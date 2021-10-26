‫كوهلر تكشف النقاب عن تعاون مع “دانيال أرشام” لطرح حوض محدود الإصدار مزود برسوم ثلاثية الأبعاد في ديسمبر

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كغيره من الكثير من أعمال أرشام، يُعد حوض “Rock.01” علامة بارزة في عصره. يتكون الحوض من الخزف الصيني الزجاجي والنحاس المصبوب يدويًا الذي يحمل رسومات ثلاثية الأبعاد، ويجمع وعاء الحوض بين التقنية الحديثة وخبرة كوهلر في التصنيع على مدار 148 عامًا، ليقدم ما لا يمكن وصفه إلا بنموذج من نماذج الفن الراقي العملي. تظهر عراقة التصميم في الطبقة الأوكسيدية الملونة و”حجر” النحاس المصنَّع بإحدى تقنيات الضغط القسري.

وتُعد الطريقة الرائدة للطباعة ثلاثية الأبعاد على الخزف الصيني الزجاجي في طليعة الابتكار في هذ المجال، وقد ساعدت هذه الطريقة في إنتاج تصميم دانيال الذي كان يصعب إعداده باستخدام الوسائل التقنية التقليدية.

من جانبه، يذكر أرشام، “إن حوض “Rock.01” يدمج بين مستقبل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وأساليب استخدام النحاس المصبوب يدويًا الأساسية. إنه بحق التصميم الجديد الذي يتربع على عرض التصميمات العريقة، وإنني أراه تصميمًا شاعريًا مذهلًا. كانت كوهلر الشريك المثالي لإحياء هذا التصميم المستقبلي المعقد.”

يعكس تعاون أرشام مع شركة كوهلر اهتمام الشركة الراسخ بالفنون. منذ عام 1873، تتمثل رؤية كوهلر في العمل على الإسهام في ضمان حياة كريمة من خلال الالتزام بمستويات عالية من التصميم والحرفية والابتكار.

سينضم أرشام إلى ديفيد كوهلر، رئيس شركة كوهلر ومديرها التنفيذي، في فعالية افتراضية بعنوان “Kohler Living” من المقرر تنظيمها بتاريخ 4 نوفمبر لمناقشة الدور الذي تلعبه التكنولوجيا ووسائل الإعلام الرقمي في خلق فرص جديدة للتعبير عن الذات، كما ستلقي الفعالية الضوء على هذا التعاون. لمزيد من المعلومات والتسجيل، يمكنك الدخول على هذا الرابط: living.kohler.com.

مجموعة المواد الصحفية

نبذة عن شركة كوهلر

تأسست شركة كوهلر Kohler Coعام 1873 لتصبح واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطبخ والحمام، والخزائن الفاخرة والبلاط وأنظمة الإضاءة، والمحركات وحلول الطاقة النظيفة، والشركة مالكة ومشغلة لفندقين من فئة الخمس نجوم للضيافة، إلى جانب منتجعات الجولف في كوهلر، بولاية ويسكونسن، وبلدة سنت اندروز، في سكوتلندا. ويأتي تعاون الشركة مع أرشام في إطار علاقتها باستوديو معمل الفنون The Art Lab Studioإحدى مكاتب الاستشارات التي أسستها سناء رضوان “Sana Rezwan” والتي تهتم بمجال التسويق والشراكة الفنية.

للتواصل:

فيكي هافنشتاين

Victoria.valdezhafenstein@kohler.com

جيليان لوزون

Jillian.rosone@kohler.com

شعار الشركة – http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg