‫لجنة التعليم العالي وقار محمود: تسريع الرقمنة وخلق قيمة جديدة في التعليم

حدد وقار محمود في البداية أهداف لجنة التعليم العالي واستراتيجياتها. كمّا أشار إلى أن نظام معلومات التعليم العالي يواجه حاليًا ثلاثة تحديات خلال إصلاح المعلوماتية التعليمية وهي: تسريع وتيرة مشاركة موارد التدريس، ومعالجة صوامع المعلومات في تطبيقات التعليم، وتقديم خدمات عالية الجودة لتحقيق عمليات فعّالة.

ثم أوضح أن التكامل المتعمق بين أنشطة التدريس وتقنيات المعلومات أصبح اتجاهًا حتميًا في مجال التعليم. لقد اخترقت تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاليًا سبعة مجالات رئيسية للتعليم العالي في باكستان وهي: الجامعة الذكية، وشبكة التعليم والبحث الباكستانية ( PERN) ، وسحابة التعليم، ونظام معلومات إدارة التعليم العالي ( HEMIS) ، ومركز العناية بالمعرفة، وخدمة الاستشارات التعليمية والتعليم وتلفاز التعليم ” EduTV” ، ومركز بناء القدرات. وينبغي أن يكون لنظام معلومات التعليم بنية شبكة جديدة من أجل تحسين التدريس والإدارة وقدرات الخدمات بمؤسسات التعليم العالي. وفقًا لمّا ذكره وقار محمود، من أجل توفير أساس أكثر استقرارًا لاتصال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرقمنة الحرم التعليمي الشامل، نحتاج إلى أساس شبكة بروتوكولات الإنترنت ” IP ” مع بنية تقارب الشبكة السحابية، بالإضافة إلى شبكة تعليمية أساسية تربط بين السحب والشبكات المتعددة من أجل تطبيق تكامل البيانات وتقارب التطبيقات.

كمّا أوضح وقار محمود أيضًا كيف أن عددًا كبيرًا من خدمات التعليم العالي- مثل الفصول الدراسية الذكية والتعلم عبر الإنترنت والحرم الجامعي الذكي- تحتاج إلى الاتصال بسحابات متعددة بحيث يمكن مشاركة موارد التدريس بكفاءة. وأشار أيضًا إلى أن التحديات والمتطلبات الناتجة عن خدمات التعليم على الشبكات تشمل التعاون متعدد السحابة، وزمن استجابة قليل، وموثوقية عالية، وعرض نطاق ترددي عالٍ، والوصول إلى الشبكة في أي وقت ومن أي مكان.

في سبيل الامتثال لاستراتيجية التحوّل الرقمي، عززت لجنة التعليم العالي الباكستانية بصفة مستمرة الترقية المرحلية للفصول الدراسية الذكية في الجامعات والمعاهد. تمت تغطية 50 جامعة في المرحلة الأولى حتى الآن، كمّا تم إنشاء شبكة تعليمية متصلة اتصالاً كاملاً وذكية ومتعددة الأغراض للاتجاه نحو المستقبل مع وجود بنية تقارب الشبكة السحابية.

إلى جانب وجود الحرم الجامعي، يتم تنظيم شبكات الهاتف المحمول السلكية والواي فاي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس، مما يتيح للمعلمين والطلاب الوصول إلى موارد الحرم الجامعي والإنترنت في أي وقت ومن أي مكان.

مع وجود شبة المناطق الواسعة ” WAN” ، تم إنشاء شبكة تعليم وبحث على الصعيد المحلي – PERN – في باكستان. تستخدم شبكة بروتوكولات الإنترنت ” IP ” الأساسية شبكة (100 جيجابت إيثرنت ” 100GE “). غطت الشبكة 63 مدينة حتى الآن، وهي متصلة بمركز البيانات الوطني، ومتصلة بأكثر من 350 جامعة ومعهدًا. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم ربط أكثر من 50% من أكثر من 3,000 جامعة بشبكة التعليم والبحث على الصعيد المحلي ” PERN ” من أجل تقديم خدمات سحابية متعددة مثل نظام إدارة التعلم ” LMS” ، ونظام إدارة الحوادث المنسق ” CIMS “.

نظرًا للتحسن المستمر في مستوى الذكاء في مؤسسات التعليم العالي، بات إدخال تقنيات مبتكرة ضروريًا لتوفير قدرات ضمان تجربة أفضل للتدريس والإدارة والخدمات، وذلك بهدف دعم التدريس عالي الجودة. وتحقيقًا لهذه الغاية، تم تقديم تقنية التقسييم الصلب للشبكة إلى شبكة التعليم والبحث على الصعيد المحلي ” PERN “. يتيح ذلك للشبكة حمل خدمات متعددة- مثل الفصول الدراسية الإلكترونية وأمن الحرم الجامعي، وسطح المكتب عن بُعد- مع عزل ذلك أيضًا، وبالتالي يوفر ضمانًا خاصًا لعرض النطاق الترددي على مستوى الشبكة. في طبقة البروتوكول، تم توفير ” SRv6 ” من أجل التمكين من توفير خدمات التعليم العالي بسرعة من البداية إلى النهاية ومن دون الحاجة إلى تكوين عبر المجالات، مما يساعد الجامعات والمعاهد على ترحيل الخدمات بسرعة وكفاءة إلى الخدمات السحابية.

يُعد التعليم ركيزة التنمية طويلة الأمد. واختتم وقار محمود كلمته قائلاً إن التطور السريع لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر ضمانًا قويًا للوصول العادل إلى الموارد التعليمية بالإضافة إلى تطوير التعليم عالي الجودة. وأضاف أيضًا أنه بناءً على وجود بنية تقارب الشبكات السحابية، سيواصلون العمل مع “هواوي” لتعزيز تطوّر طرق التدريس التقليدية نحو تعليم ذكي وحديث ويحقق الاستفادة الصحيحة من مفاهيم التعليم الرقمي الرائدة والتقنيات المبتكرة.