‫لقاح MVC-COV1901 من “ميديجن” تم اختياره للقاحات كوفيد-19 التجريبية التضامنية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية

تايبيه, 27 أكتوبر 2021 — /PRNewswire/ تمت التوصية من قِبَل مجموعة استشارية مستقلة لتحديد أولويات اللقاح بأن يتم تضمين المرشحين للقاح شركة ميديجن فاكسين بايولوجيكس كورب Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC)، والذي يُدعى MVC-COV1901، في اللقاحات التجريبية التضامنية (STv) الخاصة بمنظمة الصحة العالمية (WHO). وبعد مراجعة حوالي 20 لقاحًا مرشحًا من قِبَل المجموعة الاستشارية الخارجية، تم اختيار لقاح MVC كواحد من لقاحين سيتم تضمينهما في التجربة العالمية.

يأتي الإعلان من قِبَل WHO، بعد موافقة من لجنة مراجعة الأخلاقيات التابعة لـ WHO والسلطات التنظيمية ذات الصلة، وبعد أن منحت لجان الأخلاقيات في كولومبيا ومالي والفلبين الموافقة على الدراسة من أجل مواصلة التقدم فيها. وقد بدأ كل موقع سريري والمحققين الرئيسيين الوطنيين لديه وفِرَق البحث في تجنيد متطوعين للانضمام إلى التجربة.

وتُعَد هذه منصة تجارب سريرية عشوائية دولية مصممة من أجل التقييم السريع لفعالية وأمان اللقاحات المرشحة الجديدة الواعدة التي تساهم في إنشاء مجموعة أكبر من اللقاحات اللازمة لحماية الناس من كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وقد بدأت شركة MVC في تطوير لقاحها الخاص في فبراير من عام 2020 على أمل التوصل إلى حل قادر على المساعدة جزئيًا في إنهاء الوباء المدمر. ويُعَد لقاح MVC-COV1901 بمثابة لقاح وحدة فرعية مع مستضد S-2P مساعد معاد تركيبه مع CpG 1018 المزوَّد من قِبَل شركة داينافاكس (Dynavax) وهيدروكسيد الألومنيوم.

وقال تشارلز تشين، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ميديجن فاكسين بايولوجيكس كورب، “نحن ممتنون للغاية لاختيارنا لنكون جزءًا من اللقاحات التجريبية التضامنية الدولية لـ WHO ضد كوفيد-19. لقد عملنا على تصميم لقاح له آثار جانبية خفيفة ويعمل بنشاط على حماية الجمهور من الآثار الضارة للفيروس. وبالنظر إلى النتائج الواعدة حتى الآن، نأمل أن تساعد التجربة الدولية التي أجرتها WHO والدول المشاركة في الحد من تصعيد الحالات”.

مع استمرار المعركة ضد الوباء، لا تزال الحاجة إلى لقاحات فعالة مطلوبة بشدة، وتؤمن شركة MVC أن لديها القدرة والبنية التحتية والخبرة من أجل المساهمة في تحقيق الحماية العالمية.

حول لقاح MVC-COV1901

MVC-COV1901 هو لقاح وحدة فرعية مع مستضد S-2P مساعد معاد تركيبه مع CpG 1018 المزوَّد من قِبَل شركة داينافاكس وهيدروكسيد الألومنيوم. مستضد S-2P هو بروتين سبايك ثلاثي معاد تركيبه ومستقر التسريب تم تطويره من قِبَل معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (U.S. NIH). وقد حصلت شركة MVC على ترخيص تكنولوجيا عالمي لـ S-2P من مركز أبحاث اللقاحات الأمريكي (U.S. Vaccine Research Center) في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH). واستنادًا إلى منصة S-2P، أجرت MVC فحوصات واسعة النطاق للعديد من المواد المساعدة، وأكملت تركيبات لقاح MVC-COV1901 من أجل تحسين الأمان والخصائص المناعية المرغوبة. وقد أنشأت MVC منصة إنتاج MVC-COV1901. واستنادًا إلى بيانات المرحلة قبل السريرية والمرحلة 1 والمرحلة 2 من الدراسة السريرية لـ MVC، فقد أظهر MVC-COV1901 أمانًا قويًا واستجابات مناعية واعدة، ونتيجة لذلك تم تطبيقه ومنحه إذن الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) في تايوان، واستمر في السعي للحصول على الاعتراف التنظيمي العالمي.

حول شركة ميديجن فاكسين بايولوجيكس كورب ( MVC )

MVC هي شركة أدوية حيوية تَستخدِم التقنيات القائمة على الخلايا من أجل تطوير لقاحات جديدة وبدائل حيوية. وبهدف الاكتفاء الذاتي الوطني، تهدف MVC أيضًا إلى توفير اللقاحات والأدوية الحيوية من أجل تلبية الاحتياجات الإقليمية، مع الرغبة في المساعدة على مستوى العالم ضد تهديدات الأمراض المعدية. كما تشمل مجموعة منتجات MVC لقاح الفيروس المعوي EV71، ولقاح حمى الضنك، ولقاح الإنفلونزا رباعي التكافؤ، والتي دخلت جميعها في المرحلة السريرية المتأخرة. وتتميز منشأة الإنتاج الكبرى لشركة MVC باحتوائها على أحدث التقنيات، والتزامها بالمتطلبات الدولية لممارسات التصنيع الجيدة لبرنامج التعاون في التفتيش الدوائي (PIC/s GMP). لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.medigenvac.com.

للاستفسارات الإعلامية لـ WHO

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للتواصل مع ميديجن:

بول توركيهاجن

مدير تطوير الأعمال الدولية

paul@medigenvac.com

علاقات المستثمرين:

ir@medigenvac.com

للاستفسارات الإعلامية لـ ميديجن:

ميشيل بريدجيت، شركة كونتينيوم بي آر (Continuum PR)، على 26775189 755 86+، أو البريد الإلكتروني michelle.bridget@continuumpr.com

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