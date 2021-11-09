‫”كوجنيتيف كوربوريشن” تُعلِن عن تعيين المونتالفو في منصب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال العالمية

نائب الرئيس التنفيذي يجلب تاريخ شراكة عميق لمزود التجارة التعاوني.

تورنتو، 9 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت شركة كوجنيتيف (Kognitiv) -الشركة العالمية الرائدة في سوق التجارة التعاونية الآخذ في التوسع السريع- عن تعيين المونتالفو في منصب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال العالمية فورًا.

ينضم مونتالفو إلى شركة التكنولوجيا B2B (شركة إلى شركة) التي تتخذ من كندا مقرًا لها بعد مسيرة مهنية تقدمية في مناصب قيادية لتطوير وتنفيذ تحالفات استراتيجية معقدة وفرص نمو مع شركات قائمة فورتشن 500 في قطاعات متنوعة، تشمل السلع الاستهلاكية المعبأة، ومنتجات الجمال، والبيع بالتجزئة، والترفيه، والضيافة.

قال الرئيس والرئيس التنفيذي شون بيرسون، “بينما ننمو دوليًا، وتصبح احتياجات الأعمال لعملائنا أكثر تعقيدًا، كان من الأهمية بمكان أن نجد نائبًا للرئيس التنفيذي يتمتع بخبرة عميقة في تطوير الشراكات والتحالفات الاستراتيجية وتقديم هذه الخبرة إلى كوجنيتيف. لقد أُتيحت لي الفرصة للعمل مع المونتالفو سابقًا، ورأيته ينسق ببراعة تحالفات استراتيجية تؤدي إلى تحقيق النتائج لجميع المؤسسات المشاركة. تُعَد خبرة المونتالفو ضرورية، حيث أن جوهر نموذج التجارة التعاوني لـ كوجنيتيف هو الشراكات وقدرة المؤسسات على العمل بسلاسة من نظير إلى نظير من أجل إنشاء حوار قائم على البيانات وأكثر شفافية مع المستهلكين، وتقديم برامج أكثر إقناعًا، واستعادة المزيد من السيطرة على تلك العلاقات الحيوية للمستهلكين مع أصحاب الأعمال. وتُمكِّن التجارة التعاونية الشركات من إقامة شراكات أكثر خفة ومرونة وتنفيذها بخفة ومرونة أكبر مما كان ممكنًا في السابق. واستنادًا إلى تاريخنا الناجح معًا، فأنا متحمس لعمق الخبرة والريادة التي سيجلبها المونتالفو إلى فريقنا الأول بينما نقوم بتشغيل هذه المرحلة التالية من نمو كوجنيتيف”.

قال السيد مونتالفو، “لقد طورت كوجنيتيف شيئًا فريدًا حقًا لم أره في تجربتي في تطوير الأعمال الدولية”. “يمكن أن تكون الشراكات والتحالفات الاستراتيجية شريان الحياة لنمو المؤسسة، ولكن التعاون الناجح عادة ما يكون معقدًا في التطوير والتنفيذ. وتتعامل منصة كوجنيتيف التكنولوجية ونموذج الأعمال بذكاء مع تلك التحديات الرئيسية. وتبحث المؤسسات في جميع أنحاء العالم عن طرق لتنمية ولاء المستهلك، وتسريع اكتساب العملاء، وبناء قيمة مدى الحياة، وزيادة فرص الشراكة مع العلامة التجارية. تُزوِّد كوجنيتيف الشركات بالقدرة على الوفاء بمتطلبات العمل الرئيسية هذه والشراكة مع أقرانهم بسرعة وفعالية وبخفة ومرونة أكبر. وأنا أُومن بأن حل كوجنيتيف مؤهل للتعامل مع الأعمال التجارية والمسائل التنظيمية والتكنولوجية المعقدة بشكل متزايد اليوم”.

حول شركة كوجنيتيف

كوجنيتيف كوربوريشن هي شركة تكنولوجيا B2B (شركة إلى شركة) تقوم بتمكين التجارة التعاونية لعملائها العالميين في قطاعات مثل البيع بالتجزئة، والخدمات المالية، والإعلام، والاتصالات، والضيافة، والنقل، والترفيه. وبالتركيز على مستقبل الولاء واللامركزية في “ويب 3.0″، تُمكِّن كوجنيتيف العملاء من استخدام منصتها لزيادة التعاون مع شركائهم الأكثر قيمة، وتقليل الاعتماد على الوسطاء، وبالتالي خلق قيمة كبيرة للمستهلكين، وزيادة السيطرة على بياناتهم وتجاربهم. ومع ظهور اقتصاد الاشتراك، والتركيز على نماذج (مباشرة إلى المستهلك) والتخصيص الفائق، يمكن للعملاء الاستفادة من أن يصبحوا أكثر كفاءة في كيفية تخطيط شراكاتهم وتوسيع نطاقها وتنفيذها، وخلق قيمة لمستهلكيهم ودفع النمو. ويقع مقرها الرئيسي في كندا، ويعمل بها أكثر من 450 شخصًا في 50 دولة، ومن بين أكبر مستثمري كوجنيتيف شركة أيميا إنك (Aimia Inc.). ، وهي شركة قابضة مدرَجة في بورصة تورونتو. (TSX: AIM) اكتشف المزيد على www.kognitiv.com.

لمزيد من المعلومات، تَواصَل مع: هيلتون بربور (Hilton.barbour@kognitiv.com)

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الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1679508/Kognitiv_Corporation_Logo.jpg