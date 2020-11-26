‫ماركة الأحذية المستدامة VIVAIA تطلق تجربة مجانية في جميع أنحاء العالم

أطلقت شركة VIVAIA، العلامة التجارية (الماركة) الصاعدة للأحذية الصديقة للبيئة، حملة “مطلوب أشخاص لاختبار المنتجات الجديدة” في 24 نوفمبر 2020.

ميامي، 26 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — منتج “مستدام وأنيق ويمثل خطوة نحو الراحة الواعية”. مع وضع هذه الرؤية في الاعتبار، تركز VIVAIA على إحداث تأثير إيجابي على كل من البيئة والناس. ومن خلال تطبيق المواد المعاد تدويرها، رسخت VIVAIA عملية خالية من النفايات من أجل الجمع النهائي بين الراحة والوظيفة.

وقد أعادت هذه العلامة التجارية، إلى حدٍ بعيد، تدوير أكثر من 150,000 زجاجة بلاستيكية من المحيط، ويتم تقطيع هذه المواد البلاستيكية وبثقها في الخيوط التي تتكون منها الأجزاء العلوية. والآن، سافرت جميع الأحذية المصنوعة من النفايات حول العالم مع عملاء VIVAIA.

وقد كان عام 2020 وقتًا عصيبًا، وفي نهاية هذا العام، تأمل VIVAIA في تقديم الدعم لجمهورها. وتقدم VIVAIA نسخة تجريبية مجانية من منتجاتها الجديدة، والتي تتضمن أكثر من 20 نمطًا، إلى 200 مختبِر في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة لأولئك المختبرين المختارين، سيحصل كل واحد منهم على نمط واحد من مفضلاتهم لتجربته. وفي المقابل، يجب عليهم نشر مراجعات مفصلة للأحذية التي يختارونها على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لمرجع المستخدمين الآخرين والتحسينات المستقبلية لـ VIVAIA.

رابط التطبيق: https://crane.vivaia.co/free-trial

قد بسطت VIVAIA العملية إلى شيء قريب من البساطة. كما يحتاج مقدمو الطلبات ببساطة إلى اختيار نمط واحد يرغبون في تجربته، وملء المعلومات الأساسية بما في ذلك عنوان الشحن والرابط إلى وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية، وقد ينتهزوا الفرصة ليصبحوا مختبرين ويحصلون على زوج من أحدث أحذية VIVAIA مجانًا. وعلاوة على ذلك، سيكون هناك “مكافأة إضافية” كهدايا مفاجئة.

كما أن VIVAIA تقدم 3 مجموعات للمتقدمين للاختيار في هذه الحملة التجريبية المجانية: Aria وTamia وBella.

كسلسلة دائمة الخضرة لهذه العلامة التجارية الخضراء، تم تحديث مجموعة Aria بألوان أكثر انتعاشًا لإضفاء إشراق على الملابس اليومية لكل عميل. وتحقق Tamia تلاقيًا مثاليًا بين الكلاسيكية والمعاصرة من خلال نمطها الحيواني والصورة الظلية الجذابة. كما صُممت مجموعة Bella، كأحدث إصدار، بألوان مركّبة إلى حد ما مع إضافة أربطة بأربطة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأناقة سهلة.

وبصفتها علامة تجارية حديثة، تتمتع VIVAIA بطابع المغامرة للاستيعاب والنمو. وتمسكًا بإيمانها بالموضة المستدامة، تطلق VIVAIA هذه الحملة واسعة النطاق للتواصل مع عملائها والوصول إلى غدٍ أفضل لهذا الكوكب الجميل.