‫مجموعة اينوك تدشّن محطة الخدمة المستقبلية في إكسبو 2020 دبي

· استوحي تصميمها من شجرة الغاف وتولّد سنوياً 143 ميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية

· استخدام 65,500 متر مربّع من ألياف الكربون بما في ذلك 43 ألف متر مربّع لمظلتها

<لإرسال تغريدة عن هذا الخبر، يرجى نسخ ولصق النص التالي: # اينوك تكشف النقاب عن محطة الخدمة المستقبلية في موقع إكسبو 2020 دبي #طاقة_ملهمة، http://bit.ly/3aEKAN9 >

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2021: افتتحت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، محطة الخدمة المستقبلية بتصميم مبتكر في موقع إكسبو 2020.

حضر الافتتاح معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة اينوك، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.

هذا وتساهم المحطة في دعم الاحتياجات اللوجستية لأسطول مركبات إكسبو 2020 قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب، بالإضافة إلى توفير الخدمات للجمهور في “دستركت 2020″، المشروع الحضري المتكامل الذي يتميز بموقع سهل الوصول إليه، والذي سيكون جزءاً من الإرث الفعلي لإكسبو بعد انتهاء فعالياته في 31 مارس 2022.

ونالت محطة الخدمة الجديدة التصنيف البلاتيني في “الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة” (LEED)، النظام العالمي لتصنيفات البناء من “المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء”، والذي يتحقق من مراعاة التصاميم والمباني لعوامل تحسين الأداء استناداً إلى مجموعة مقاييس منها توفير الطاقة وكفاءة استهلاك المياه وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وغيرها. وفي أعقاب تفوق اينوك على كافة الاشتراطات بإحرازها 93 نقطة، تصبح محطة خدمة اينوك الجديدة أول محطة خدمة في العالم تحظى بالتصنيف البلاتيني.

استوحت محطة الخدمة تصميمها من التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلاً في شكل شجرة الغاف التي تمثّل رمزاً وطنياً. وتعتبر هذه أول محطة في المنطقة تضم توربينات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، في حين تم إنشاء مظلتها باستخدام ألياف الكربون؛ بما يتوّج إنجازاً مبتكراً في قطاع بيع الوقود بالتجزئة.

شيّد هيكل المحطة باستخدام 43,000 متر مربع من ألياف الكربون (تعادل 37 طن) – وهي مادة خفيفة صديقة للبيئة تعادل قوتها ثلاثة أمثال قوة الصلب فيما هي أخف منه وزناً بخمس مرات. وصُمم الهيكل باستخدام 133 إطاراً على شكل أوراق شجرة الغاف، تتوسطها مادة إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين المبتكرة والمقاومة للتآكل والتي تتيح وصول الضوء الطبيعي وتوفّر 100% حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مُضاءة بأكثر من 3,800 ضوء بتقنية الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED. وتم تشييد الهياكل التسعة التي تدعم المحطة باستخدام 22,500 متر مربع أخرى من ألياف الكربون.

وفي خطوة جريئة لإدخال تقنيات توليد الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة في المحطة، تم تركيب 283 لوحاً للطاقة الشمسية لتوليد 143 ميغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً، إضافةً إلى توربينات رياح بحجم 25 متراً لتوليد 12.7 ميغاواط/ساعة من طاقة الرياح سنوياً. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مجموعة اينوك بتوظيف الطاقة النظيفة لتزويد شبكة محطاتها بالطاقة الكهربائية، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وتأكيداً على الشعار الطموح لمجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي “إلهامٌ من الطاقة”، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: “تفخر مجموعة اينوك بمكانتها كشريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، وتدرك أهمية هذا الحدث الذي يتيح لنا فرصة ثمينة لتمثيل المجموعة والقطاع ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي.”

وأضاف: “يأتي إطلاق محطة الخدمة المستقبلية ليسهم في تعزيز حضورنا المتميز في إكسبو دبي، فهي محطة متكاملة تعتمد على تقنيات المستقبل وتجمع بين عدة وسائل لتوليد الطاقة. ولطالما كنا فخورين بقدرتنا على اتخاذ القرارات الجريئة، ما يؤكد على أهمية الكشف عن محطة الخدمة الأولى من نوعها في العالم التي تسخّر قدرات الطاقة المتجددة باعتبارها نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة تستشرف مستقبل قطاع بيع الوقود بالتجزئة.”

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للمشاركة في إكسبو 2020 دبي: “باستخدامها الطاقة المتكاملة وأحدث التقنيات، تعيد محطة الخدمة المستقبلية لاينوك تصوّر ما يمكن أن تكون عليه محطة الخدمة، وتجسد رؤية إكسبو 2020 المتمثلة في استلهام أفكار جديدة من أجل صنع مستقبل أكثر إشراقا، بينما نجمع العالم معا لإقامة احتفال عالمي بالابتكار والإبداع البشري.

“ترمز محطة الخدمة، التي تدمج شكل شجرة الغاف في تصميمها، إلى الطموحات المُشتركة لكل من اينوك وإكسبو 2020، الذي يسعى إلى أن يكون واحدا من أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة، عبر دعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الواسع نحو الطرق المبتكَرة للتنمية المستدامة، وترك إرث هادف لمنطقتنا.”

وبهدف تحسين كفاءة الحفاظ على الطاقة في المحطة، خُصصت أنظمة متطورة مثل استخدام تقنيات ترشيح الكربون لتدوير مياه الصرف وإعادة استخدامها في الري، وبالتالي تقليل هدر المياه بشكل كبير. كما تم تجهيز المحطة بوحدات استخلاص ماء الشرب من الهواء عبر استخدام تقنيات الأوزون التي تحوّل جزيئات الماء من الرطوبة في الهواء إلى مياه صالحة للشرب لفريق عمل المحطة.

وإضافةً لذلك، تتضمن محطة الخدمة الجديدة عدداً من التطبيقات للتقنيات المتقدّمة في مجالات تعلّم الآلة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات تحليل البيانات التي تسهم بدور هام في تخصيص المحطة وخدمات التجزئة للعملاء، وإدارة وتنظيم وقت الانتظار في ساحة المحطة بما يثمر في تحسين تجربة العملاء بالمجمل.

وتم تزويد المحطة بتقنية إرشاد المركبات باستخدام الإضاءة الأرضية التي تحدد الاتجاه الذي يقود المركبات إلى منطقة التزوّد بالوقود ومداخل ومخارج المحطة، علاوةً على أجهزة استشعار تواجد المركبات والإشارات في مناطق التزوّد بالوقود لإخطار العملاء في طابور الانتظار بخلو إحدى مضخات الوقود في المحطة. وتضم اللافتات الرقمية في المحطة 12 مليون شريحة لأضواء LED لإضاءة الشاشات الرقمية في المحطة.

ومن المزايا المتطورة التي تشملها المحطة أيضاً محطات شحن السيارات الكهربائية، وماكينات البيع الذاتي الحديثة المزوّدة بشاشات تفاعلية متعددة الوسائط.

وتعزيزاً لإجراءات السلامة، تستخدم المحطة أنظمة متقدمة لإدارة وقياس حجم الوقود، تراقب باستمرار مخزون وسلامة الخزانات وترصد حالات التسرّب على مدار الساعة، وهي مزوّدة بأنظمة مراقبة لواجهة المضخّة التوربينية.

يشار إلى أن أعمال البناء والتشييد في محطة الخدمة المستقبلية بدأت في شهر أغسطس من عام 2019، وسجّلت مجموعة اينوك خلال هذه الفترة 400 ألف ساعة عمل، دون أي وقت ضائع بسبب الإصابات (LTI)، مما يؤكد التزام المجموعة بالامتثال لأرقى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

معلومات للمحررين:

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ‘اينوك’ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.enoc.com

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روان الحسبان

أصداء بي سي دبليو | دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 4507600 (9714+) | Rawan.alhosban@bcw-global.com

نُبذة عن إكسبو 2020 دبي®

سيستقطب إكسبو 2020 دبي ملايين البشر وأروع الابتكارات من جميع أنحاء العالم؛ ويساهم في تشكيل عالم أفضل تحت شعاره الرئيسي “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

ستكون فترة انعقاد الحدث الدولي على مدار ستة أشهر، ابتداء من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، فرصة للمشاركة في حدث فريد، حين نستضيف العالم ليحظى بتجربة كرم الضيافة الإماراتي.

في حدث فريد، حين نستضيف العالم ليحظى بتجربة كرم الضيافة الإماراتي. سيمثل إكسبو 2020 دبي رحلة لاستكشافات بلا نهاية. سيتمكن الزوار من التعرف إلى أحدث الابتكارات والاكتشافات، حيث سيجتمع المشاركون – بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية، والشركات والمؤسسات الأكاديمية- لتسليط الضوء على الحلول الواقعية للتحديات الأكثر إلحاحا في العالم.

ستُلهم موضوعات إكسبو 2020 الفرعية، الفرص والتنقل والاستدامة، الزوار، لبذل مجهود فعلي في التفكير والعيش بطريقة مختلفة، وستُجدد لديهم الأمل في إمكانية تغيير العالم تغييرا إيجابيا يدوم أثره، عبر التعاون.

يمتد إكسبو 2020 دبي، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، على مساحة 4.38 كيلومتر مربع، ويقع في “دبي الجنوب” قرب مطار آل مكتوم الدولي.

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