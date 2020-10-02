‫قوة صاعدة: إعلان بور اسمًا عالميًا لسيارات بيك اب فئة P من جريت وول موتورز

أُعلن الاسم الرسمي لسلسلة بيك آب من الفئة P انتاج جريت وول موتورز في معرض بكين الدولي للسيارات 2020 (Auto China 2020) مع عرض الصور بعد ذلك

بكين، 2 أكتوبر 2020 / PRNewswire / — في معرض بكين الدولي للسيارات2020، كشفت شركة جريت وول موتورز (601633.SS/02333.HK)، وهي الشركة المصنعة لسيارات الدفع الرباعي والشاحنات ذات الشهرة العالمية، عن الاسم الرسمي لسيارتها بيك اب فئة P للأسواق الدولية: بور (POER).

كلمة POER (تُنطق كـ – قوة – بور – power)، وهي اختصار لعبارة “قوة على الطريق، ممتعة وجديرة بالثقة”، مستوحاة من المقطع الصوتي الصيني باو (Pao)، وتأتي أيضًا من كلمة POWER (قوة) في صيغتها الإنجليزية. هذه الكلمة تمثل هدف شركة جريت وول موتورز في بناء مركبة قوية ليس فقط ميكانيكيًا ولكن أيضًا عمليًا، بحيث يمكنها السير على الطرق الوعرة، وتوافر بالاتصال الذكي الذي يجعل الركوب دائمًا ممتعًا وصولًا إلى السلامة الذكية لجعل المركبة جديرة بالثقة في ظروف الطريق المختلفة.

ويصادف شهر سبتمبر من هذا العام مرور عام على إطلاق بيك آب بور من جريت وول موتورز (GWM POER). كما وصل اقتناء بور من جريت وول موتورز سريعًا ما يقرب من 100,000 وحدة مستهدفة في مثل هذا الوقت القصير، باعتباره الفائز الأول بعدد المبيعات في السوق. وقد شهد العام الماضي بيع 1.8 مليون سيارة بيك اب من جريت وول موتور على مستوى العالم. حققت حصة بيك آب (سيارة النصف نقل) جريت وول موتورز رقماً قياسياً بلغ 50٪ في سوقها المحلية، الصين.

وسيتم إطلاق بيك أب بور جريت وول موتورز، مع ميزات التصميم الجديد بالكامل وخصائص السلامة الذكية، في بعض الأسواق الدولية قبل نهاية هذا العام. كما تأمل شركة جريت وول موتورز في أن يؤدي إطلاق جيل بور (POER) الجديد إلى تعزيز مبيعاتها الدولية.

وفي السنوات الأخيرة، ونظرًا للفائدة في العديد من السيناريوهات، أصبحت شاحنات البيك أب (النصف نقل) تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. ومع استمرار ترقية الموديلات والبدء في تجهيزها بأحدث تقنيات السلامة الذكية المعمول بها أولاً على سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، جنبًا إلى جنب مع توسيع سيناريوهات الاستخدام، تلبي السيارة الآن توقعات السائق من حيث التصميم الأنيق والذكاء والراحة. بالإضافة إلى الدور الأساسي كمركبة متعددة الاستخدامات، يقع اختيار على الشاحنة في كثير من الأحيان كسيارة عائلية ومركبة رحلة عطلة نهاية الأسبوع.

وتماشياً مع هذا الاتجاه واستناداً إلى موقع منتج بور كمنتج عالمي، ستطرح شركة جريت وول موتورز سلسلة بور مع إصدار ناقل حركة أوتوماتيكي في الأسواق الدولية. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها شركة صناعة السيارات شاحنات بيك آب مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي خلال 23 عامًا من تصدريها لهذا النوع من السيارة. أما من خلال ناقل الحركة الأوتوماتيكي وميزات السلامة الذكية، فإن شركة جريت وول موتورز تتوقع دخول طراز بور في قطاع سيارات البيك أب المتطورة، مما يثري مجموعة منتجات الشركة ويوفر المزيد من الخيارات للسائقين.

وبهدف توفير المزيد من الخيارات للمستهلكين، ستوفر سلسلة بور تصميمين خارجيين مختلفين. يظهر كلا الوجهين الأماميين بتصميم شبكي كبير مع تأثير بصري رائع، مما يضفي إحساسًا بالقوة للسيارة. كما يكمل الشعار الموسع في المنتصف المظهر الأمامي، مما يزيد الإحساس بالبراعة ويجسد النموذج بإحساس القوة الكاسحة المرغوب فيها. الشبكة كبيرة الحجم مع شارة كبيرة الحجم، بالإضافة إلى العضلان المنتفخة على الجزء العلوي والجسم، تجعل السيارة بأكملها تتمتع بالقوة الكاسحة وجاهزة للقتال برشاقة كأحد لاعبي فريق رايدرز (Raider). وتبدو الخطوط المنتفخة مثل “العصب” في الحيوانات البرية المفترسة، الذي يضخ الروح والحياة في الجسد. كما يعتمد تصميم هيكل السيارة الكثير من “الدوائر والمنحنيات” كعناصر أساسية، والتي ترمز إلى القوة المرنة الخفية في الحياة وجمال الطبيعة.

نبذة عن شركة جريت وول موتورز

شركة جريت وول موتورز هي شركة تصنيع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الشهيرة عالميًا. وقد أدرجت الشركة في بورصة هونغ كونغ في عام 2003 وبورصة شنغهاي في عام 2011. ومع أربع علامات تجارية، بما في ذلك هافال (HAVAL) و وي (WEY) و أور (ORA) و جريت وول موتورز بيك أب (GWM Pickup)، تنتج شركة صناعة السيارات كلاً من مركبات الطاقة التقليدية والجديدة وتركز على فئات سيارة رياضية متعددة الأغراض والنصف نقل. يمكن لشركة جريت وول موتورز دعم مكوناتها الأساسية بشكل مستقل، بما في ذلك المحركات وناقلات الحركة. في عام 2019، باعت شركة جريت وول موتورز 1,058,648 مركبة جديدة، بزيادة قدرها 1.43٪ على أساس سنوي، متجاوزة المليون للعام الرابع على التوالي.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب https://www.gwm-global.com/

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1294626/POER_1.jpg