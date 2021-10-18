‫كينون تكشف عن الحلول الروبوتية المتقدمة للخدمة التجارية في أسبوع جيتكس للتقنية 2021

تقدم شركة كينون حلولًا رائدة في مجال الروبوتات تساعد الأشخاص على التكيف مع طريقة جديدة للعيش والعمل أثناء الجائحة المستمرة. تتميز حلول الروبوتات من شركة كينون بخطوط الإنتاج البارزة التالية:

Disinfection Robot – M2

روبوت Disinfection Robot M2 مجهز بمصابيح التعقيم وبخاخ التطهير. يمكن لهذا الروبوت المستقل بالكامل إنتاج ضوء الأشعة فوق البنفسجية الفعال ورذاذ جاف بالموجات فوق الصوتية بقطرات يقل قطرها عن 10 ميكرومتر، والتي يمكنها القضاء على 99.9999% من البكتيريا والجراثيم غير المرغوب فيها. تم تصميم الروبوت Disinfection Robot M2 لتوفير الصرف الصحي الفعال للمؤسسات الطبية والأماكن العامة الأخرى.

Hotel Robot – W3

يهدف الروبوت Hotel Robot W3 إلى إعادة تعريف تجربة الضيف فيما يتعلق بالسلامة والكفاءة. يمكن للروبوت W3 التفرد بميزاته لتوصيل العناصر التي طلبها العميل إلى الغرف، مما يوفر خدمة توصيل الغرف الأكثر موثوقية ودون تلامس. يمكن للضيوف ببساطة طلب أشياء عبر الهاتف من غرفهم، وبمجرد وصول الروبوت إلى بابهم، سيتلقى الضيوف مكالمة بأنه ينتظرها بالخارج مع الأشياء التي طلبوها.

الروبوتات Restaurant Robots – T1 و T5 و T6

يتيح استخدام الروبوت Restaurant Robots T1 و T5 و T6 كمساعدين للمطعم حلاً قابلاً للتطبيق للخدمة غير التلامسية. يمكن اعتبارهم مقدمي خدمات في المطاعم يساعدون البشر في تقديم الطعام والتقاط الأطباق المتسخة. تم تصميم روبوتات المطاعم T1 و T5 و T6 من كينون لتحسين كفاءة وإنتاجية خدمات توصيل الطعام عبر سيناريوهات مختلفة في المطاعم والفنادق والمصانع والبيئات التجارية الأخرى.

لقد كانت الروبوتات موضوعًا ساخنًا لسنوات عديدة بسبب وعدها بتغيير قواعد اللعبة لتحسين الإنتاجية ومستويات المعيشة بشكل كبير. أدى كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على كل من خدمات التوصيل غير التلامسية ومعدات التطهير، الأمر الذي أدى إلى تسريع انتقال الروبوتات من “الحداثة إلى الضرورة” نظرًا لدورها الأساسي في الحرب ضد الفيروس.

جمعت شركة Keenon Robotics مبلغ 200 مليون دولار من تمويل السلسلة د، بقيادة صندوق رؤية سوفت بنك2 Softbank Vision Fund 2 (SVF2)، تليها مشاريع CICC ALPHA و Prosperity7. هذه هي أكبر جولة تمويل في مجال خدمة الروبوت اعتبارًا من 15 سبتمبر 2021.

صرح توني لي، الرئيس التنفيذي لشركة Keenon Robotics: “مع زيادة تكلفة العمالة، أصبحت التكنولوجيا حلاً ميسورًا التكلفة، تعد روبوتات كينون أحد الأمثلة على الحل الذي يهدف إلى توفير الراحة ويعمل بشكل جيد عند إكمال المهام التشغيلية المتكررة التي تتطلب الدقة. بصفتنا شركة تقنية عالمية، ترى كينون الشرق الأوسط كأحد أهم أسواقنا وسنواصل بناء بحث قوي وتطوير في مجال الروبوتات واستكشاف الأسواق العالمية بشكل أكبر وتوسيع نطاق أعمالنا مع شركائنا”.

نبذة عن كينون:

تأسست شركة كينون في عام 2010، وهي ملتزمة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتمكين الحياة المحيطة. إنها شركة روبوت الخدمات التجارية الرائدة في العالم. من خلال روبوتات الخدمة التجارية المستقرة والفعالة والعملية باعتبارها جوهر الأعمال، تقدم الشركة حلولًا ذكية لمختلف السيناريوهات بما في ذلك المطاعم والفنادق والمستشفيات لتحرير الأشخاص من تدفقات العمل المتكررة والمملة. تم نشر روبوتات كينون في أكثر من 30 دولة، وتخدم أكثر من 10,000 عميل حول العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1662233/979bc5e1436a30ec3c7abf0245dfa63.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1661336/Keenon_robot_family.jpg