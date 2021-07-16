‫قمة قادة الشركات المتعددة الجنسيات تبدأ أعمال دورتها الثانية في تشينغداو

وألقى كل من الرئيس التنفيذي لشركة إتش بي إنريكي لوريس، ورئيس مجلس الإدارة لمؤسسة سي جيه قروب الكورية الجنوبية سون كيونغ سيك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” ورئيسها التنفيذي في الصين فابريس فوركيد، ألقوا كلمات خلال مراسم افتتاح أعمال القمة بشكل مباشر أو عبر رابطة فيديو، حيث استعرضوا ولخصوا تاريخ تعاون شركاتهم مع الصين وإنجازاته في الماضي، وأعربوا عن تطلعاتهم إلى مواصلة تعميق التعاون لكي تدرج شركاتهم في النمط التنموي الذي يتصف بالدفع المتبادل بين التداول المزدوج محليا ودوليا.

وقال شياو شيويه، نائب الرئيس الأعلى لمجموعة إنسبر التي تُعتبر موفرا رائدا لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة في الصين، قال خلال أعمال القمة إن التنمية الصينية تحتاج إلى المشاركة العميقة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك ليس من حيث الاستثمارات فحسب، بل من حيث المفاهيم المتقدمة للإدارة والقدرات التقنية ومستويات الخدمات أيضا. وإن العلاقات بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصينية المحلية ليست التنافس البحت لإقصاء بعضها البعض، بل هي التعاون التنافسي الذي يتسم بالتكامل والتطوير.

وقال تشانغ تشينغ وي، نائب الأمين العام للجنة تنظيم قمة تشينغداو لقادة الشركات المتعددة الجنسيات، إن هذه الشركات تؤدي دورا مهما في التداول المزدوج محليا ودوليا في مسيرة بناء النمط التنموي الجديد بالصين. وستسهم الدورة الثانية من هذه القمة في تعميق التبادلات والتعاون بين الصين والشركات المتعددة الجنسيات ودفع الصين لتوسيع انفتاحها على نطاق أوسع وفي مجالات أرحب وعلى مستوى أعمق.

وتُنظم هذه الدورة من قمة قادة الشركات المتعددة الجنسيات برعاية وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع حكومة مقاطعة شاندونغ، وتستمر أعمالها ليومين، وتهدف إلى بناء منصة تسهم في تعزيز التبادلات والتعاون بين الصين والشركات المتعددة الجنسيات، ونوقشت خلالها 8 محاور، ومن ضمنها “ذروة الكربون في الصين وفرص التنمية للشركات المتعددة الجنسيات”، وصدر خلالها تقرير بحثي بعنوان “شركات متعددة الجنسيات في الصين: فرص جديدة واعدة في النمط التنموي الجديد”.

وظلت مدينة تشينغداو تنشط في طليعة الإصلاح والإنفتاح بالصين، لكونها من ضمن أول دفعة من المدن الساحلية المنفتحة على الخارج بالصين، وتحتضن حاليا مجموعات من العلامات التجارية الشهيرة بالصين، مثل هاير وهايسنس وبيرة تشينغداو وغيرها، وظلت نقطة ساخنة لاستثمارات الشركات المتعددة الجنسيات على الدوام. وقد شهدت تشينغداو الاستثمارات لـ166 من الشركات المدرجة في قائمة “فورتشن غلوبال 500″، ومن ضمنها مجموعات باناسونيك وسامسونغ وأيرباص.

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