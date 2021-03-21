‫كلية كابيتال الجامعية (Capital University College) بالإمارات العربية المتحدة تقدم برامج ماجستير إدارة الأعمال من كلية روما بمعدل توظيف 96%

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — تتقدم كلية كابيتال الجامعية، وهي مؤسسة رائدة للتعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998، نحو بناء أساس قوي لطلابها من خلال برامجها الرفيعة المستوى وشراكاتها المرموقة. حيث تلبي برامجها احتياجات الطلاب الذين تخرجوا حديثًا من المدرسة الثانوية والقادة الطموحين من الطبقة العاملة. ومن خلال شراكتها مع كلية نورث ويلز للأعمال (North Wales Business School) وجامعة جليندور (Glyndwr University) في المملكة المتحدة، وجامعة ويست كليف (Westcliff University) بكاليفورنيا، وأكبر كلية إدارة أعمال دولية في أوروبا، وهي كلية روما لإدارة الأعمال (Rome Business School)، تسعى الجامعة إلى تعزيز نظام التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة من خلال رعاية التنوع والشمولية وإثراء الوظائف المهنية من خلال برامجها الدولية.

ومن خلال هذه الشراكة، تترك الجامعة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها بصمة قوية في تقديم برامج الأعمال المعتمدة والشهيرة التي تحفز مسيرة روَّاد الأعمال. يتمتع الطلاب الملتحقون ببرامج بالشراكة مع كلية روما لإدارة الأعمال (Rome Business School) بميزة في سوق العمل مع ارتفاع معدل التوظيف لخريجي الكلية بنسبة 96%؛ حيث تم توفير فرص عمل وتدريب داخلي لأكثر من 13500 طالب. علاوة على ذلك، يجد ما يقرب من 40% من الطلاب عملًا بعد الانتهاء من درجة الماجستير، بينما يجد 27% منهم فرص عمل في غضون عام واحد من مدة دراستهم. في الآونة الأخيرة، تم تكريم الكلية المشهود لها دوليًا من بين أفضل 1000 كلية إدارة أعمال في جميع أنحاء العالم من قبل EdUniversal للوصول إلى مستويات عالية من التميز التعليمي لطلابها.

من خلال أحدث شراكة لكلية كابيتال (Capital) مع كلية روما لإدارة الأعمال (Rome Business School)، أطلقت مؤسسة التعليم العالي عشرة برامج ثنائية اللغة في مجالات وصناعات متنوعة. وتشمل البرامج التي تندرج تحت المجموعة الثنائية اللغة: ماجستير إدارة الأعمال الدولية المصنف رقم 59 عالميًا وماجستير إدارة الأزياء المصنف رقم 40 والماجستير المهني في إدارة الموارد البشرية وماجستير الموضة والتصميم وماجستير التسويق والمبيعات المصنف رقم 60 في أوروبا الغربية وماجستير إدارة السياحة وماجستير إدارة الرياضة ونمط الحياة وماجستير إدارة الصحة الإلكترونية وماجستير ريادة الأعمال والابتكار وماجستير إدارة المشاريع. تتألف برامج الدراسات العليا المعتمدة هذه من فترة دراسة مكثَّفة لمدة عام واحد حيث يمكن للطلاب توسيع معرفتهم وخبراتهم في الصناعة ذات الصلة والارتقاء في المناصب الإدارية.

تماشيًا مع مناخ التعليم الحالي، سيتم السماح للطلاب باختيار اللغة وطريقة التعلم المفضلة لديهم التي يمكنهم من خلالها إكمال البرنامج عبر الإنترنت أو حضور المحاضرات في كلية كابيتال الجامعية (Capital University College). وبغض النظر عن الاختيارات التي يقوم بها الطلاب، فسيحصلون على المؤهل نفسه بدون تمييز. في نهاية البرنامج، سيحصل الطلاب على 60 نقطة في نظام تحويل وتراكم الرصيد الأوروبي (ECTS) إلى جانب الحصول على مؤهل مزدوج، وهو درجة الماجستير من كلية روما لإدارة الأعمال (Rome Business School) ومؤهل مماثل من جامعة فالنسيا الدولية (Valencia International University).

في شراكة حصرية مع جامعة جليندور (Glyndwr)، تقدم كلية كابيتال الجامعية (Capital University College) برامج إدارة أعمال عالية المستوى، وشهادة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال حيث يكون الطلاب مؤهلين لمتابعة دراستهم سريعًا وإكمال دراستهم الجامعية في غضون عامين. وعلى نحو بديل، يكون المهنيون العاملون مؤهلين للتقدم لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال بدون حيازة درجة البكالوريوس. وسيتم تقييمهم بناءً على خبراتهم في المجال، وسيكونون مؤهلين للحصول على درجات بريطانية. تحتل الجامعة المرتبة 55 في قائمة “جامعة العام”، والأولى في ويلز في توفير وظائف طلابية وفرص تدريب، وتحتل المرتبة الثانية في ويلز فيما يتعلق برضا الطلاب. كذلك تعتبر الجامعة من بين أفضل 10 جامعات في المملكة المتحدة ولديها نسبة توفير فرص عمل الخريجين تصل إلى 93%.

على الجانب الآخر، بفضل التعاون مع جامعة ويست كليف (Westcliff University) بكاليفورنيا، يمكن لطلاب الإمارات العربية المتحدة التسجيل في برامج ماجيستير إدارة الأعمال و برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال للحصول على أعلى مؤهل في مجال الأعمال والإدارة. وهي معتمدة إقليميًا من قبل الرابطة الغربية للمدارس والكليات (WASC) ودوليًا من قبل مجلس اعتماد كليات وبرامج إدارة الأعمال (ACBSP) ومدرجة ضمن مجلس اعتماد التعليم العالي (CHEA).

كلية كابيتال الجامعية (Capital University College) هي مؤسسة تعليمية مرخصة في الشارقة. لمعرفة المزيد عن برامجها وعمليات التسجيل والقبول وغير ذلك، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لكلية كابيتال الجامعية (Capital University College) على https://capitalcollege.ae .

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جهة الاتصال:

شريا سوريش

shreya@capitalcollege.ae

‎+971 52 475 2986