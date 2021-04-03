Press Release

‫كيهوا تحصد المرتبة الخامسة في السوق العالمي لوحدات UPS

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شيامن، الصين،, 3 أبريل 2021 /PRNewswire/ — حصدت شركة كيهوا تيك (002335.SZ) المرتبة الخامسة في حصة السوق من وحدات UPS، وفقًا لشركة أومديا، وهي شركة بحثية عالمية رائدة تخدم صناعة التكنولوجيا. كيهوا (KEHUA )هي شركة تقنية عالمية تقدم حلولاً متكاملة لحماية الطاقة والحفاظ عليها.

ووفقًا لـ (تقرير) Modular UPS Hardware Market Tracker-2020 Analysis (تحليل تتبع حركة سوق أجهزة وحدات UPS لعالم 2020) الصادر عن شركة أومديا (Omdia)، احتلت شركة كيهوا المرتبة الخامسة في السوق العالمية، والثالثة في أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا، والرابعة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

أصبحت وحدات UPS تدريجياً محور تركيز السوق، وذلك مع مزايا مثل الموثوقية والمرونة وتوفير الطاقة. وكما ورد في التقرير، تمثل تقنية وحدات UPS نسبة 12.2٪ من سوق أجهزة UPS. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 13.3٪. ومن بين أكبر 9 كيانات، تعد شركة كيهوا واحدة من الشركات الثلاث التي وسعت وجودها في السوق.

يمكن تلخيص أداء كيهوا في استثمارها المستمر في البحث والتطوير. وقد حققت الشركة العديد من الاختراقات التكنولوجية في السنوات الأخيرة.

وفي يناير 2021، أصدرت كيهوا أول وحدة UPS عالمية بقدرة 125 كيلو وات، مما يمثل مستوى جديدًا من البحث والتطوير لـ UPS. وقد أظهرت الشركة تأثيرًا قويًا في أكثر من 100 دولة ومنطقة؛ وذلك نظرًا لكونها علامة تجارية رائدة عالميًا في مجال UPS.

وإلى جانب ذلك، بنت شركة كيهوا سبعة مراكز بيانات ذاتية البناء في مدن مثل بكين وشنغهاي وجوانزو والتي تغطي مساحة تزيد عن 23,000 م2 مع أكثر من 28,000 خزانة.

للتكيف بشكل أفضل مع اتجاه السوق في مجال وحدات UPS، ستواصل شركة كيهوا تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز قدرتها التنافسية التقنية الأساسية. كما ستقدم كيهوا حلولًا أكثر موثوقية وفعالية وعالية الجودة من أجل بناء IDC في العصر الرقمي، وذلك بالتمسك بمعايير صارمة للسلامة والموثوقية

نبذة كيهوا

تأسست شركة كيهوا (KEHUA) في 1988 وتم طرحها للاكتتاب العام في 2010، وهي شركة خبيرة ورائدة في مجال تحويل الطاقة، مع الالتزام بتقديم حلول متطورة في الطاقة الحرجة والطاقة المتجددة والبنية التحتية السحابية. يتضمن العمل UPS وعاكس الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة وبناء IDC والتشغيل والصيانة.

لمزيد من المعلومات:

الموقع الإلكتروني: www.kehua.com

البريد لإلكتروني: marketing@kehua.com

الاسم: جون تشانغ

هاتف: 5883 516 (0592) 86+

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1479428/1.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1479509/Kehua_Logo.jpg