومية.

معالي السيد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تقديم أفضل الخدمات لعملائنا هو في صميم ما نقوم به من أعمال لينما نواصل تنويع عروضنا لتوفير وقود محسن وتجربة محسنة لبيع التجزئة. نحن متحمسون لإطلاق برنامج يكافئ العملاء على رحلاتهم اليومية “.

سوراييف سنغ، رئيس قسم الولاء، إينوك: “كان الهدف هو إنشاء نظام شامل من شأنه أن يساعد العميل على الادخار والاستفادة في كل جانب من جوانب الحياة اليومية. وبمساعدة كومارك، تمكن فريق الولاء في إينوك من استحداث برنامج ولاء مناسب للشركاء المتعاونين في جميع أنحاء الشرق الأوسط يكافئ كل عميل على تجربة التزود بالوقود أو التسوق. تطبيق نعم يسهل الوصول إليه ويسهل البحث فيه عن المكافآت المثيرة والفورية.”

وقال أدريان ميشاليك، مدير المبيعات، كومارك: “بصفتها مزودًا عالميًا لأحدث برامج إدارة الولاء، فقد دعمت كومارك شركة إنكو في إنشاء برنامج ولاء هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يربط بين بيع الوقود بالتجزئة واختبار السيارات وتسجيل السيارات واحتياجات السيارات وبين محلات البقالة والمأكولات والمشروبات. وإذ تم تكريمنا عدة مرات على تقديم أنظمة وخدمات عالية الجودة لتكنولوجيا المعلومات (على سبيل المثال، الفوز بجائزة أفضل ابتكارات برامج الولاء خلال مؤتمر الولاء والجوائز 2020 لهذا العام، وجائزة أفضل بائع تكنولوجيا لبرامج الولاء 2020 في حفل توزيع جوائز الولاء الجنوب أفريقي)، فإننا فخورون بالعمل مع إينوك “.

وويشيك كيمبني، كبير مستشاري الأعمال، كومارك: “لقد تشرفت بدعم اينوك من خلال نهج برنامج الولاء الشامل لدينا، من إنشاء مفهوم الأعمال إلى طرح برنامج إدارة الولاء من كومارك بنجاح. وعبر التركيز على تجربة العملاء الرائعة، سنواصل دعم وتعزيز برنامج نعم.”

طالع كيف يعمل البرنامج: https://www.youtube.com/watch?v=kp9gFYT3l90