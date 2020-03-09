‫مجموعة الأعمال السعودية بي 20 تحدد أولويات مجلس سيدات الأعمال الأول في المملكة بالتوافق مع يوم المرأة العالمي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 9 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — بالتوافق مع حلول يوم المرأة العالمي الذي احتُفل به يوم الأحد 8 مارس، حددت مجموعة العمل السعودية الرسمية بي 20، الصوت الرسمي للأعمال لمجموعة الـجي 20 عددا من الأولويات لمجلس سيدات الأعمال في المملكة. وهذا المجلس، الذي هو الأول لمجموعة بي 20، سيضمن وضع القضايا المحيطة بالتنوع الجندري في الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة في صلب مركز مجموعة البي 20 السعودية.

على الرغم من أن مجموعات عمل بي 20تعمل على التوصيات السياسية للمجموعة، فقد حدد مجلس العمل ثلاثة مجالات ذات أولوية تحتاج إلى إجراء فوري:

الدعوة إلى توفير بيئة من المساواة للنساء من من خلال دفع عجلة الإصلاحات بما يسهم في إبراز إمكانياتهنّ الكاملة في مجال العمل وتوفير بيئة مواتية لهنّ وتشجيع اعتماد طرق جديدة للعمل المرن وسد فجوة الأجور بين الجنسين . دعوة البلدان إلى العمل من أجل تهيئة البيئة وتحسين فرص حصول المرأة على الموارد حتى تنجح في بدء أعمالها التجارية الخاصة . جمع جميع أصحاب المصلحة معا لتسريع التقدم، ووضع إطار مؤسسي مع تصميم سياسات تتمحور حول المستخدم وتمكن المرأة من الازدهار .

أنشأتبي 20 السعودية ستة فرق عمل تركز على مجالات أولوية اقتصادية محددة، مع 656 عضوا في فرق العمل بين جميع أعضاء مجموعة العشرين. ويتمثل “مجلس سيدات الأعمال التجارية” في جميع فرق العمل الست، وهو تغيير هيكلي عن دوراتبي 20السابقة. تشكل النساء 43٪ من رؤساء مجموعة العمل ومجلس العملبي 20في المملكة العربية السعودية، وهي أعلى نسبة في تاريخ المجموعة. علاوة على ذلك، وضعت أمانةبي 20معايير لعضوية اللجنة أسفرت عن أن 33 ٪ من المشاركين هم من النساء، وهي أعلى نسبة بين بعض دوراتبي 20الأحدث (تركيا 23 ٪ في العام 2015، وألمانيا 22 ٪ في العام 2017، والأرجنتين 28 ٪ في العام 2018 ).

وقال السيد يوسف بنيان، رئيسبي 20السعودية إن “مجلس سيدات الأعمال التجارية هو أول مبادرة من نوعها في تاريخبي 20. وقد تم تأسيسه مع الاعتراف بأن تعميم حضور المرأة في الأعمال التجارية هو مفتاح تحسين معايير سلوك العمل بما في ذلك النزاهة والتعاطف والإبداع، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي والإنتاجية.“

تمشيا مع الموضوع الرئيسي لليوم العالمي للمرأة 2020 “أنا جيل المساواة: تحقيق حقوق المرأة”، يركز المجلس في المقام الأول على معالجة انعدام المساواة بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتمثيلها في المناصب القيادية. ويضم المجلس 52 عضوًا من مجتمع الأعمال العالمي وهو يمثل كل عضو من أعضاء مجموعة العشرين.

وقالت السيدة رانيا النشار، رئيسة مجلس سيدات الأعمال التجارية والرئيس التنفيذي لسامبا: “يتصدى مجلس سيدات الأعمال التجارية للتحديات التي تواجه مكان العمل من خلال النظر في حلول دورة الحياة ذات الصلة والتي تتراوح بين مواضيع “ستيم” أي العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات إلى معالجة العوائق التي تحول دون تقدم الوظائف المهنية والقيادية باستخدام مزيج من الثقافة التنظيمية إلى الخيارات التشريعية / التنظيمية. سنعمل على تفعيل جهودنا حول تمكين المرأة على مدار العام المقبل من خلال المشاركة في عدد من المبادرات في المنطقة وخارجها.”

للمساعدة في نشر أولوياته وتأمين المدخلات من مجتمع بي 20 الأوسع، سيشارك مجلس عمل المرأة في مجال الأعمال بي 20 في عدد من الأحداث العالمية البارزة على مدار العام المقبل.

لمزيد من المعلومات حول بي 20 السعودية:

اتصل بنا: connect@b20saudiarabia.org.sa

تواصل معنا: +966 (11) 280 4947

زورونا: www.b20saudiarabia.org.sa

حول بي 20

بزنس 20 هي مجموعة الحوارالرسمي لمجموعة الـ جي 20 مع مجتمع الأعمال. وباعتبارها صوت القطاع الخاص لمجموعة العشرين، فهي تمثل مجتمع الأعمال العالمي عبر جميع أعضاء مجموعة العشرين وجميع القطاعات الاقتصادية. وقد تشكلت المجموعة في العام 2010، وهي أول مجموعة مشاركة لمجموعة العشرين.

تدعم بي 20 مجموعة العشرين من خلال توصيات سياسية محددة، والتمثيل الموحد لمصالح الأعمال والخبرات الاقتصادية. كما تعزز الحوار بين القطاعين العام والخاص.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1120976/Infographic_Women_in_Business_Action.jpg