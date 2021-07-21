‫لعبة My Talking Angela 2 أصبحت جاهزة مباشرة على AppGallery

يحتل المرح والصداقة مركز الصدارة في لعبة الأصدقاء الافتراضية الحديثة والمثيرة والجديدة من مطور ألعاب الهاتف المحمول، شركة Outfit7

شنتشن، الصين, 21 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أُطلقت لعبة My Talking Angela 2، وهي تكملة للعبة الهاتف المحمول الافتراضية الشهيرة للحيوانات الأليفة، My Talking Angela، على AppGallery. تتبع اللعبة نجاح النسخة الأصلية التي جذبت بضعة ملايين من التنزيلات. أصبحت اللعبة الجديدة من شركة Outfit7، الشركة الرائدة عالميًا في ألعاب الحيوانات الأليفة الافتراضية، متوفرة في وقت واحد مع متاجر التطبيقات الكبرى الأخرى، مما عزز AppGallery كثالث أكبر منصة تطبيقات في العالم.

صرح Gray Zhang، رئيس علاقات المطورين والألعاب في دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الشمال، في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “متعة لعبة My Talking Angela 2 هي أنها لا تقتصر على المتعة فحسب، بل إنها تدعم أيضًا الأسلوب الفردي للاعب. على عكس الألعاب الأخرى التي تبيع فكرة عن المظهر “الصحيح”، فإن هذا اللعبة تروج لحق اللاعبين في أن يكونوا من يريدون أن يكونوا وأن يلعبوا كيفما يريدون اللعب. كما يسعدنا العمل مع شركة Outfit7 وسنكون قادرين على إطلاق ألعابهم الرائعة على AppGallery“.

تشجع لعبة My Talking Angela 2 لاعبيها على تجربة سحر الصداقة من خلال سلسلة من الأنشطة الديناميكية التي تسلط الضوء على أهمية الرعاية الذاتية والتعبير عن الذات. ومن خلال خيارات تخصيص لا حصر لها، يمكن للاعبين تلبيس Angela، وتصفيف شعرها ومكياجها، وتزيين شقتها لتناسب أذواقهم.

كما صرح Xinyu Qian، الرئيس التنفيذي لشركة Outfit7: “بدءًا من عدد خيارات التخصيص، وصولًا إلى التصميم الفني والألعاب عالية الجودة، فإننا نتخطى حدود ما يمكن القيام به على الهاتف المحمول باستخدام My Talking Angela 2. في هذه اللعبة، جعلنا Angela تنبض بالحياة كما لم يحدث من قبل، ونحن متلهفون لنرى ما يفكر فيه اللاعبون في أحدث إضافة لدينا إلى عالم ألعاب Talking Tom & Friends“.

تتبع My Talking Angela 2 نجاح الإصدار السابق من اللعبة Talking Tom Gold Run¹ من إصدار شركة Outfit7، والذي يعد الآن من بين أفضل 5 ألعاب تم تنزيلها على AppGallery في الصين. ستدعم شركة هواوي اللعبة من خلال إنشاء وجوه مشاهدة خاصة بميزات Talking Angela لأحدث مجموعة من الساعات الذكية من هواوي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعجبين مشاهدة Talking Angela في سلسلة Talking Tom & Friends² ذات الرسوم المتحركة بالصور المنشأة بالحاسوب. استنادًا إلى الامتياز الحائز على العديد من الجوائز الذي يحمل نفس الاسم، يتوفر العرض على منصة فيديو شركة هواوي، والمعروف باسم Huawei Video.

ولأنه واحدًا من أسواق التطبيقات الأسرع نموًا في العالم، يسعى AppGallery جاهدًا للشراكة مع العلامات التجارية الرائدة ومطوري الألعاب، التي تجذب ألعابها أكبر الجماهير العالمية. يوفر AppGallery خدماته في 170 دولة حول العالم، مع 540 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://appgallery.huawei.com/#/app/C104422571

ملاحظات للمحرر:

¹ تُعد لعبة Talking Tom Gold Run حاليًا اللعبة رقم 4 من الألعاب الأكثر تنزيلًا على AppGallery في الصين؛ اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2021.

² سلسلة The Talking Tom & Friends متوفرة على فيديو هواوي Huawei Video في الدول المحددة؛ قد تختلف الأسعار.