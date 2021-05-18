‫مارشميلويتصدرحفلةمثيرةوغيرمسبوقةلافتتاحنهائياتمبارياترابطةأبطالكرةالقدمالأوروبيةيويفاالتيتقدمهاشركةبيبسي

Press Release

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– المنتج الموسيقى الحائز على الجوائز البلاتينية والفنان والدي جي ينقل حفل افتتاح مباريات هذا العام إلى آفاق جديدة بأداء فريد من نوعه

بيرتشاس،نيويورك، 18 أيار/مايو 2021 / PRNewswire / — #FORTHELOVEOFIT – اليوم،كشفالاتحادالأوروبيلكرةالقدم (يويفا) UEFA وشركةبيبسيعنأنالنجمالعالميالكبيرالحائزعلىالجوائز مارشميلو سيتصدرحفلالافتتاحالنهائيلدوريأبطالأوروباهذاالعامالذيتقدمهشركةبيبسي. سيقدمالفنان/المنتجالحاصلعلىالجوائزالبلاتينيةوالمعروفبأغاني ‘Happier,’ ‘Silence’ و ‘Friends’ أداءمننوعخاصجدايومالسبت، 29 أيار/مايو قبلأحدالأحداثالرياضيةالحيةالأكثرترقبافيالعالم – نهائيدوريأبطاليويفا. وإذهوفيعامهالخامسالآن،سيشهدحفلالافتتاحالذيتقدمهشركةبيبسيتقديممارشميلومشهداافتراضيامنستدقائقيستخدمالتقنيةالغامرة،وهيتجربةأولىلبيبسيويويفا.

وعلق مارشميلو بالقول: “هذا العام كان عاما لا مثيل له حقا. أتطلع إلى منح عشاق الرياضة والموسيقى والترفيه الخالص عرضًا لم يروه من قبل. بفضل بيبسي ويويفا هذا هو بالضبط ما سأقدمه للعالم – أداء يمكن للجميع الاستمتاع به “.

للإعلانعنأدائه،يُشاهدمارشميلوفي فيديو إبداعي وهويفكرفيخياراتعرضهالتالي. تأتيالاقتراحاتمنبعضالوجوهالمألوفة،بمنفيذلكأعظملاعبيكرةالقدم ليوميسي،وبطلالعالم بولبوغبا، واللاعبالمثيرفيفريقبوروسيادارتموند جيدونسانشيو بالإضافةإلىأعضاءمجموعةالموسيقىالعالمية “ناويونايتد“. وفيالمشهدالختاميالذييتضمنعرضالفنانالحائزعلىالجوائز،إلىجانبكأسرابطةبطولاتيويفاالشهير،مايشيرإلىعرضملحمييتمتحضيرهلرؤيتهمنقبلالمناصرينحولالعالم.

وقالت نائبة رئيس شركة بيبسيكو للتسويق، المشروبات العالمية، ناتالي فيليبوسيانتست: “تعمل بيبسي على بناء منصة حفل الافتتاح إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا منذ العام 2016، وسينقلها عرض هذا العام إلى المستوى التالي. تعرف شركة بيبسي بالترفيه – وفي وقت يعتبر فيه العالم بأنه الأكثر حاجة للترفيه، تجلب بيبسي الفرح والحيوية. في حين أنه قد يكون هناك عدد أقل من الناس في الاستاد هذا العام، فلن يكون هناك قدر أقل من الطاقة والإثارة. مارشميلو هو الفنان المثالي لبدء نهائي دوري أبطال أوروبا يويفا لهذا العام، بفرح يحرك القلب وقائمة أداءات مليئة بالأناشيد الاحتفالية التي تتجاوز النوع الفني، وتجذب جماهير كرة القدم والموسيقى على مستوى العالم. يجب على المعجبين مشاهدة المزيد من الإعلانات المثيرة – بما في ذلك بعض الضيوف المميزين – لذا ترقبوا “.

تعتبرالمبراةالنهائيةلدورييويفالأبطالأوروباأحدأكثرالأحداثالرياضيةالسنويةالمترقبةشعبيةفيالعالم،وستبثمباراةهذاالعامفيأكثرمن 200 دولة ومنطقة. سيتمبثحفلالافتتاحالذيتقدمهشركةبيبسيقبلدقائقفقطمنانطلاقأكبرمباراةفيكرةالقدمالأوروبية. يقامحفلالافتتاحللعام 2021 عبرعلامةبيبسيالتجاريةالدولية،والتيتشملعلاماتبيبسيوبيبسيبلاك / ماكسودايتبيبسي

“نحن متحمسون للتعاون مع شركة بيبسي لعام آخر، لتوحيد الموسيقى والترفيه والرياضة لإسعاد الجماهير في جميع أنحاء العالم.”، كما قال غاي لوران إبستين، مدير التسويق في رابطة يويفا لكرة القدم.“لقد حققت شراكتنا الوثيقة نجاحًا كبيرًا في جلب أسماء ضخمة وعروض ملحمية إلى نهائي رابطة بطولات يويفا، ونعرف أن مارشميلو سيقدم عرضًا لا يُنسى.”

وللبناءً على شراكة رابطة بطولات يويفا العالمية، شهد العام 2021 إطلاق شركة بيبسي حملتها العالمية لكرة القدم،‘Music Keeps Us Fizzing.’ وتشمل الحملة الجديدة بعنوان ‘Fizz to Life‘ كلا من ليو ميسي، بول بوغبا، شانيس فان دي ساندين و جيدون سانشو، وبمزيج سريع الخطى من كرة القدم والموسيقى يُظهر كيف أن ثقافة مشجعي كرة القدم هي أكثر من مجرد لعبة مدتها 90 دقيقة.

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بيث بورتر: Beth.Porter@pepsico.com

نبذة حول شركة بيبسيكو

يستمع المستهلكون بمنتجات شركة بيبسيكو أكثر من مليار مرة يوميا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد بلغت إيرادات شركة بيبسي كو الصافية أكثر من 70 مليار دولار في العام 2020، ولدتها محفظة أغذية ومشروبات مكملة تشمل فريتو لاي، غاتوريد، بيبسي كولا، كويكر، وتروبيكانا وصوداستريم. وتتضمن محفظة منتجات بيبسي كولا طائفة واسعة من الأطعمة والمشروبات الممتعة المحببة في جميع أنحاء العالم التي تتضمن 23 ماركة تولد أكثر من مليار دولار لكل منها على هيئة مبيعات تجزئة سنوية.

وتقود بيبسيكو رؤيانا بأن نصبح الرائد العالمي للوجبات والمشروبات الخفيفة عن طريق الربح بهدف. ويعكس شعارنا “الربح بهدف” طموحنا بكسب الاستدامة في السوق وتضمين الهدف في جميع جوانب إستراتيجية أعمالنا وعلاماتنا التجارية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.pepsico.com.

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