‫مبيعات هافال العالمية تتجاوز 7 ملايين

باودينج، الصين، 19/نوفمبر/2021/PRNewswire/ — أطلقت GWM مؤخرًا حملة “احتفال هافال بتخطي 7 مليون- القيادة لأبعد مدى” على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر، و أعلنت عن خبر الاحتفال بمبيعات هافال العالمية التي تجاوزت 700 مليون مع مالكي السيارات حول العالم

في هذه الحملة، يتم الحصول على صور لأصحاب سيارات هافال العالمية بصحبة سياراتهم كنموذج أولي لعمل الرسوم التوضيحية الفنية. حتى الآن، أثارت الحملة النقاش والانتباه بشأن هافال بين المستخدمين في روسيا، واستراليا، والمملكة العربية السعودية، ودول أخرى.

احتفال هافال بتخطي ال7 مليون – القيادة لأبعد مدى

في الواقع، بالإضافة إلى هذه الحملة، نظمت هافال أنشطة متعددة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، والتي أصبحت العلامة التجارية جزءً مهمًا في حياتهم. على سبيل المثال، أبرمت شراكة مع أيرن مان، وهي مسابقة شهيرة للسباقات الثلاثية في استراليا، لمشاركة أسلوب حياه صحي مع مستخدميها، كما قدمت الرعاية لنائب رئيس فريق DOTA 2، وفازت بالعملاء الذين يحبون الرياضات الإلكترونية.

كانت هافال العلامة التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الدفع الرباعي في الصين لسنوات. منذ بيع هافال ل 500 سيارة لأول مرة في إيطاليا عام 2006، وصلت مبيعاتها السنوية لأكثر من 30 ألف سيارة في عام 2011 يشير ذلك إلى إرساء هافال لمبيعاتها العالمية منذ عقد من الزمان.

أدخلت GWM بعض التحسينات على نماذجها على مر السنين، حيث أطلقت هافال جولين، الجيل الثالث لهافال H6، و HAVAL H6 HEV، وغيرها من المنتجات الجديدة على مستوى العالم هذا العام

قال الروسي مالك هافال جوليون “بالتأكيد، تتميز هذه السيارة بالأناقة، وتقدم نمط حياة إيجابي بلونها الأزرق المميز” قال ماريو أرياس من استراليا ” تُعد هافال H6 سيارة لا مثيل لها، بمحرك متعدد الاستخدامات، يتميز بالقوة، ويبعث على الراحة، قمت بتجربته وقد أثبت فعاليته”

وقد صُنفت هافال باعتبارها “رائدة العلامة التجارية في الصين” من قبل زا روليم التي تعتبر أكثر وسائل الإعلام موثوقية بشأن السيارات في روسيا، وفازت بالجائزة الوطنية ال16 لعام 2021 من نادي 4X4،. كما تم الإشادة بها من وسائل الإعلام الاسترالية باعتبارها “أفضل سيارة صينية في استراليا حتى الآن” مبيعات السيارات في اختبار القيادة

أصبحت هافال الاختيار المفضل للمستخدمين في استراليا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وعقب استكشاف الأسواق الناشئة مثل تايلاند، المملكة العربية السعودية، وبروناي، طورت شبكة مبيعات تغطي ما يزيد عن 50 دولة ومنطقة حول العالم.

كل هذه الأشياء تفسر بشكل جيد سبب نجاح هافال في بيع أكثر من 700 مليون سيارة.

وطبقًا للإعلان الرسمي لGWM، ستظهر طرازات جديدة مثل HAVAL Dagou وHAVAL H6S الشهر المقبل لأول مرة على مستوى العالم، وهو ما يعتبر خبر مثير آخر

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1691925/image_1.jpg