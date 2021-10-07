‫”لا مزيد من ظاهرة الغسل الأخضر”! – ستنقل وكالة أثاث الشركات، The Total Office، محفظة كاملة إلى منتجات مستدامة بحلول نهاية عام 2022

في هذا الشهر، اتخذ The Total Office خطوة شجاعة واستباقية لنقل مجموعة علامته التجارية بالكامل إلى منتجات مستدامة بيئيًا فقط. الموعد النهائي الذي قدموه لأنفسهم لاكتمال هذا الانتقال هو ديسمبر 2022. تشمل العلامات التجارية الموجودة حاليًا ضمن محفظة الوكيل Teknion و Orangebox و Andreu World على سبيل المثال لا الحصر.

وفي معرض حديثه عن هذه الخطوة، صرح العضو المنتدب Siddharth Peters: “تحتاج الصناعة إلى اتخاذ خطوة جريئة في اتجاه الاستدامة، تتجاوز مجرد قوانين البناء. في الوقت الحاضر، تشدق العديد من الشركات الاستدامة وتفسيرها لها. ونأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو حل مشكلة الغسل الأخضر داخل الصناعة”

تتضمن طريقة الحصول على الشهادات الخضراء، لا سيما الشهادات الأكثر شيوعًا، مثل WELL و LEED، عملية صارمة من الضوابط والتوازنات. صرح بيترز: “هناك الكثير من المتطلبات الفنية التي يجب اتباعها من أجل الحصول على مساحة معتمدة. ومن خلال تحويل مجموعة منتجاتنا بالكامل إلى مجموعة أكثر وعيًا بالبيئة، فإننا نزيل الصداع عن فريقنا وسلسلة القيمة الأوسع المتمثلة في الاضطرار إلى البحث في رزم من المعلومات لضمان تلبية المنتجات المحددة للشروط اللازمة”.

علاوة على ذلك، أدى الارتفاع في عدد هيئات إصدار الشهادات القائمة على الاستدامة والعافية إلى خلق مجموعة من التعقيدات الخاصة به، مما يجعل عملية تحقيق مساحة مستدامة بيئيًا أكثر تعقيدًا بشكل لا نهائي. تحقيقًا لهذه الغاية، يعمل The Total Office على تسهيل رحلة الحصول على الشهادة لعملائه من خلال التأكد من أن فريقهم على الأرض متعلم تمامًا ومعتمد في العمليات ذات الصلة. سيتم تجهيز جميع الموظفين المتصلين بصناعة A&D (المصممين والمقاولين ومديري المشاريع والعملاء وغيرهم) بشكل صحيح بأوراق اعتماد التعليم الصحيحة (مثل LEED Green Associate)، مما يتيح لهم تقديم المشورة الدقيقة وتوصيات المنتج.

تتماشى هذه الخطوة الرئيسية التي اتخذها The Total Office تمامًا مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لحكومة دبي، والتي تركز على تحسين جودة الهواء والحفاظ على موارد المياه وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة وإنشاء بنية تحتية تركز على الاستدامة.

نبذة The Total Office

كمزود لحلول مساحة العمل، يساعد The Total Office عملائه بأدوات التعاون والصوتيات والاستدامة البيئية والرفاهية، من خلال توفير منتجات عالية الجودة من العلامات التجارية العالمية. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، وتخدم الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.thetotaloffice.com .