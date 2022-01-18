‫لايف مي (LiveMe) تعلن عن الفائز المحطم للرقم القياسي في سباقها تحدي “Race as One”

وقال الفائز بطل سباق تحدي”Race as One” لعام 2021: “أود أن أشكر لايف مي على عقد مثل هذا الحدث المذهل الذي هو حقًا الأول من نوعه.” “تغمرني السعادة بفوزي بهذا الحدث ومتحمس بشدة لاستلام هذه السيارة دودج الرائعة كجائزة. لا أستطيع الانتظار للتجول بالسيارة. أشكرك يا لايف مي! أنا أحب التطبيق ومجتمعه!”

حطم تحدي “Race as One” رقمًا قياسيًا جديدًا للايف مي حيث شارك فيه عدد غير مسبوق من المستخدمين. أرسل أكثر من 30 ألف مستخدم هدايا، بينما شارك 90٪ من المستخدمين الكبار في التحدي مما أدى إلى دخول أكبر مستخدمي التطبيق في منافسة شرسة بشكل لا يصدق. علاوة على ذلك، تم منح أكثر من ثلاثة ملايين قطعة ذهبية في ثلاث ساعات مما أدى إلى تحطيم الأرقام القياسية.

وتوفر لايف مي منصة للمبدعين المستقلين من جميع أنحاء العالم وجميع مناحي الحياة لعرض مواهبهم الفريدة واستثمارها. كما تمكنهم من القيام بذلك من خلال نظام تقديم هدايا واقعية بالتطبيق مما حقق إيرادات بملايين الدولارات للمذيعين.

نبذة عن لايف مي

تقيم لايف مي باعتبارها واحدة من أكثر منصات الفيديو الحية شهرة في العالم اتصالات حقيقية بين الناس في جميع أنحاء العالم. يمكن للمبدعين المستقلين مثل الموسيقيين أو المطربين أو الممثلين أو منسقي الأغاني أو الكوميديين أو رواة القصص التواصل مع قاعدة المعجبين بهم ومشاركة مواهبهم معهم عبر التطبيق.

تتمثل مهمة لايف مي في تمكين مجتمعها من المبدعين المستقلين من النجاح في بيئة رقمية تزداد تشبعًا مع التعهد بالتزام صارم لا يتزعزع بالأمن والسلامة. ويتمثل هدف لايف مي الرئيسي في أن تصبح قناة الوسائط الرقمية الأكثر حيوية وإيجابية للمبدعين والمعجبين على حدٍ سواء.

تم تصنيف لايف مي كواحدة من أكثر الشركات ابتكارًا بفاست كومباني لعام 2018. وقد أطلقت كلاً من إصدارات آي أو إس وأندرويد لتطبيقها.

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فيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1725853/LiveMe.mp4