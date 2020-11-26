‫لجنة تداول السلع الآجلة توافق على نقل تصنيف سوق عقود بورصة مينيابوليس للحبوب في ما يتعلق بالاستحواذ عليه من قبل شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز؛ الطرفان يستهدفان يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 2020 لإغلاق الصفقة

برنستون، نيوجيرزي ومنيابوليس، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 / — بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مبامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، الشركة القابضة الأم لمجموعة مياكس إكستينج، وشركة بورصة حبوب منيابوليس (أم جي إي أكس)، وهو مؤسسة سوق عقود ومقاصة للمشتقات اليوم أنه في ما يتعلق بالاستحواذ المتوقع لشركة أم آي أتش على أم جي إي أكس، وافقت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على نقل تصنيف سوق العقود لأم جي إي أكس إلى بورصة منيابوليس للحبوب، أل أل سي، وهو كيان تم إنشاؤه لأغراض هذه الصفقة.

بموافقة هيئة تداول السلع والعقود الآجلة، من المتوقع الآن أن تنتهي عملية استحواذ أم آي أتش على أم جي إي أكس في 4 كانون الأول/ديسمبر 2020، وذلك وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة. عند الإغلاق، ستصبح أم جي إي أكس شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أم آي أتش.

وعلق توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أم آي أتش قائلاً: “نحن سعداء بموافقة لجنة تداول السلع الآجلة ونشكر مفوضي هيئة تداول السلع الآجلة على تصويتهم بالثقة في الاندماج بين أم آي أتش وأم جي إي أكس. نحن حريصون على الإغلاق في الأيام المقبلة والبدء في متابعة فرص النمو العديدة التي خططنا لها لـ أم جي إي أكس.”وأضاف غالاغر، “لم تكن هذه الصفقة ممكنة لولا قرار أعضاء مجلس الإدارة في أم جي إي أكس بتبديل التعيين أولا، ونحن ممتنون لدعمهم”.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أم جي إي أكس ، مارك جي باغان، “نحن سعداء جدًا بموافقة لجنة تداول السلع الآجلة على نقل تعيين سوق عقودنا. نود أن نشكر جميع مفوضي هيئة الأوراق المالية والبورصات وموظفي المفوضية على الجهود التي بذلوها عبر عملية الموافقة”.

وأضافت باربرا جي كوملي، نائبة الرئيس التنفيذي والمستشار العام لـ أم آي أتش: “نحن نقدر موافقة لجنة تداول السلع الآجلة وعمل المفوضين والموظفين. ونتطلع إلى العمل مع لجنة تداول السلع الآجلة بعد الإغلاق.”

سوق أم جي إي أكس، الذي تأسس العام 1881، هو واحد من أقدم الأسواق التجارية في أميركا، حيث يضم أكثر من 400 مقعد، وتركزت تاريخيًا على تجارة المنتجات الزراعية.يؤدي الاستحواذ على أم جي إي أكس إلى تنويع محفظة منتجات أم آي أتش بشكل كبير من خلال تزويد أم آي أتش بمؤسسة تبادل العقود الآجلة والمقاصة.

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جهة مراسلات الشركة: أم آي أتش ومياكس ناتالي كاي، وكالة كارما 215-790-7806 nkay@karmaagency.com أم جي إي أكس جيسي ماري غرين ‏612-321-7122 marketing@mgex.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز ومجموعة بورصة مياكس

شركة ميامي الدولية القابضة هي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald®) بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيريل، ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية (MIAX Exchange Group™)، وهم البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية.كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة بورصة مياكس جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيمرالد).

خدمات مياكس هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس SPIKES® (المؤشر: PIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (®SPDR) إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities™)، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية.ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يُرجى زيارة: www.MIAXOptions.com .

عن أم جي إي أكس

تم تأسيس أم جي إي أكس، سوق العقود المعينة ومؤسسة مقاصة المشتقات، في العام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الأحمر الربيعي الصلب، وعقود سبايكس الآجلة، ومؤشر الذرة الوطني، ومؤشر فول الصويا الوطني، ومؤشر القمح الشتوي الأحمر الصلب، ومؤشر القمح الربيعي الأحمر الصلب، ومؤشر العقود الآجلة والخيارات للقمح الشتوي الأحمر الناعم، بالإضافة إلى خيارات انتشار تقويم رزنامة القمح الربيعي الأحمر الصلب.وفضلا عن ذلك يقدم سوق أم جي إي أكس خدمات سوق العقود المعينة ومقاصة مشتقات الأسهم لشركاء الأعمال في مجموعة متنوعة من فئات الأرصدة..

لتعلم المزيد عن أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.mgex.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، الشركة) أو بورصة برمودا، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995.تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”.نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

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