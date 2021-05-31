‫مجموعة جي أيه سي لصناعة السيارات تحوز على جائزة الحرفية

ولقد تجلى مؤخرًا نجاح مجموعة جي أيه سي في هذا المجال من خلال الطرازين التي قدمتهما في الأسواق اللذين فازا بجوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز iF Design لأفضل التصميمات في ألمانيا هذا العام حيث قدمت مفهوم السيارة الكهربائية بالكامل وفازت سيارتين من إنتاجها بفضل تصميمهما، ألا وهما سيارة Eno.146 والسيارة الرياضية متعددة الأغراض الكهربائية بالكامل Aion LX.

تتميز سيارة Eno.146 بحجمها الداخلي فسعة الركاب فيها 6 مقاعد، مع معامل السحب الرائع البالغ 146 مما يؤدي إلى ارتفاع الديناميكية الهوائية بها، وبذلك فهي تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لجميع السيارات الكهربائية بالكامل. كما إنها تتميز بتصميم خارجي جميل للأبواب على شكل جناح النورس والتصميم الكاسح لمؤخرة السيارة، بالإضافة إلى تمتعها بتفاصيل صغيرة وذكية مثل إزالة مكونات الزجاج الجانبي والتسطيح الكامل لإطارات العجلات للحد من مقاومة الرياح.

أما السيارة الرياضية المتعددة الأغراض Aion LX فقد أُشيد “بأبعادها الديناميكية الهوائية الفريدة وتصميمها الذكي” التي تخلق “تجربة هجينة تجمع بين سيارة رياضية فائقة وغرفة معيشة فائقة الفخامة”.

سيارات جي أيه سي هي نتاج سنوات من العمل الدؤوب في مجالات متعددة، بدءًا من التصميمات الفنية إلى البحث التكنولوجي المستقل إلى اختبار الطريق وتعليقات العملاء. تقوم مجموعة جي أيه سي بذلك مع وضع متعة السائق في الاعتبار لتصنيع سيارة جميلة يتم فيها تصميم كل التفاصيل بعناية إلى جانب صناعتها الجيدة مما يخلق تجربة قيادة ممتعة وقيمة دائمة لكل مشترٍ.

الحرفية الصينية: مطاردة المستقبل

تعني الحرفية أيضًا احتضان واستكشاف القدرات التصنيعية للمستقبل. سيبحث الحرفي الشغوف دائمًا عن طرق لتحسين المنتجات وأساليب الإنتاج. فالتحرك مع تطورات الزمن من سمات هذه الشركة لضمان عدم تبنيها للمعيار السائد المتبع، لذا فهي تقدم للعملاء تجربة أكثر إثارة وإرضاءً من أي وقت مضى.

تقوم مجموعة جي أيه سي تبذل مجهود كبير للاتجاه نحو تصنيع سيارات كهربيائية وقد ضخت مليارات اليوان من التمويل في مراكز البحث والتطوير التابعة لها في جميع أنحاء العالم. فالسيارات الكهربائية هي المستقبل، ويعمل العديد من المصممين والمهندسين الذين يعملون خلف الكواليس في مجموعة جي أيه سي بلا توقف لتصنيع سيارات كهربائية مميزة وأكثر قوة من أي وقت مضى.

تعني الحرفية الاستمتاع بهذه الأوسمة، ولكنك لا تشعر بالرضا أبدًا ولا تتوقف أبدًا عن السعي وراء منتجات أفضل. أسرع وأكثر كفاءة وبأسعار معقولة وأكثر متعة في القيادة؛ هذه هي المعايير التي تضعها مجموعة جي أيه سي لنفسها باستمرار كعلامة تجارية، وتعمل بشكل مطرد وثابت على بناء سمعة عالمية للسيارات عالية الجودة.