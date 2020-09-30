‫كاسيو تطلق نموذج EDIFICE التعاوني مع هوندا ريسينج

طوكيو، 29 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة (Casio Computer Co., Ltd.) اليوم عن إطلاق EFS-560HR، أحدث نموذج تعاوني مع هوندا ريسينج (Honda Racing) في خط EDIFICE للكرونوغرافات (ساعة توقيت عادية دقيقة بها مؤشر ثواني ثاني يمكن إيقافه) المعدنية عالية الأداء القائمة على العلامة التجارية مفهوم “السرعة والذكاء”.

يشير سباق هوندا إلى أنشطة رياضة السيارات التي تمارسها شركة هوندا موتور المحدودة (Honda Motor Co., Ltd.) في جميع أنحاء العالم. وقد كانت الشركة في دائرة الضوء كمورد لوحدات الطاقة لفريق Scuderia AlphaTauri Formula One ™ (كوديريا ألفا تاوري فورمولا وان)، والذي تعد شركة كاسيو شريكًا رسميًا له. كما تطور التعاون بين هوندا ريسينج و EDIFICE، وكلاهما لهما أصول في اليابان، والذي سينشأ من التفاني المشترك للاستفادة من قدرات التكنولوجيا الفائقة في مساعيهما العالمية.

يُعد موديل EFS-560HR الجديد نموذجًا للتعاون الرابع مع هوندا ريسينج. كما تستوحي الساعة إلهامها من مضمار السباق، وترمز إلى القاسم المشترك بين تطوير هوندا (Honda) لتقنيات تم اختبارها في السباق والتي تنتقل إلى سيارات الركاب وتطوير EDIFICE لتقنيات الساعات التي تدمج الاقتراحات من فرق السباق. تم أخذ كل التفاصيل الأخيرة في الاعتبار عند تصميم الساعة، من اللمسات النهائية الخاصة على القرص التي تشبه سطح الإسفلت للسباق، إلى اللمسات الحمراء على محيط الميناء والميناء الداخلي الذي يذكّر بالقيود على مسار السباق.

كما أن الإطار مصنوع من ألياف الكربون، والتي تُستخدم على نطاق واسع في رياضة السيارات. ولتحمل الظروف الصعبة التي يمر بها ميكانيكي السباقات، فإن السوار مغطى بنسيج CORDURA ™ (كورديورا) مع حشوات من ألياف Kevlar ™ (كيفلر). يوفر الزجاج المصنوع من كريستال الياقوت المقاوم للخدش ونظام الشحن بالطاقة الشمسية قدرة عملية فائقة. القرص والحزام وظهر العلبة منقوش عليهم شعار هوندا ريسينج. ويأتي نموذج التعاون في عبوة خاصة ستزيد من إثارة عشاق هوندا ريسينج.

Kevlar ™ هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة دوبونت دي نيمور (E.I. du Pont de Nemours and Company).

EFS-560HR: https://products.edifice-watches.com/asia-mea/en/_detail/EFS-560HR-1A/

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