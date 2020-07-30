‫كاثرين تشن من هواوي: مسؤولية مشتركة لمستقبل مشترك

ومن بين المتحدثين الآخرين في القمة ممثلون عن قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والنظام العالمي للاتصالات المتنقلة (جي أس أم أيه)، والجمعية الأوروبية للاتصالات التنافسية، وإدارة جنوب أفريقيا للاتصالات والتكنولوجيات الرقمية، والمكتب التايلندي للجنة الاقتصاد والمجتمع الرقمية الوطنية، والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجمعية الألمانية لصناعة الإنترنت وأيه دي أل.

مستقبل أفضل للجميع يتطلب جهداً مشتركاً

على مدى الثلاثين عامًا الماضية، تقدمت تكنولوجيا المعلومات بسرعة، مما جعل حياة الناس وعملهم أسهل بكثير. ولكن جائحةكوفيد-19 كشفت مع ذلك أن البنية التحتية الرقمية لم تواكب التطورات التكنولوجية. ووفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات، لا يزال أكثر من نصف سكان العالم يفتقد إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو الوصول إلى التقنيات الرقمية الأخرى. ومع تباطؤ الاقتصاديات عبر البلدان، أصبحت الحكومات مهتمة بشكل متزايد باستراتيجيات الانتعاش الاقتصادي. وقال تشن “نتصور مستقبلا أكثر ارتباطا وذكاء وابتكارا. وقبل كل شيء، يجب أن نضمن أن هذا مستقبل شامل ومستدام وأفضل للجميع من قبل الجميع.”

حاجة لتصميم من أعلى لأسفل، وإبداع وحيوية من القاعدة إلى القمة، من أجل التعافي الاقتصادي

مع نجاح المزيد من البلدان والمناطق في تنفيذ تدابير مكافحة العدوى لإبطاء انتشار كوفيد-19، بدأ النشاط الاقتصادي في بعض البلدان في العودة إلى طبيعته. أطلقت العديد من الحكومات مجموعة متنوعة من خطط التحفيز، واحتلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دائمًا مكانًا رئيسيًا في هذه الخطط. في الصين، خصصت خطة البنية التحتية الجديدة أكثر من 140 مليار دولار أميركي ليتم استثمارها في شبكة الـ 5 جي فقط خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن ينمو هذا الاقتصاد الرقمي الصيني بأكثر من 2 تريليون دولار أميركي ويعزز الانتعاش الاقتصادي المحلي. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 1.1 تريليون يورو لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وأشارت تشن إلى أنه “من أجل إنعاش الاقتصاد، نحتاج إلى تصميمات من أعلى إلى أسفل، بالإضافة إلى الإبداع والحيوية من القاعدة إلى القمة. إن دعم السياسات الحكومية إلى جانب التحول الرقمي النشط عبر الصناعة سيجلب فوائد التكنولوجيا الرقمية لجميع الصناعات ويعزز كفاءتها ويعيد النمو.”

بذور المستقبل تزرع الأمل من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين مستقبل مستدام

وفي إشارة إلى تقرير البنك الدولي الأخير عن الفجوة المتنامية بين الاقتصاد الرقمي العالمي سريع النمو ونقص المهارات الرقمية، قالت تشن، “تواصلهواويبرنامجها الرائد بذور المستقبل. تم إطلاق هذا البرنامج في العام 2008، وهو صمم لتطوير المواهب المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد استفاد من هذا البرنامج حتى الآن أكثر من 30,000 طالب من أكثر من 400 جامعة في 108 دولة ومنطقة. وبسبب هذا الوباء، نقوم بنقل البرنامج عبر الإنترنت وفتحه للطلاب المتميزين أكثر من أي وقت مضى. ومع اعتماد المزيد من الصناعات للتقنيات الرقمية، فإنها ستقود أهداف التنمية الاستراتيجية للأمم المتحدة للعام 2030، خاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ “.

تم بث قمة “عالم الأفضل” مباشرة باللغات الصينية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية والكورية واليابانية والعربية. لمزيد من المعلومات، انقر هنا here .

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

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