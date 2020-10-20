‫لعبة “انتقام السلاطين” تبدأ الاحتفال بالمناسبة الخامسة للاعبها في جميع أرجاء العالم

هونغ كونغ،, 20 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 /PRNewswire/ — تحتفل شركة تطوير الألعاب البارزة على الموبايل، وان أم تي ONEMT، بالذكرى السنوية الخامسة لإطلاق لعبة “انتقام السلاطين” Revenge of Sultans، وهي لعبة الاستراتيجية في الوقت الحقيقي الرائجة على الموبايل للشركة. وستبدأ الاحتفالات بمسابقة خاصة على تطبيق تيك توك لجميع اللاعبين في العالم من 20-25 تشرين الأول/أكتوبر.

للمشاركة في المسابقة، يشارك اللاعبون حبهم لـلعبة انتقام السلاطين من خلال تمثيل شخصيات لعبتهم المفضلة في مقاطع فيديو قصيرة على تيك توك، باستخدام الهاشتاغ #SultansBattleDance – حيث ستفوز مقاطع الفيديو الأكثر إبداعًا بمكافآت خاصة.

وإذ تم تصميمها منذ اليوم الأول لغمر اللاعبين في التاريخ الغني للشرق الأوسط، تقع أحداث لعبة انتقام السلاطين في شبه الجزيرة العربية في العصور الوسطى، وتتضمن اللعبة قصورًا رائعة، ومجموعة من الوحدات العسكرية القائمة على أحداث التاريخ يقودها اللاعبون فيما يقومون بتحصين مناطق سيطرتهم وتوسيعها. يبدأ اللاعب رحلته كسيد متواضع في أرض مليئة بالمخاطر والمكائد، وفي النهاية يصعد ليصبح سلطانا لإمبراطورية شاسعة.

تم إطلاق لعبة انتقام السلاطين في العام 2015، وحققت نجاحًا فوريًا عند إطلاقها، حيث تجاوز عدد مستخدميها الإجمالي 5 ملايين مستخدم بحلول عيد ميلادها الأول. في العام 2016، احتلت لعبة انتقام السلاطين المرتبة الأولى على موقع أبل ستور من حيث إجمالي الإيرادات في المملكة العربية السعودية، قبل أن تتصدر تصنيف “واحدة من أفضل 10 ألعاب في الشرق الأوسط” على موقع غوغل بلاي. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، احتلت اللعبة المرتبة الأولى في فئة الألعاب ذات الأرباع الأعلى على كل من أنظمة تشغيل أندرويد، أي أو أس، وجمعت أكثر من 10 ملايين لاعب نشط وأكثر من 20 مليون عملية تنزيل.

يعود الفضل في النجاح الهائل لانتقام السلاطين لتفاني شركة وان أم تي لتقديم تجربة لعب لا مثيل لها تلاقي صدى لدى اللاعبين المحليين. ومن خلال خبرتها المحلية ونهجها المرتكز على اللاعب، طورت وان أم تي أيضًا العديد من ألعاب استراتيجيات الوقت الحقيقي متعددة اللاعبين المبتكرة والجذابة على الموبايل، التي لقيت استحسانًا بين اللاعبين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Rise of the Kings وDays of Empire وFrontier Justice.

حول وان أم تي

تأسس توان أم تي في العام 2015، وظلت منذ ذلك الحين في طليعة صناعة تطوير ألعاب الموبايل. ومن بداياتها المتواضعة، تطورت وان أم تي بسرعة لتصبح مطورًا رائدًا للألعاب على الموبايل في الشرق الأوسط، وتوسعت من ذلك الحين في السوق العالمية، مقدمة مجموعة ألعاب واسعة تقدم لمجتمع الألعاب العالمي تجربة متنوعة وغنية. وبفضل فرقها القوية في التطوير والعمليات وخدمة العملاء، تعتبر وان أم تي في وضع جيد لإحداث تأثير دائم في صناعة الألعاب على الموبايل لسنوات قادمة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1314283/KOH_5__CG_mix_1015.mp4