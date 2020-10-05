‫”كي كارد” تتيح لمواطني العراق فرصة الإستفادة من برنامج “أقساطي” عبر أكثر من 6000 منفذ بيع.

خيارات الدفع المرنة تعود بالفائدة على المستهليكن والتجار

بغداد ، العراق – 5 أكتوبر2020- يستخدم المواطنون العراقيون الآن برنامج “أقساطي” الخاص ببطاقة”كي كارد”لتمويل عمليات الشراء عبر أكثر من 6000 منفذ بيع، مما يسمح لمئات الآلاف من المستهلكين التسوق بشكل فوري عند الحاجة.

فعلى غرار خطط الدفع بالتقسيط الشائعة في العديد من دول العالم، يتيح برنامج “أقساطي” للمستهلكين الحصول على المنتجات على الفور ودفع ثمنها على عدة أقساط. ومنذ دخول هذا البرنامج حيز التنفيذ تم تبنيه على نطاق واسع من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء. وإستفاد منه أكثر من 310 آلاف مواطن عراقي من خلال الحصول على السلع التي يحتاجونها دون الحاجة إلى قضاء أشهر من التوفير.

ويعد برنامج “أقساطي” أحد الأدوات التي تقود بها”كي كارد”الشمول المالي وتساعد المجتمع المحلي على الازدهار. وتُعد “كي كارد” أول مزود للتكنولوجيا المالية التي تسهم بنقل الإقتصاد العراقي بعيداً عن النقد، وتسهل حياة الملايين من المواطنين العراقيين وعدم حاجتهم لإجراء المعاملات النقدية أو زيارة البنوك المحلية لإيداع الأموال وسحبها.

لمعرفة المزيد حول برنامج أقساطي وبطاقة”كي كارد”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qi.iq

نبذة عن كي كارد

كي كارد هي حل رائد لخدمات الدفع الإلكتروني في العراق، وتستخدم كي كارد طريقة الهوية البايومترية كوسيلة للتحقق من حامل البطاقة. تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC” تشغيل وإدارة شركة كي كارد، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تاريخ العراق. وقد إستطاعت الشركة، بمساعدة شريكيها المملوكين للدولة وهما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، إجراء عملية التوطين المصرفي لأكثر من 8 ملايين مواطن من خلال خطة الدفع ذات المقاييس الحيوية المتعددة للإستدلال على الهوية بنجاح. وتمكنت شركة ISC خلال ما يزيد عن سنتين، من صرف ما يزيد على 3 تريليون دينار عراقي على هيئة قروض لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية حالياً منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6,000 تاجر يتسنى من خلالها إستخدام نظام Qi لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تصدر شركة ISC وتستحوذ على بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر مصرفاً تابعاً لها في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في ماستركارد، أكثر من 2.4 مليون بطاقة ماستركارد وأصبحت أكبر مقدم لخدمات ماستركارد في العراق.