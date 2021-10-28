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Press Release

‫”لونجي” تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بنسبة 25.82% لكفاءة الخلايا الشمسية غير المتجانسة “HJT”

 |  Oct 28, 2021

شيان، الصين، 28 أكتوبر 2021 / PRNewswire / – أعلنت “لونجي” عن تسجيل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بنسبة 25.82% لكفاءة الخلايا الشمسية  غير المتجانسة ذات الحجم التجاري ( M6 غير المتجانسة المعتمدة على السيليكون)، والتي تم التحقق من صحتها من خلال الاختبار الذي تم إجراؤه في المعهد الألماني المعني بالطاقة الشمسية ( ISFH ). يلي هذا الرقم القياسي الجديد المعيار القياسي السابق البالغ نسبته 25.26% في شهر يونيو، والذي حددته أيضًا “لونجي”.

LONGi sets new world record of 25.82% for HJT solar cell efficiency

 يعد البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الخلايا الشمسية غير المتانسة HJT محورًا مهمًا لشركة “لونجي” في التزامها بقيادة تحوّل الطاقة العالمي من خلال الابتكار التكنولوجي. يؤكد الرقمان القياسيان العالميان المُسجلان في غضون خمسة أشهر، وأنهما يليان بعض، على مكانة الشركة الرائدة في تكنولوجيا الخلايا الشمسية المبتكرة وعالية الكفاءة بالإضافة إلى رؤيتها لدفع التنمية المستدامة والسريعة للصناعة الكهروضوئية العالمية.

يلتزم مركز البحث والتطوير في مجال الخلايا التابع لشركة “لونجي” بالابتكار المستقل مع تعزيز تصنيع تكنولوجيا الخلايا الجديدة عالية الكفاءة، وذلك بهدف تمكين ترقية الصناعة بأكملها. يمثل استثمار الشركة السنوي في البحث والتطوير أكثر من 5% من إيرادات مبيعاتها، مما يسمح لها بالحفاظ على مكانتها الرائدة في الابتكار والتقدم في التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة في الكفاءة باستمرار.

في يناير 2019، وصلت كفاءة تحويل الخلايا الشمسية أحادية البلورة ثنائية الطور (التلامس الخلفي للباعث غير المتفاعل ” PERC “) إلى 24.06%، وهو رقم قياسي لا يزال مقبولاً حتى اليوم، في حين أعلنت “لونجي” في يونيو عن أعلى كفاءة تحويل في العالم بنسبة 25.21%، وجاء ذلك بعد شهر واحد من تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بنسبة 25.19% لخلايا TOPCon من النوع P .

يُمثل الابتكار القيمة الأساسية لاستراتيجية منتجات “لونجي” وستستمر الشركة في تقديم قيمة أكبر للعملاء والشركاء بمنتجات عالية الجودة وموثوقة وعالية الكفاءة، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الصين المزدوجة المتمثلة في تقليل انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، ثم حياد الكربون بحلول عام 2060.

LONGi Solar Logo

صورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1671202/LONGi_sets_world_record_25_82__HJT_solar_cell_efficiency.jpg

  الشعار –  https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

     

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